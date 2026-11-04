Những đêm nhạc bừng sáng xứ Trà

Các sự kiện được tổ chức thành công cho thấy tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch và các ngành dịch vụ.

Từ chiều 2-11, hàng chục nghìn người dân đã đổ về Sân vận động Thái Nguyên để chờ đón Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng”. Không khí háo hức, những nụ cười rạng rỡ và sự mong chờ của khán giả đã tạo nên một ngày hội âm nhạc thực sự.

Có mặt tại sân vận động từ 17 giờ, anh Phạm Anh Dương, tổ 21, phường Phan Đình Phùng, chia sẻ: Mặc dù trời có chút mưa nhưng tôi vẫn đến từ sớm. Tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi tỉnh tổ chức những sự kiện lớn như thế này, để người dân được trực tiếp tham gia và hòa mình vào không khí sôi động.

Nghệ thuật đương đại mang đến sắc màu mới, hấp dẫn công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Cùng chung cảm xúc, chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh, xã Đại Từ, không giấu được sự hào hứng khi lần đầu tiên được tham dự một chương trình âm nhạc quy mô lớn ngay tại quê hương. Chị cho biết: Tôi rất phấn khởi khi tỉnh tiếp tục tổ chức thêm một đêm nhạc phục vụ miễn phí sau chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt Nối vòng tay lớn. Tôi mong muốn Thái Nguyên sẽ có thêm nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật tương tự trong thời gian tới.

Trước đó, tối 1-11, cũng tại Sân vận động Thái Nguyên, chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Tự hào là người Việt Nam - Nối vòng tay lớn” đã mang đến cho khán giả những cảm xúc sâu lắng, tự hào về lịch sử dân tộc và truyền thống quê hương.

Sự kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật chính luận và công nghệ trình diễn hiện đại tạo nên không gian nghệ thuật giàu sức truyền cảm, kết nối những giá trị lịch sử, truyền thống với nhịp sống đương đại.

Tiết mục trình diễn của thành viên ban nhạc Ngũ Cung.

Hai chương trình mang hai sắc thái nghệ thuật khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một giá trị chung: khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng vươn lên.

Đặc biệt, việc chuyển tải những thông điệp về lịch sử, truyền thống qua ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại đã góp phần đưa các giá trị văn hóa, tinh thần đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Không chỉ mang đến những trải nghiệm nghệ thuật đáng nhớ, hai đêm concert liên tiếp còn góp phần làm phong phú thêm chuỗi hoạt động của Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026.

Nếu các hoạt động trình diễn nghệ thuật trà, giới thiệu ẩm thực, quảng bá sản phẩm và giao lưu, kết nối quốc tế góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất xứ Trà, thì những chương trình nghệ thuật đương đại lại mang đến sắc màu mới, mở rộng sức hấp dẫn của lễ hội đối với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Người dân hòa mình vào không khí sôi động của các tiết mục biểu diễn.

Chị Hoàng Thị Mai, xã Thành Công, chia sẻ cảm nhận: Trong dịp Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026, tỉnh tổ chức rất nhiều sự kiện. Tôi đã được trải nghiệm các vùng trà, không gian văn hóa trà và tham dự cả hai concert nên rất vui và hạnh phúc. Tôi mong sẽ có thêm nhiều chương trình như vậy để góp phần nâng cao tinh thần yêu nước của giới trẻ.

Giới trẻ hào hứng với các chương trình nghệ thuật.

Hai đêm concert được tổ chức thành công đã góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của người dân trong dịp hướng tới các ngày lễ lớn của đất nước như Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Từ hiệu ứng của những đêm nhạc, có thể nhìn thấy cơ hội và tiềm năng phát triển các hoạt động công nghiệp văn hóa, gắn nghệ thuật biểu diễn, tổ chức sự kiện với quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy du lịch và các ngành dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên.

Ánh đèn sân khấu khép lại, nhưng những cảm xúc, niềm vui và sự gắn kết từ các chương trình vẫn còn đọng lại. Đó cũng là những bước tiến mới trên hành trình xây dựng một Thái Nguyên vừa gìn giữ, phát huy bản sắc truyền thống, vừa năng động, sáng tạo, từng bước đưa văn hóa trở thành nguồn lực cho phát triển.