Những đêm không ngủ phía sau khát vọng tăng trưởng hai con số

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đang đặt ra yêu cầu cao đối với các địa phương trong việc huy động nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, phát triển sản xuất và nâng cao hiệu quả điều hành. Để hiện thực hóa mục tiêu này, từng nhiệm vụ từ cấp tỉnh đến cơ sở đều cần được triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp tiếp tục hoàn thiện tổ chức và phương thức hoạt động, đội ngũ cán bộ cấp xã vừa phải bảo đảm công việc thường xuyên, vừa đảm nhận thêm nhiều nhiệm vụ mới. Từ giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc về đất đai đến đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, mỗi công việc đều đòi hỏi sự chủ động và trách nhiệm của người thực hiện.

Phía sau những chỉ tiêu kinh tế

Tại Ninh Bình, xã Rạng Đông là một trong những địa phương ghi nhận kết quả tích cực trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, đồng thời cho thấy những thay đổi trong cách tổ chức, điều hành của chính quyền cơ sở.

Theo báo cáo của Đảng ủy xã, trong 9 tháng của năm 2026, thu nội địa của Rạng Đông, không bao gồm tiền sử dụng đất, đạt hơn 60,7 tỷ đồng, bằng 128,85% dự toán. Địa phương đang triển khai 7 dự án đầu tư công, với số vốn giải ngân đạt hơn 30,5 tỷ đồng.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Trần Trung Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Rạng Đông cho biết, địa phương có nhiều lợi thế phát triển kinh tế với một khu công nghiệp, 125 doanh nghiệp, hơn 400 hộ kinh doanh cá thể cùng hệ thống chợ, cơ sở thương mại, dịch vụ.

Hạ tầng giao thông và công nghiệp là những lợi thế để xã Rạng Đông (Ninh Bình) thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả những lợi thế ấy, chính quyền địa phương phải chủ động giải quyết các vấn đề liên quan đến đầu tư, đất đai, quy hoạch và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Rạng Đông đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, rà soát 4 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai và hoàn thiện quy hoạch, hướng tới mục tiêu trở thành phường vào năm 2027.

Công tác cải cách hành chính cũng ghi nhận những kết quả tích cực. Trong 9 tháng đầu năm, xã tiếp nhận, giải quyết gần 14.000 hồ sơ, tỷ lệ đúng và trước hạn đạt trên 99%. Chỉ số cải cách hành chính của Rạng Đông xếp thứ 7 trong 129 xã, phường của tỉnh.

Những kết quả về thu ngân sách, giải ngân đầu tư công và cải cách hành chính chưa phản ánh trực tiếp tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhưng cho thấy các nhiệm vụ liên quan đến huy động nguồn lực, triển khai đầu tư và phục vụ người dân, doanh nghiệp đang được địa phương tập trung thực hiện.

Đằng sau những con số ấy là khối lượng công việc ngày càng lớn đối với đội ngũ cán bộ. Theo Bí thư Trần Trung Hiếu, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều nhiệm vụ trước đây do cấp huyện đảm nhiệm được chuyển về cấp xã. Cán bộ phải tiếp cận thêm những lĩnh vực mới, trong khi yêu cầu về tiến độ và chất lượng công việc ngày càng cao.

“Có những cán bộ làm việc gấp 3, gấp 4 lần trước đây”, ông Hiếu chia sẻ.

Một số phòng chuyên môn hiện phải phụ trách đồng thời nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn, bộ phận văn hóa - xã hội đảm nhận các nhiệm vụ liên quan đến giáo dục, y tế, nội vụ, văn hóa và chính sách xã hội. Mỗi lĩnh vực đều có hệ thống văn bản, quy định và thời hạn xử lý riêng.

Có nhiệm vụ vừa nhận chỉ đạo hôm trước, hôm sau đã phải báo cáo kết quả. Thậm chí, có trường hợp cán bộ chuyên môn trình văn bản khi chỉ còn 15 phút là đến hạn gửi cấp trên. Theo vị Bí thư, trong điều kiện ấy, cán bộ không chỉ phải xử lý công việc nhanh hơn mà còn cần nghiên cứu kỹ quy định, nâng cao chất lượng tham mưu và bảo đảm tính chính xác của từng văn bản.

Áp lực công việc cũng hiện diện ngoài giờ hành chính. Ông Hiếu nhớ lại một buổi tham dự sự kiện tuần chầu tại giáo xứ trên địa bàn, khi một Phó Chủ tịch UBND xã liên tục phải tiếp nhận điện thoại liên quan đến công việc.

“Cả buổi đó gần như đồng chí ấy không ngồi nói chuyện được với người cùng bàn mà cứ bị cuốn vào công việc hiện tại và mai cần làm gì. Tôi cảm thấy rất thương anh em”, ông Hiếu kể.

Dù vậy, theo Bí thư Đảng ủy xã Rạng Đông, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, điều quan trọng là đội ngũ cán bộ phải tiếp tục học hỏi, nâng cao năng lực và chủ động tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, không để công việc bị đình trệ.

Đi sau càng phải nỗ lực bứt lên

Từ thực tiễn công tác tại Rạng Đông, Bí thư Trần Trung Hiếu cho rằng mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ đòi hỏi quyết tâm mà còn cần những giải pháp phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Những xã có lợi thế về công nghiệp, thương mại, dịch vụ và hạ tầng giao thông sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để mở rộng sản xuất, thu hút đầu tư. Trong khi đó, các địa phương chủ yếu dựa vào nông nghiệp cần nỗ lực nhiều hơn trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất và tạo thêm động lực phát triển. Tuy nhiên, sự khác biệt về xuất phát điểm không phải lý do để chậm lại.

Địa phương đi sau càng phải chủ động tìm hướng đi mới, phát huy lợi thế và nỗ lực nhiều hơn để rút ngắn khoảng cách phát triển

Ông Trần Trung Hiếu

“Tôi nghĩ địa phương đi sau càng phải chủ động tìm hướng đi mới, phát huy lợi thế và nỗ lực nhiều hơn để rút ngắn khoảng cách phát triển”, ông Hiếu chia sẻ.

Với Rạng Đông, bên cạnh công nghiệp và thương mại, nông nghiệp và thủy sản vẫn là những lĩnh vực kinh tế quan trọng. Trong 9 tháng qua, sản lượng thủy sản của xã ước đạt 950 tấn, giá trị khoảng 190 tỷ đồng. Diện tích cây màu đạt 385ha, tổng giá trị thu hoạch ước hơn 74 tỷ đồng.

Việc phát triển các ngành kinh tế hiện có, cùng với hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy đầu tư và cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, là những nhiệm vụ được địa phương tập trung thực hiện.

Từ những lợi thế và khó khăn riêng, mỗi địa phương cần xác định rõ dư địa phát triển, lựa chọn giải pháp phù hợp và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện. Những kết quả đạt được là cơ sở để tiếp tục phấn đấu, thay vì bằng lòng với các chỉ tiêu đã hoàn thành. Để đáp ứng yêu cầu ấy, Rạng Đông cũng đang thay đổi cách tổ chức công việc, bắt đầu từ những việc tưởng chừng rất nhỏ.

Các cuộc họp được rút ngắn, tập trung vào nội dung cần giải quyết. Có những buổi chiều, địa phương tổ chức liên tiếp 2-3 cuộc họp để kịp thời triển khai nhiệm vụ.

Dù vậy, lịch công tác vẫn có thời điểm chồng chéo. Ông Hiếu cho biết, có ngày Phó Bí thư Đảng ủy xã nhận lịch tham dự tới 4 cuộc họp, buộc phải lựa chọn những cuộc cần trực tiếp có mặt.

Về phần mình, Bí thư Đảng ủy xã thường tranh thủ xử lý văn bản trong những khoảng thời gian phù hợp, chuẩn bị tài liệu và bài phát biểu vào buổi tối.

Theo ông Hiếu, với một nhiệm vụ có thời hạn giải quyết 5 ngày, nếu lãnh đạo xử lý, giao việc ngay từ ngày đầu, cán bộ chuyên môn sẽ có thêm thời gian nghiên cứu và phối hợp thực hiện. Ngược lại, nếu chậm ở khâu giao việc, áp lực tiến độ sẽ dồn về người trực tiếp xử lý.

Tinh thần chủ động ấy còn thể hiện qua câu chuyện số hóa hồ sơ đảng viên tại Rạng Đông. Do hệ thống truy cập chậm vào ban ngày, trong khi chỉ có một máy tính bảo mật chuyên dụng, cán bộ có thời điểm chỉ cập nhật được hơn 10 bộ hồ sơ trong giờ hành chính.

Cán bộ xã Rạng Đông (Ninh Bình) tập trung xử lý hồ sơ, giải quyết công việc trong bối cảnh khối lượng nhiệm vụ ở cấp cơ sở ngày càng lớn

Để đẩy nhanh tiến độ, lãnh đạo xã bố trí hai cán bộ làm việc vào ban đêm. Khi hệ thống hoạt động thuận lợi hơn, đến khoảng 1h sáng, số hồ sơ được cập nhật tăng lên 50 bộ.

Tuy nhiên, tiến độ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, xã tiếp tục bố trí thêm một cán bộ thay ca đến sáng, nâng tổng số hồ sơ xử lý trong đêm lên hơn 100 bộ.

Câu chuyện không chỉ cho thấy sự tận tụy của những cán bộ làm việc xuyên đêm, mà còn thể hiện cách chính quyền cơ sở chủ động điều chỉnh phương thức tổ chức công việc để khắc phục khó khăn về điều kiện kỹ thuật.

Từ thực tế Rạng Đông, mục tiêu tăng trưởng hai con số đang đặt ra yêu cầu đổi mới cách nghĩ, cách làm ngay từ cơ sở. Bên cạnh việc khai thác hiệu quả các nguồn lực kinh tế, chất lượng điều hành và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cũng là những yếu tố quan trọng để các nhiệm vụ phát triển được triển khai kịp thời. Chính sự chủ động và nỗ lực ấy đang góp phần đưa các mục tiêu phát triển vào thực tiễn, bắt đầu từ những công việc cụ thể ở cấp xã.