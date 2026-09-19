Những dấu son của VĐV Thanh Hóa tại đấu trường ASIAD

Lưu Thị Thanh - “cô gái vàng” của cầu mây

Trong hành trình của thể thao Thanh Hóa tại ASIAD, Lưu Thị Thanh là một trong những cái tên nổi bật.

Tại ASIAD 13 ở Bangkok năm 1998, nữ VĐV xứ Thanh giành HCB nội dung Regu nữ, đồng thời góp mặt trong đội hình giành HCĐ ở Circle nữ và Team Regu nữ. Bốn năm sau, tại ASIAD 14 ở Busan, cô tiếp tục giành HCB Team Regu nữ và HCĐ ở Regu nữ, Circle nữ.

Lưu Thị Thanh trên bục nhận HCV tại ASIAD 15 ở Doha năm 2006.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của Lưu Thị Thanh đến tại ASIAD 15 ở Doha năm 2006. Cùng đồng đội, cô giành HCV Team Regu nữ và HCV đôi nữ, đồng thời giành HCB Regu nữ. Hai tấm HCV ấy cũng đưa cầu mây nữ Việt Nam lần đầu lên ngôi ở đấu trường ASIAD.

Đến ASIAD 16 tại Quảng Châu năm 2010, Lưu Thị Thanh tiếp tục góp mặt và giành HCB Regu nữ. Như vậy, cô đã giành huy chương tại 4 kỳ ASIAD liên tiếp từ 1998 đến 2010.

Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Trọng Cường – “tượng đài” của Taekwondo xứ Thanh

Cùng với Lưu Thị Thanh, Nguyễn Văn Hùng là một trong những VĐV Thanh Hóa đầu tiên tạo dấu ấn rõ nét tại ASIAD.

“Tượng đài” của Taekwondo xứ Thanh Nguyễn Văn Hùng từng hai lần giành huy chương tại các kỳ ASIAD.

Tại Bangkok năm 1998, võ sĩ xứ Thanh giành HCĐ Taekwondo. Bốn năm sau tại Busan, anh tiếp tục giành HCB. Hai tấm huy chương ở hai kỳ ASIAD liên tiếp góp phần đưa tên tuổi Nguyễn Văn Hùng trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của Taekwondo Việt Nam.

Dấu ấn ấy sau đó được tiếp nối bởi người em trai Nguyễn Trọng Cường.

Nguyễn Trọng Cường (trái) tiếp nối thành công của người anh Nguyễn Văn Hùng (phải). Ảnh: Đức Cường

Tại ASIAD 16 ở Quảng Châu năm 2010, Nguyễn Trọng Cường giành HCĐ hạng dưới 87 kg môn Taekwondo. Hai anh em Nguyễn Văn Hùng - Nguyễn Trọng Cường vì thế tạo nên một câu chuyện đặc biệt của thể thao xứ Thanh: cùng theo đuổi Taekwondo và đều bước lên bục huy chương tại ASIAD.

Quách Thị Lan - nữ VĐV viết nên kỳ tích trên đường chạy ASIAD

Nếu Lưu Thị Thanh tạo dấu ấn trên thảm đấu cầu mây thì Quách Thị Lan nối dài truyền thống ấy trên đường chạy.

Tại ASIAD 17 ở Incheon năm 2014, Lan giành HCB nội dung 400m rào nữ.

Quách Thị Lan (845) trên đường chạy 400m rào nữ tại Asiad 2018. Ảnh: Dũng Phương (SGGP)

Bốn năm sau ở ASIAD 18 tại Indonesia, cô tiếp tục giành HCB 400m rào và HCĐ tiếp sức 4x400m nữ. Sau khi VĐV Bahrain Kemi Adekoya bị tước thành tích vì vi phạm quy định chống doping, Quách Thị Lan chính thức được công nhận HCV 400m rào.

ASIAD 2018 cũng là kỳ đại hội để lại dấu ấn đậm nét của thể thao Thanh Hóa với hàng loạt VĐV giành huy chương. Nguyễn Ngọc Toàn giành HCB Pencak Silat; Nguyễn Duy Tuyến và Phạm Tuấn Anh giành HCĐ.

Nguyễn Ngọc Toàn (trái) và Nguyễn Duy Tuyến (phải) là hai VĐV của Pencak Silat Thanh Hóa từng giành huy chương ở đấu trường ASIAD.

Đáng chú ý, đội tuyển Pencak Silat Việt Nam tại ASIAD 18 được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Văn Hùng, người con của Thanh Hóa, từng là VĐV Pencak Silat và sau này trở thành một trong những HLV tiêu biểu của môn võ này. Dưới sự dẫn dắt của ông, Pencak Silat Việt Nam giành 2 HCV tại kỳ ASIAD 2018, lần đầu tiên môn võ này được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của Đại hội.

Ở môn cầu mây, Hoàng Thị Hòa giành HCB đồng đội nữ, còn Lê Văn Nghĩa giành HCĐ đồng đội nam.

Chờ đợi những thế hệ trẻ tiếp nối

Tại ASIAD 19 ở Hàng Châu năm 2023, Phạm Ngọc Châm trở thành gương mặt tiếp nối truyền thống.

Phạm Ngọc Châm (thứ 2 từ trái qua) cùng các võ sĩ Bạc Thị Khiêm, Phạm Minh Bảo Kha và Lý Hồng Phúc mang về cho đoàn thể thao Việt Nam Huy chương đồng nội dung đồng đội hỗn hợp nam nữ môn Taekwondo ASIAD 19.

Nữ võ sĩ sinh năm 2003 cùng các đồng đội giành HCĐ nội dung đối kháng đồng đội hỗn hợp nam nữ môn Taekwondo. Đây là tấm huy chương đầu tiên của một VĐV Taekwondo Thanh Hóa tại ASIAD sau 13 năm, kể từ HCĐ của Nguyễn Trọng Cường năm 2010.

Sân vận động Paloma Mizuho trước lễ khai mạc Asiad 20. Ảnh: Asiad 20

Lễ khai mạc Đại hội thể thao châu Á (Asiad) lần thứ 20 diễn ra lúc 16h ngày 19/9 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Paloma Mizuho ở Nagoya, Nhật Bản.

Theo danh sách Đoàn Thể thao Việt Nam, Thanh Hóa có 4 VĐV tham dự ở 4 môn gồm Quách Thị Lan (điền kinh), Lê Minh Đức (cầu mây), Đặng Thị Linh (vật) và Hà Ngọc Chi (judo), cùng HLV Trần Văn Sỹ (điền kinh).

Quách Thị Lan tiếp tục góp mặt tại một kỳ ASIAD, 12 năm sau lần đầu bước lên bục huy chương ở Incheon và 8 năm sau tấm HCV tại Indonesia.

Từ Bangkok năm 1998 đến Aichi - Nagoya năm 2026, hành trình của thể thao Thanh Hóa tại ASIAD đã được viết nên bởi nhiều thế hệ, ở nhiều môn thể thao khác nhau.

10 VĐV từng bước lên bục huy chương, giành tổng cộng 22 huy chương, gồm 3 HCV, 9 HCB và 10 HCĐ. Trong đó, Lưu Thị Thanh là VĐV giàu thành tích nhất với 10 huy chương qua 4 kỳ ASIAD liên tiếp; Quách Thị Lan cũng đã có 3 huy chương sau 3 lần tham dự.