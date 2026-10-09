Những dấu mốc khiến Châu Tinh Trì chuyển hướng sự nghiệp

Châu Tinh Trì bắt đầu sự nghiệp tại TVB vào năm 1982, sau khi tham gia khóa đào tạo diễn viên của đài truyền hình này. Ban đầu, ông được giao dẫn chương trình thiếu nhi 430 Space Shuttle, trước khi chuyển sang các bộ phim truyền hình. Công việc tưởng chừng không liên quan đến con đường điện ảnh sau này lại giúp nam nghệ sĩ rèn luyện khả năng ứng biến, cách tạo tiếng cười và phong cách biểu diễn khác biệt. Những năm tháng trên truyền hình trở thành bước đệm để ông tìm thấy hướng đi phù hợp với bản thân.

Năm 1988, Châu Tinh Trì bắt đầu tạo dấu ấn trên màn ảnh rộng qua các vai diễn điện ảnh, trong đó có Final Justice. Vai diễn này mang về cho ông giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Giải Kim Mã, mở ra cơ hội tiếp cận nhiều dự án lớn hơn. Đến năm 1989, sự chú ý từ các bộ phim truyền hình như The Final Combat và The Justice of Life tiếp tục giúp tên tuổi ông được biết đến rộng rãi. Tuy nhiên, phải đến đầu thập niên 1990, khi chuyển trọng tâm sang điện ảnh, sự nghiệp của Châu Tinh Trì mới thực sự bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ.

Vua hài kịch cho thấy góc nhìn của Châu Tinh Trì về những người theo đuổi ước mơ diễn xuất.

Cột mốc năm 1990 với All for the Winner đưa Châu Tinh Trì trở thành một trong những gương mặt hài nổi bật của điện ảnh Hong Kong. Thành công tiếp nối qua Fight Back to School năm 1991 giúp ông củng cố vị thế ngôi sao phòng vé. Thay vì theo đuổi hình tượng nam chính hào hoa quen thuộc, ông xây dựng phong cách hài mo lei tau với những tình huống phi lý, lời thoại bất ngờ và cách thể hiện có phần tưng tửng. Đằng sau vẻ ngoài hài hước là khả năng châm biếm đời sống, tạo nên nét riêng khiến các vai diễn của ông khó bị nhầm lẫn.

Bước ngoặt tiếp theo đến khi Châu Tinh Trì không còn muốn giới hạn bản thân trong vai trò diễn viên. Từ đầu thập niên 1990, ông tham gia sâu hơn vào quá trình viết kịch bản và phát triển ý tưởng, trước khi chính thức ghi tên ở vị trí đạo diễn với From Beijing with Love năm 1994. Những tác phẩm như Đại nội mật thám 008, Thực thần và Vua hài kịch tiếp tục cho thấy tham vọng sáng tạo của nam nghệ sĩ. Đặc biệt, Vua hài kịch khai thác câu chuyện về một diễn viên quần chúng theo đuổi ước mơ, mang đến góc nhìn gần gũi hơn về những người đứng sau ánh hào quang màn ảnh.

Năm 2001, Đội bóng Thiếu Lâm đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Châu Tinh Trì đồng thời đảm nhận vai trò diễn viên chính, biên kịch và đạo diễn. Tác phẩm kết hợp võ thuật, bóng đá và hài hước theo cách khác biệt, góp phần đưa tên tuổi ông đến với khán giả quốc tế. Ba năm sau, Tuyệt đỉnh Kungfu tiếp tục mở rộng dấu ấn của nam nghệ sĩ bằng sự pha trộn giữa hành động, kỹ xảo và tinh thần hài đặc trưng. Hai bộ phim cho thấy ông không chỉ có khả năng diễn xuất mà còn đủ sức xây dựng một thế giới điện ảnh mang đậm dấu ấn cá nhân.

Dù ít xuất hiện trên màn ảnh, Châu Tinh Trì vẫn gắn bó với điện ảnh qua công việc phát triển các dự án mới.

Sau Trường Giang số 7 năm 2008, Châu Tinh Trì dần rời xa vị trí diễn viên để tập trung vào công việc phía sau máy quay. Các dự án như Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện và Mỹ nhân ngư cho thấy sự chuyển hướng rõ rệt sang vai trò đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất. Dù không còn xuất hiện thường xuyên trước ống kính, ông vẫn duy trì ảnh hưởng thông qua những câu chuyện giàu tính giải trí, cách tiếp cận thể loại linh hoạt và khả năng tạo nên các thế giới điện ảnh có màu sắc riêng.

Nhìn lại hành trình của Châu Tinh Trì, những lần rẽ hướng không đơn thuần là sự thay đổi chức danh mà còn phản ánh quá trình mở rộng giới hạn sáng tạo. Từ truyền hình đến điện ảnh, từ diễn viên hài đến người đứng sau máy quay, ông liên tục tìm kiếm cách kể chuyện mới. Chính những lựa chọn ấy đã giúp Châu Tinh Trì vượt khỏi hình ảnh một ngôi sao chuyên gây cười, trở thành nghệ sĩ có dấu ấn riêng trong lịch sử điện ảnh Hong Kong.