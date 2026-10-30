Những dấu mốc đầy tự hào của Báo và Phát thanh truyền hình Nghệ An

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng bức trướng cho Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự lễ gặp mặt kỷ niệm.

Cùng dự lễ gặp mặt kỷ niệm còn có đại diện các cơ quan báo chí; các đồng chí nguyên lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An qua các thời kỳ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Logo mới của Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An; chuyên trang Nghệ An hướng tới cực tăng trưởng tầm quốc gia.

Tại chương trình gặp mặt, các đại biểu cùng nhìn lại chặng đường hình thành, phát triển của 3 loại hình báo chí: Phát thanh, truyền hình, báo in của tỉnh Nghệ An.

Ngày 7/9/1956, Đài Truyền thanh Vinh được thành lập, mở đầu hành trình phát thanh trên quê hương Nghệ An. Trong điều kiện đất nước còn nhiều gian khó, tiếng nói phát thanh nhanh chóng trở thành phương tiện thông tin gần gũi, đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân; phản ánh nhịp sống lao động, sản xuất, chiến đấu, xây dựng quê hương.

Từ những phương tiện ban đầu còn giản dị, các thế hệ làm phát thanh đã từng bước xây dựng chương trình, mở rộng phạm vi phục vụ, đưa tiếng nói của quê hương đến với đông đảo công chúng.

Đồng chí Trần Minh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An, phát biểu tại lễ gặp mặt kỷ niệm.

Năm 1961, Báo Nhân Dân Nghệ An, tiền thân của Báo Nghệ An ra đời, đánh dấu sự xuất hiện của một loại hình báo chí mới bên cạnh phát thanh. Những trang báo mang theo hơi thở cuộc sống, phản ánh phong trào cách mạng, tình hình sản xuất, chiến đấu, những tấm gương điển hình và những vấn đề đặt ra từ cơ sở. Báo chí không chỉ chuyển tải thông tin mà còn góp phần tuyên truyền, vận động, cổ vũ nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tạo sự đồng thuận và khơi dậy tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng.

Ngày 7/9/1976, chương trình truyền hình thử nghiệm đầu tiên được thực hiện thành công, mở ra một chặng đường mới của truyền hình Nghệ An. Từ đây, thanh âm và con chữ có thêm sức mạnh của hình ảnh, tạo nên phương thức truyền tải thông tin sinh động, trực quan hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng.

Qua nhiều thế hệ, Báo Nghệ An và Đài Phát thanh-Truyền hình Nghệ An đã xây dựng được vị thế trong đời sống chính trị, xã hội của tỉnh, đóng góp tích cực vào công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng và phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An thường đạt giải cao trong các cuộc thi báo chí cấp Trung ương. (Ảnh: QA)

Ngày 1/7/2025 ghi dấu mốc lịch sử khi Báo Nghệ An và Đài Phát thanh-Truyền hình Nghệ An hợp nhất thành Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An với 7 phòng chuyên môn, 242 viên chức, lao động, thực hiện đầy đủ chức năng của 4 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và các nền tảng số.

Đồng chí Trần Minh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An chia sẻ: Đây không đơn thuần là việc sắp xếp lại tổ chức, mà là quá trình hội tụ những truyền thống, kinh nghiệm, nguồn lực và đội ngũ của các loại hình báo chí dưới một mái nhà chung, hướng tới xây dựng cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sau hơn 1 năm sau hợp nhất, sức mạnh được nhân lên. Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An vẫn giữ vững thương hiệu, uy tín, là cơ quan báo chí địa phương nằm trong tốp đầu của cả nước với rất nhiều giải thưởng báo chí, những công trình, tác phẩm báo chí mang đậm tính sáng tạo đổi mới, tiên phong của những người làm báo Nghệ An.

"Từ những thanh âm đầu tiên trên sóng phát thanh, những con chữ, khuôn hình truyền hình đến những sản phẩm báo chí đa nền tảng hôm nay, các thế hệ người làm báo Nghệ An đã bền bỉ vun đắp truyền thống, khẳng định bản lĩnh và trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Bước vào chặng đường mới sau hợp nhất, truyền thống ấy vừa là điểm tựa, vừa đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn để Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tiếp tục xứng đáng với niềm tin được trao gửi", Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An Trần Minh Ngọc nhấn mạnh.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, trao tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An.

Phát biểu tại lễ gặp mặt kỷ niệm, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam biểu dương những thành tích nổi bật mà tập thể cán bộ, phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An đã đạt được.

Đồng chí Lê Quốc Minh đề nghị đơn vị tiếp tục giữ vững vai trò cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, tiếng nói của chính quyền và nhân dân Nghệ An. Trong dòng chảy thông tin đa chiều, báo chí chính thống cần giữ vai trò chủ lưu, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, hấp dẫn và có sức thuyết phục.

Đồng chí Lê Quốc Minh cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh báo chí xây dựng, báo chí giải pháp gắn với vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, cần chủ động phát hiện, cổ vũ những cách làm hay ở cấp xã, những doanh nghiệp và con người tiêu biểu, đồng thời phản ánh những bất cập để chính quyền kịp thời tháo gỡ.

Về chuyển đổi số, đồng chí Lê Quốc Minh khuyến khích khai thác lợi thế cơ quan báo chí đa loại hình, phát triển các sản phẩm mới như: Podcast, video ngắn, báo chí dữ liệu và chương trình tương tác trực tiếp với người dân; chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo có chiến lược, dành nguồn lực con người cho những tác phẩm chuyên sâu, giàu cảm xúc.

Bên cạnh đó, cần chú trọng xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn, thành thạo công nghệ; quan tâm đào tạo lại, luân chuyển giữa các loại hình và tạo môi trường để đội ngũ trẻ phát huy năng lực sáng tạo. Hội Nhà báo Việt Nam sẵn sàng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp đào tạo nghiệp vụ, chuyển đổi số và xây dựng các sản phẩm báo chí.