Cúm A có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm ở trẻ nhỏ nếu không được phát hiện và chăm sóc kịp thời. Bởi vậy, cha mẹ cần nhận biết sớm các dấu hiệu bệnh, đồng thời chủ động thực hiện biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe của trẻ.

BSCKI. Trần Nguyên Khôi, Phó Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus Influenza A gây ra.

Bệnh lây nhanh qua giọt bắn đường hô hấp, dịch tiết và bàn tay có nhiễm virus. Trẻ em, nhất là trẻ dưới 5 tuổi, có nguy cơ biến chứng cao hơn.

Những dấu hiệu cảnh báo trẻ nhỏ mắc cúm A cha mẹ không nên bỏ qua (Ảnh minh họa)

Nhận biết dấu hiệu cúm A ở trẻ, cảnh giác nguy cơ biến chứng nguy hiểm

Triệu chứng thường gặp

- Sốt đột ngột, có thể lên đến 39-40°C.

- Ho khan, đôi khi ho có đờm.

- Đau họng, sổ mũi, nghẹt mũi.

- Đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, ớn lạnh.

- Trẻ nhỏ có thể quấy khóc, bỏ bú, bỏ ăn hoặc ngủ nhiều.

- Một số trẻ nôn ói, đau bụng hoặc tiêu chảy.

Dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm

- Thở nhanh, khó thở, rút lõm lồng ngực, tím môi.

- Li bì, khó đánh thức, co giật.

- Không uống được, bỏ bú, tiểu ít hoặc có dấu hiệu mất nước.

- Đau ngực, tình trạng toàn thân xấu đi.

- Sốt hoặc ho đã giảm nhưng sau đó sốt trở lại, ho nặng hơn.

Trẻ có nguy cơ biến chứng cao

- Trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt dưới 2 tuổi.

- Trẻ mắc bệnh tim, phổi mạn tính.

- Trẻ mắc bệnh lý thần kinh hoặc suy giảm miễn dịch.

- Trẻ có bệnh nền chuyển hóa hoặc bệnh mạn tính khác.

Cúm A có thể gây các biến chứng như viêm phổi, viêm tai giữa, viêm cơ tim, viêm não, co giật do sốt và bội nhiễm vi khuẩn.

Phòng cúm A ở trẻ: Cha mẹ cần làm gì để bảo vệ con?

Ba mẹ thường là người đầu tiên nhận ra dấu hiệu bệnh, đồng thời giúp hạn chế lây nhiễm cho trẻ.

Chủ động phòng bệnh

- Tiêm vaccine cúm hằng năm cho trẻ, theo khuyến cáo từ 6 tháng tuổi trở lên.

- Hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng thường xuyên.

- Dạy trẻ che miệng, mũi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay khi ho, hắt hơi.

- Giữ nhà cửa thông thoáng, vệ sinh thường xuyên các bề mặt hay chạm vào.

- Hạn chế đưa trẻ đến nơi đông người khi đang có dịch hoặc khi trẻ có triệu chứng.

Phát hiện và chăm sóc khi trẻ mắc bệnh

- Theo dõi nhiệt độ, nhịp thở, khả năng ăn uống và mức độ tỉnh táo của trẻ.

- Cho trẻ uống đủ nước, ăn thức ăn mềm, dễ tiêu.

- Để trẻ nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc.

- Dùng thuốc hạ sốt đúng liều theo cân nặng và hướng dẫn của nhân viên y tế.

- Không tự ý dùng kháng sinh vì cúm A do virus gây ra.

- Không tự ý cho trẻ dùng aspirin.

- Đưa trẻ đi khám khi có dấu hiệu cảnh báo hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao.

Hạn chế lây nhiễm trong gia đình và trường học

- Cho trẻ bệnh nghỉ học, hạn chế tiếp xúc với người khác.

- Đeo khẩu trang khi tiếp xúc gần nếu trẻ đủ tuổi và có thể dùng an toàn.

- Không dùng chung ly uống nước, khăn mặt, dụng cụ ăn uống.

- Người chăm sóc rửa tay thường xuyên, nhất là sau khi tiếp xúc với dịch tiết của trẻ.