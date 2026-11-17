Cửa sổ trời bằng kính hoặc kim loại là trang bị hữu ích trên ô tô, dù không phải chủ xe nào cũng yêu thích. Theo Spherical Insights, khoảng 35% số xe cao cấp mới được sản xuất trên toàn cầu có cửa sổ trời. Con số này cho thấy nhiều người đánh giá cao tính thẩm mỹ và khả năng thông gió của tấm cửa có thể nâng hoặc trượt.

Tuy nhiên, dù có thường xuyên sử dụng hay không, chủ xe vẫn cần bảo dưỡng cẩn thận để cửa sổ trời hoạt động ổn định, không hỏng hóc hoặc rò nước.

Cửa sổ trời mở hé giúp thông gió nhưng cần kiểm tra gioăng và rãnh để tránh thấm nước vào khoang lái. Ảnh: Jalopnik

Nếu xe có cửa sổ trời nhưng chủ xe không nhớ lần gần nhất sử dụng là khi nào, đây là lúc cần kiểm tra. Bộ phận này thường xuyên tiếp xúc với gió, nắng, mưa, tuyết cùng bụi bẩn, lá cây và nhiều loại mảnh vụn theo mùa. Ngay cả khi đóng và nằm phẳng với mái xe, cụm kính hoặc kim loại cũng không tạo thành lớp ngăn nước tuyệt đối. Vì vậy, cửa sổ trời có gioăng cao su quanh mép cùng hệ thống rãnh và ống thoát nước. Nước hoặc hơi ẩm lọt qua lớp gioăng đầu tiên phải được dẫn vào hệ thống thoát nước để không xâm nhập khoang xe.

Dấu hiệu cửa sổ trời sắp rò nước ban đầu có thể khá mờ nhạt. Mô tơ hỏng hoặc cháy có thể khiến cửa sổ trời không di chuyển, hoạt động chập chờn hoặc không đóng phẳng với mái xe. Kính nứt, vỡ cũng có thể gây rò rỉ. Gioăng cao su khô cứng khiến lượng nước lọt qua nhiều hơn, làm hệ thống thoát nước bị quá tải. Nếu mở cửa sổ trời và phát hiện nước đọng trong các rãnh phía trước, nhiều khả năng đường thoát nước đã bị tắc. Bỏ qua tình trạng này có thể khiến chủ xe tốn nhiều tiền sửa chữa, vì vậy kiểm tra định kỳ là biện pháp quan trọng để ngăn rò nước.

Bảo dưỡng phòng ngừa giúp các bộ phận trên ô tô duy trì trạng thái hoạt động tốt. Tùy từng loại xe, nhà sản xuất thường khuyến nghị thay dầu động cơ sau mỗi 5.000 đến 10.000 dặm, tương đương khoảng 8.000 đến 16.000 km. Dầu hộp số tự động thường cần được thay sau mỗi 30.000 đến 60.000 dặm, tương đương khoảng 48.000 đến 96.000 km, hoặc sớm hơn nếu dầu đã chuyển sang màu đen. Dù việc bảo dưỡng cửa sổ trời thường không được nêu cụ thể trong sách hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và vệ sinh các ống thoát nước ít nhất hai lần mỗi năm có thể giúp ngăn rò rỉ.

Khi vệ sinh, hãy mở hoàn toàn cửa sổ trời và kiểm tra các rãnh thoát nước. Khu vực này thường tích tụ nhiều bụi bẩn và cần được làm sạch nhẹ nhàng. Ít sử dụng cửa sổ trời hoặc bỏ qua việc kiểm tra định kỳ có thể khiến đường thoát nước bị tắc và gioăng cao su xuống cấp sớm.

Chủ xe nên nhặt bỏ đất cát, lá cây và mảnh vụn hoặc dùng máy hút bụi, sau đó lau sạch bằng khăn ẩm. Có thể dùng sản phẩm vệ sinh và dưỡng gioăng như 303 Rubber Seal Protectant để phục hồi, bảo vệ dải cao su chống thời tiết. Ray trượt cũng nên được bôi trơn bằng WD-40 Specialist Silicone hoặc sản phẩm tương tự để tăng khả năng bảo vệ.

Để thông đường thoát nước, có thể dùng dây kim loại mềm hoặc sợi cước máy cắt cỏ dài khoảng 6 đến 8 feet, tương đương 1,8 đến 2,4 m, chẳng hạn sản phẩm của Viabrico được bài gốc giới thiệu.

Sau đó, hãy đổ một cốc nước vào rãnh để kiểm tra hệ thống. Nước phải thoát nhanh qua các lỗ ở bên trái và bên phải cụm cửa sổ trời. Nếu không, nước có thể tràn vào khoang xe, làm ướt thảm và gây nấm mốc nếu không được xử lý, đồng thời khiến trần xe ẩm, các tấm ốp nội thất chảy xệ và hệ thống điện phát sinh lỗi nghiêm trọng.

Cửa sổ trời chỉ di chuyển từng đoạn hoặc không thể mở, đóng hoàn toàn bằng một lần nhấn nút có thể trở thành rắc rối lớn, đặc biệt nếu trời bất ngờ đổ mưa khi xe đang chạy. Trong một số trường hợp, tấm kính không nâng lên và đóng phẳng với mái xe, gây tiếng gió và rò nước. Nếu cửa sổ trời vẫn di chuyển nhưng không hoàn thành hành trình, hệ thống có thể cần được hiệu chuẩn hoặc học lại thao tác cơ bản.

Quy trình hiệu chuẩn phụ thuộc vào hãng và mẫu xe. Trên một số ô tô và SUV Honda, người dùng cần bật khóa điện, nhấn giữ nút mở tự động thêm ba giây sau khi cửa sổ trời đã mở hoàn toàn, rồi lặp lại thao tác khi đóng. Với một số cửa sổ trời Mitsubishi, quy trình gồm mở hoàn toàn, đóng lại, chuyển kính sang vị trí nâng và giữ nút nâng khoảng ba giây khi tấm kính đang ở vị trí này. Mô tơ sẽ phát ra tiếng tách nhẹ để xác nhận quá trình hiệu chuẩn.