Những dấu hiệu bất thường trước khi máy bay Mỹ rơi cắm đầu

Thời điểm máy bay đi qua vùng thời tiết xấu. Ảnh: FlightRadar24.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy chiếc máy bay lao xuống cạnh một con đường rồi phát nổ dữ dội.

“Mảnh vỡ văng khắp nơi, thậm chí rơi trúng nhà tôi. Mọi thứ đều bốc cháy, cả con đường cũng chìm trong lửa”, Anthony Blackmon, một cư dân sống gần hiện trường, nói với đài WTVJ, chi nhánh của NBC. “Tôi thường thấy những vụ tai nạn như vậy trên bản tin, nhưng chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó chuyện này lại xảy ra ngay gần nhà mình”.

Learjet 60 bay qua 'dông đối lưu' trước khi rơi cắm đầu Chiếc Learjet 60 chở 9 người lao xuống đất sau khi bay qua vùng lõi dông đối lưu tại Florida, trong bối cảnh phi công liên tục phát tín hiệu cấp cứu.

“Đó là một thảm kịch kinh hoàng”, Thống đốc Florida Ron DeSantis phát biểu tại cuộc họp báo gần hiện trường vụ tai nạn ở Lake Worth Beach. “Khi xem đoạn video, bạn sẽ thấy cảnh tượng thực sự đáng sợ. Chiếc máy bay lao xuống như một quả tên lửa, kéo theo tiếng nổ lớn và những mảnh vỡ văng tung tóe”.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy cũng gọi đây là một “thảm kịch kinh hoàng”.

Máy bay Mỹ bay qua 'dông đối lưu'

Dữ liệu khí tượng cho thấy đỉnh khối mây đối lưu tăng nhanh, trong khi tổ lái liên tục báo cáo tình trạng nhiễu động, đóng băng và cuối cùng phát tín hiệu cấp cứu trước khi máy bay lao xuống đất.

Theo trang phân tích hàng không Fl360Aero, chiếc Learjet 60 mang số hiệu N722BD có thể đã đi vào khu vực dông đối lưu trong những phút cuối của chuyến bay ngày 1-11. Đây là dạng dông hình thành khi khối không khí ấm và ẩm bốc lên trong khí quyển, tạo ra mưa lớn, sấm sét, gió giật và những dòng khí chuyển động phức tạp.

Dữ liệu do Matthew Cappucci, chuyên gia thuộc ứng dụng thời tiết MyRadar Weather tại Florida, phân tích cho thấy đỉnh một khối mây gần đường bay của máy bay đã tăng từ khoảng 10.000 m lúc 12h36 lên hơn 14.600 m sau 20 phút. Mức tăng nhanh này phản ánh cường độ phát triển đáng kể của vùng đối lưu.

Trong khi đó, Learjet 60 được cho là đang bay ở độ cao khoảng 10.600 m, tức nằm trong phạm vi của khối mây đang hình thành.

Tiếng kêu cứu cuối cùng của phi công

Bản ghi âm liên lạc giữa tổ lái và kiểm soát không lưu cho thấy những dấu hiệu bất thường đã xuất hiện trước khi tai nạn xảy ra. Khoảng 12h45, phi công thông báo máy bay gặp nhiễu động ở mức trung bình và có hiện tượng đóng băng nhẹ, trong suốt trên bề mặt. Nhiệt độ bên ngoài được báo cáo ở mức âm 47 độ C.

“Chúng tôi gặp hiện tượng đóng băng nhẹ, trong suốt, vẫn có thể kiểm soát được, cùng với nhiễu động không khí ở mức trung bình”, phi công thông báo với Trung tâm Kiểm soát không lưu đường dài Miami.

Đồ họa cho thấy chiếc Learjet 60 bay xuyên qua dông đối lưu trước khi gặp nạn. Ảnh: MyRadar Weather.

Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng trở nên nghiêm trọng khi tổ lái thông báo có mưa bắt đầu rơi và đề nghị được tăng độ cao. Không lâu sau đó, phi công phát tín hiệu cấp cứu.

“Chúng tôi đang hạ độ cao xuống 8.000 feet (khoảng 2.438 m). Mayday, mayday! Tốc độ hạ độ cao là 10.000 feet/phút (khoảng 3.048 m/phút)”, phi công thông báo.

Chỉ ít phút sau, tình trạng của máy bay tiếp tục xấu đi. Phi công cho biết máy bay đang vượt quá tốc độ cho phép, với tốc độ hạ độ cao lên tới 20.000 feet/phút (khoảng 6.096 m/phút).

Trong khi tiếng chuông cảnh báo vang lên ở buồng lái, phi hành đoàn chật vật tìm cách giành lại quyền kiểm soát máy bay.

“Chúng tôi sắp đâm xuống đất rồi!”, phi công hét lên.

Hiện trường vụ rơi máy bay ở hạt Palm Beach, bang Florida, Mỹ ngày 1/11. Ảnh: Reuters.

Vụ tai nạn khiến toàn bộ 9 người trên máy bay thiệt mạng. Danh tính các nạn nhân hiện chưa được công bố.

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis cho biết vụ tai nạn khiến nhiều mảnh vỡ văng tung tóe, đồng thời tạo ra một hố lớn bên đường. Ông mô tả chiếc máy bay khi lao xuống trông giống như một quả tên lửa. Không có thương vong nào được ghi nhận dưới mặt đất.

Hiện trường nằm gần lối vào duy nhất của khu nhà Cresthaven. Theo Ủy viên hạt Palm Beach Joel Flores, nhà chức trách đang triển khai sơ tán khoảng 600 người dân tại đây.

Chiếc Learjet 60 được sản xuất năm 2004, đăng ký dưới tên một công ty trách nhiệm hữu hạn tại bang Delaware và được giới thiệu cho thuê chuyến trên các nền tảng trực tuyến.

Máy bay Learjet 60 chở chín người đã rơi gần một khu dân cư ở bang Florida (Mỹ) vào ngày 1/11. Ảnh: Storyful.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) và Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đây là vụ tai nạn gây chết người nghiêm trọng nhất từng xảy ra với dòng Learjet 60, theo dữ liệu của Tổ chức An toàn bay (Flight Safety Foundation) do CNN thu thập. Trước đó, năm 2008, một chiếc Learjet 60 gặp nạn khi cất cánh từ Columbia, bang South Carolina, khiến 4 người thiệt mạng.