Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viện tối 18/11 chủ trì tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo APEC tại Trung tâm Truyền thông Quốc tế Thâm Quyến.

Từ thực đơn, đồ uống đến chương trình nghệ thuật, mỗi chi tiết đều được lựa chọn nhằm giới thiệu văn hóa địa phương, đồng thời tạo không khí giao lưu giữa các nền kinh tế thành viên.

Trước khi bước vào tiệc chiêu đãi, các nhà lãnh đạo các nền kinh tế tập trung bên hồ Hương Mật để chụp ảnh chung theo nghi thức truyền thống. Không gian sự kiện được thắp sáng, trong khi các bản nhạc đặc trưng của từng nền kinh tế APEC vang lên khi khách mời lần lượt bước qua thảm đỏ.

Ẩm thực Quảng Đông làm chủ đạo

Thay vì tập trung những món ăn hiếm có hay cầu kỳ, các quốc yến của Trung Quốc thường hướng đến việc giới thiệu nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của từng địa phương.

Tại buổi tiệc ở Thâm Quyến, ẩm thực Quảng Đông được lựa chọn làm điểm nhấn, kết hợp một số món ăn mang phong cách phương Tây để đáp ứng khẩu vị đa dạng của khách quốc tế.

Theo thực đơn được truyền thông công bố, bữa tiệc mở đầu bằng món khai vị lạnh mang tên “Bằng Thành” (Pengcheng) - biệt danh truyền thống của Thâm Quyến. Tiếp đó là súp vi cá nấu ô liu xanh, gừng và tôm hùm xào hành lá.

Không gian tiệc chiêu đãi. Ảnh: Reuters.

Các món chính gồm cá mú hấp xì dầu, bò bít tết xốt nấm và nấm morel nấu cùng cải non, hạt dẻ với xốt nghệ tây. Sự kết hợp giữa hải sản đặc trưng vùng duyên hải Quảng Đông và những món ăn có phong cách chế biến phương Tây cho thấy nỗ lực dung hòa khẩu vị bản địa với sở thích của thực khách quốc tế, Standard cho biết.

Phần điểm tâm có ba loại dim sum Quảng Đông, tiếp nối bằng chè đậu đỏ nấu trần bì và hạt sen. Bánh ngọt, trái cây tươi và kem được phục vụ tráng miệng, cùng trà và cà phê.

Đồ uống cũng được lựa chọn theo hướng giới thiệu sản vật địa phương. Thực khách có thể thưởng thức rượu vang đỏ Cabernet Sauvignon niên vụ 2019 và vang trắng niên vụ 2020 từ vùng Ninh Hạ, cùng rượu vang đá làm từ vải thiều của tỉnh Quảng Đông.

Trong đó, rượu vang vải thiều mang hương vị đặc trưng của vùng Lĩnh Nam, khu vực văn hóa - địa lý bao gồm Quảng Đông và một phần miền nam Trung Quốc.

Việc đưa các sản phẩm rượu vang nội địa vào thực đơn cũng giúp giới thiệu ngành sản xuất rượu vang đang phát triển tại Trung Quốc, bên cạnh những món ăn truyền thống vốn đã tạo dựng danh tiếng cho ẩm thực Quảng Đông.

Thực đơn tiệc chiêu đãi ngày 18/11 tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Ảnh: Reuters.

Âm nhạc mang dấu ấn nhiều nền văn hóa

Đặc biệt, các nhà lãnh đạo tham dự tiệc chiêu đãi APEC tại Thâm Quyến được đón bằng những ca khúc tiêu biểu của quê hương mình, biến nghi thức thảm đỏ thành màn giao lưu văn hóa đặc biệt.

Trước khi bước vào khu vực tổ chức tiệc, các nhà lãnh đạo lần lượt đi qua thảm đỏ, nơi họ được đại diện nước chủ nhà chào đón. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, khu vực ven hồ Hương Mật khi đó "rực sáng ánh đèn, trong khi những giai điệu đặc trưng của từng nền kinh tế thành viên APEC vang lên khắp Trung tâm Truyền thông Quốc tế". Cách dàn dựng này nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa của các thành viên trong diễn đàn.

Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân là những người đầu tiên xuất hiện trong tiếng nhạc "Hoa nhài" - giai điệu dân gian truyền thống được xem là một trong những tác phẩm âm nhạc tiêu biểu của Trung Quốc.

Khi các nhà lãnh đạo lần lượt bước trên thảm đỏ, ban nhạc trình diễn những giai điệu đặc trưng gắn với quê hương của từng vị khách. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được chào đón bằng ca khúc “America the Beautiful”, bản nhạc yêu nước ca ngợi cảnh quan thiên nhiên và bản sắc nước Mỹ. Ông dừng bước để theo dõi ban nhạc biểu diễn, vỗ tay tán thưởng trước khi tiến đến chào người đồng cấp Trung Quốc.

Tiếp đó, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum xuất hiện trong tiếng nhạc “Cielito Lindo”, một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của âm nhạc dân gian Mexico.

Với Peru, ban tổ chức lựa chọn “El Cóndor Pasa” - giai điệu mang âm hưởng vùng Andes, được xem là một trong những tác phẩm âm nhạc biểu tượng của quốc gia Nam Mỹ này, theo tờ Emol.

Trong khi đó, Tổng thống Chile José Antonio Kast cùng phu nhân María Pía Adriasola được đón chào bằng “Si vas para Chile”, ca khúc quen thuộc trong dòng nhạc dân gian Chile.

Với Thủ tướng Australia Anthony Albanese, ban nhạc lựa chọn “Click Go the Shears” - bài dân ca gắn với nghề xén lông cừu, một hình ảnh quen thuộc trong lịch sử nông nghiệp Australia.

"Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân cùng các khách mời đã thưởng thức chương trình nghệ thuật tôn vinh sự đa dạng và giao lưu giữa các nền văn minh tại châu Á - Thái Bình Dương. Buổi tiệc như một bản hòa tấu hài hòa, thể hiện tinh thần xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương hợp tác cùng có lợi và cùng phát triển", Bộ Ngoại giao Trung Quốc mô tả.

Sau nghi thức đón tiếp bằng âm nhạc, các nhà lãnh đạo cùng tham gia chụp ảnh lưu niệm chính thức trước khi bước vào tiệc chiêu đãi.

Trong bài phát biểu chào mừng, ông Tập đã nhấn mạnh tinh thần cởi mở, đổi mới và hợp tác đã góp phần đưa châu Á - Thái Bình Dương trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế toàn cầu, theo Tân Hoa xã.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại tiệc chiêu đãi. Ảnh: Reuters.

Bàn tiệc như một thông điệp ngoại giao

Những bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước của Trung Quốc thường được chuẩn bị như một phần trong hoạt động ngoại giao. Từ bộ đồ ăn, dao nĩa, cách bài trí bàn tiệc đến thực đơn, mọi chi tiết đều có thể trở thành phương tiện giới thiệu di sản văn hóa của nước chủ nhà, đồng thời thể hiện sự tôn trọng đối với truyền thống của khách mời.

Cách tiếp cận này từng được thể hiện tại nhiều sự kiện quốc tế do Trung Quốc đăng cai. Tại hội nghị thượng đỉnh BRICS năm 2017 ở Hạ Môn, bộ đồ ăn được thiết kế lấy cảm hứng từ cảnh quan thiên nhiên và vùng biển quanh đảo Cổ Lãng Tự, theo SCMP.

Một năm sau, hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thanh Đảo sử dụng bộ đồ sứ Hoa Thanh, nổi tiếng với độ trong và khả năng xuyên sáng. Họa tiết kết hợp hình ảnh đèn lồng - biểu tượng của đoàn viên và thịnh vượng - với những đường nét mô phỏng du thuyền, gợi nhắc di sản hàng hải của thành phố cũng như vai trò chủ nhà các nội dung đua thuyền buồm tại Olympic 2008.

Thực đơn tại các sự kiện ngoại giao cũng thường được xây dựng theo hướng dung hòa hương vị bản địa với khẩu vị quốc tế. Tại tiệc chiêu đãi Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2016 ở Hàng Châu, tôm chế biến cùng trà Long Tỉnh được phục vụ bên cạnh món bò hầm kiểu Đông Pha.

Tại tiệc chiêu đãi APEC lần này, thông điệp ấy tiếp tục được thể hiện qua việc đặt ẩm thực Quảng Đông bên cạnh các món ăn quốc tế, kết hợp rượu vang từ nhiều vùng của Trung Quốc với chương trình âm nhạc đa dạng.

Trong bài phát biểu chào mừng, ông Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh Thâm Quyến là hình ảnh thu nhỏ của quá trình cải cách và mở cửa Trung Quốc.

Theo nhà lãnh đạo, “cởi mở là gene của Thâm Quyến, đổi mới là sức sống của thành phố và hợp tác là nguồn sức mạnh”. Ông cũng nhắc đến tinh thần cởi mở, đổi mới và hợp tác vốn gắn liền với APEC kể từ khi tổ chức này thành lập.