Những dấu ấn tại 'Điểm hẹn Cà Mau'

Trải qua 6 mùa tổ chức, giải Marathon Cà Mau - Cúp PETROVIETNAM đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng yêu chạy bộ và người lao động PETROVIETNAM. Từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, các vận động viên hội tụ về vùng đất cực Nam Tổ quốc. Họ đến đây không chỉ để chinh phục những cung đường đua mới, mà còn để hội ngộ đồng nghiệp, bạn bè và viết tiếp những kỷ niệm đáng nhớ qua từng mùa giải.

Gần 7.000 vận động viên trong nước và quốc tế hào hứng tranh tài tại Giải Marathon Cà Mau 2026 - Cúp PETROVIETNAM.

Mang chủ đề “Điểm hẹn Cà Mau”, Giải Marathon Cà Mau 2026 - Cúp PETROVIETNAM diễn ra trong hai ngày 14 và 15/11, thu hút gần 7.000 vận động viên trong nước và quốc tế. Bên cạnh các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km, những nội dung dành cho thiếu nhi và gia đình cũng mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, góp phần tạo nên một ngày hội thể thao gắn kết cộng đồng.

Đường chạy với dấu ấn của những lần đầu tiên

Giữa hàng nghìn vận động viên tham gia Marathon Cà Mau 2026, gia đình anh Lê Hoàng Cảnh, người lao động Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), có một mùa giải đặc biệt khi cả ba thế hệ cùng góp mặt. Đây là mùa marathon của những “lần đầu” đáng nhớ, khi niềm vui không chỉ đến từ thành tích cá nhân mà còn từ việc chứng kiến những người thân yêu cùng vượt qua giới hạn bản thân.

Gia đình anh Lê Hoàng Cảnh, người lao động PVCFC, tại giải Marathon Cà Mau 2026 - Cúp PETROVIETNAM.

Ở tuổi 66 và 63, bố mẹ anh Cảnh lần đầu thử sức với cự ly 21km. Dù không đăng ký thi đấu ở cự ly này, anh vẫn chạy cùng để hỗ trợ, động viên bố mẹ. Bằng sự kiên trì và tinh thần bền bỉ, cả hai đã hoàn thành mục tiêu đề ra, về đích an toàn. Chia sẻ sau giải, anh Cảnh không giấu được niềm xúc động khi chứng kiến bố mẹ chinh phục cự ly đầy thử thách. Theo anh, đó là thành quả không chỉ đến từ thể lực mà còn từ ý chí, nghị lực và tinh thần không ngừng vượt qua giới hạn bản thân.

Anh Lê Hoàng Cảnh đồng hành với bố mẹ trên đường chạy.

Niềm vui tiếp tục được nhân lên khi con trai lớn Phúc Thịnh cũng lần đầu hoàn thành cự ly 21km, còn người con nhỏ Gia Khánh chinh phục nội dung Kids Run. Đặc biệt, hai cha con anh Cảnh và Phúc Thịnh xuất sắc giành giải Nhất nội dung Family Run, đánh dấu lần đầu tiên anh chạm đến danh hiệu vô địch tại giải.

“Ba thế hệ, những bước chạy khác nhau nhưng cùng chung một niềm vui, một tinh thần và một tình yêu dành cho chạy bộ”, anh Cảnh tự hào chia sẻ. Niềm hạnh phúc của anh không chỉ nằm ở những tấm huy chương hay vị trí trên bục nhận giải, mà còn ở việc chứng kiến bố mẹ bền bỉ ở tuổi ngoài 60, nhìn các con trưởng thành qua từng thử thách và cùng gia đình lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Phúc Thịnh cũng không giấu được sự phấn khởi khi có cơ hội chạy cùng bố và góp phần mang về chiến thắng ở nội dung Family Run. Được truyền cảm hứng từ tình yêu thể thao của gia đình, em mong muốn duy trì tập luyện, nâng cao thể lực và tiếp tục tham gia Marathon Cà Mau trong những mùa giải tới.

Anh Lê Hoàng Cảnh cùng con Phúc Thịnh đạt giải Nhất nội dung Family Run của giải Marathon Cà Mau 2026 - Cúp PETROVIETNAM.

Sau những trải nghiệm đáng nhớ, anh Cảnh mong rằng Marathon Cà Mau được duy trì trong những năm tới, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe tại địa phương. Riêng hai cha con anh đã đặt mục tiêu trở lại Family Run vào mùa giải sau, hướng đến việc bảo vệ thành tích vô địch.

Điểm hẹn của những người lao động PETROVIETNAM yêu chạy bộ

Đã tham gia trọn vẹn 6 mùa giải, anh Đậu Đăng Bút, chuyên viên Phòng Quản trị Thiết bị và Dự án, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU), vẫn giữ nguyên cảm giác háo hức mỗi lần trở lại Cà Mau.

Năm nay, anh Bút hoàn thành cự ly 21km, đạt mục tiêu cá nhân đề ra. Bên cạnh niềm vui giữ được phong độ, điều khiến anh phấn khởi hơn cả là cơ hội gặp lại những người bạn cùng chung đam mê.

Anh Đậu Đăng Bút hoàn thành cự ly 21km tại giải Marathon Cà Mau 2026 - Cúp PETROVIETNAM.

“Tôi cảm thấy rất vui và háo hức khi được gặp gỡ nhiều đồng nghiệp trong Tập đoàn, cũng như những người thường xuyên cùng nhau tập luyện và tham gia các giải chạy ở nhiều địa phương”, anh Bút chia sẻ.

Theo anh Bút, do đặc thù công tác tại nhiều đơn vị thành viên trên khắp các tỉnh, thành phố, người lao động PETROVIETNAM ít có điều kiện gặp gỡ trực tiếp. Vì thế, Marathon Cà Mau đã trở thành cầu nối quý giá để mọi người hội tụ, giao lưu và tiếp thêm động lực cho nhau. Sau 6 mùa giải, điều anh mong chờ nhất không chỉ là thành tích trên đường đua, mà còn là cảm giác thân thuộc khi được tái ngộ những người bạn đồng hành qua nhiều năm.

Anh Đậu Đăng Bút cùng đoàn PVU tham gia giải Marathon Cà Mau 2026 - Cúp PETROVIETNAM.

Từ những trải nghiệm đó, anh Bút kỳ vọng Công đoàn PETROVIETNAM tiếp tục đồng hành lâu dài cùng giải đấu. Anh cũng đề xuất Ban Tổ chức nghiên cứu bổ sung các nội dung thi đấu dành riêng cho người lao động PETROVIETNAM, qua đó tạo thêm sân chơi để các đơn vị thành viên giao lưu, cọ xát và thắt chặt gắn kết với cộng đồng chạy bộ cả nước.

Một gương mặt quen thuộc khác trên đường chạy Cà Mau là anh Trần Văn Thắng, người lao động Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL). Đã 5 năm liên tiếp tham gia giải và có 20 năm công tác trong PETROVIETNAM, anh xem đây là hoạt động ý nghĩa, giúp người lao động trong Tập đoàn có thêm cơ hội gặp gỡ và kết nối.

Anh Trần Văn Thắng đã tham gia giải Marathon Cà Mau 5 năm liên tiếp.

“Khi về đích, tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Đã lâu rồi tôi chưa được tham gia một giải chạy có quy mô lớn và được tổ chức bài bản như thế này”, anh Thắng chia sẻ. Bên cạnh khâu điều tiết giao thông thông suốt và hệ thống trạm tiếp nước, tiếp năng lượng chu đáo dọc đường đua, điều khiến anh ấn tượng hơn cả chính là sức lan tỏa mạnh mẽ của giải trong đội ngũ người lao động. Nhờ sự cổ vũ của đồng nghiệp, nhiều người vốn chưa từng chạy bộ đã mạnh dạn đăng ký thử sức ở các cự ly phù hợp. Từ những bước chạy đầu tiên ấy, họ không chỉ thêm gắn kết với tập thể mà còn hình thành thói quen rèn luyện thể chất bền bỉ – giá trị thiết thực nhất mà Marathon Cà Mau mang lại.

Anh Thắng mong PETROVIETNAM và Ban Tổ chức tiếp tục duy trì giải trong những năm tới, để Marathon Cà Mau luôn là nơi người lao động có thể gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau rèn luyện sức khỏe.

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) cũng là một trong những đơn vị thành viên PETROVIETNAM có đông đảo cán bộ, người lao động tham gia giải năm nay. Đồng hành cùng hơn 300 vận động viên của đơn vị, ông Hồ Sĩ Thuận, Phó Tổng Giám đốc PVTrans bày tỏ niềm vui khi toàn thể thành viên trong đoàn đều hoàn thành các cự ly đăng ký, về đích an toàn.

Ông Hồ Sĩ Thuận, Phó Tổng Giám đốc PVTrans bày tỏ sự vui mừng khi được đồng hành với đoàn người lao động tham gia giải chạy Marathon Cà Mau 2026 - Cúp PETROVIETNAM.

Đoàn PVTrans có hơn 300 người lao động tham gia giải Marathon Cà Mau 2026 - Cúp PETROVIETNAM.

Nhìn lại 6 mùa giải, ông Thuận đánh giá sức hút của Marathon Cà Mau ngày càng được khẳng định. Từ hơn 3.000 người tham gia mùa đầu tiên, đến nay giải đã thu hút gần 7.000 vận động viên trong nước và quốc tế, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng đối với phong trào chạy bộ.

Theo ông Thuận, Marathon Cà Mau không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần cho người lao động mà còn tạo cơ hội xây dựng tinh thần tập thể, tăng cường giao lưu giữa các đơn vị. Thay mặt đoàn PVTrans, ông gửi lời cảm ơn đến Ban Tổ chức, UBND tỉnh Cà Mau và PETROVIETNAM đã tạo nên một sân chơi ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao và sự gắn kết trong cộng đồng.

Hẹn gặp lại ở Cà Mau, nơi những kỷ niệm được viết tiếp

Sau 6 mùa tổ chức, Marathon Cà Mau - Cúp PETROVIETNAM đã dần trở thành cuộc hẹn quen thuộc của những người yêu chạy bộ. Có người trở lại để cải thiện thành tích, có người mong gặp lại đồng nghiệp, bạn bè, cũng có những gia đình cùng nhau tham gia để lưu giữ thêm kỷ niệm. Mỗi người mang theo một mục tiêu riêng nhưng đều tìm thấy ở đường chạy ấy niềm vui được đồng hành và kết nối.

Bên cạnh việc phát triển phong trào thể dục thể thao, giải còn góp phần quảng bá cảnh quan, văn hóa và con người vùng đất cực Nam Tổ quốc, tạo thêm sức hút cho du lịch địa phương. Sự đồng hành của PETROVIETNAM và các đơn vị thành viên cũng góp phần tạo nên không gian gặp gỡ, vun đắp tình đồng nghiệp và lan tỏa lối sống khỏe mạnh trong cộng đồng người lao động.

Rồi khi mùa marathon khép lại, những người tham gia lại trở về với công việc và cuộc sống thường ngày. Nhưng đâu đó, giữa những lời chào tạm biệt, một cuộc hẹn mới đã được mở ra: Hẹn gặp lại nhau ở Cà Mau, trên những cung đường của mùa giải năm sau.