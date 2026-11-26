Theo Ban tổ chức, trong 5 ngày (từ 21 - 25/11) diễn ra chuỗi sự kiện, tỉnh Cà Mau đón khoảng 230.000 lượt khách (riêng khách quốc tế đạt 2.200 lượt), trong đó 54.200 lượt khách tại cơ sở lưu trú và 175.800 lượt khách tại các khu, điểm du lịch, di tích, điểm tham quan, vui chơi giải trí; tổng doanh thu ước khoảng 330 tỷ đồng.

Một số điểm có lượng khách lớn như Quảng trường Phan Ngọc Hiển và khu vực lân cận 94.000 lượt; các điểm du lịch tâm linh 21.790 lượt; Khu du lịch Đất Mũi 10.570 lượt; Quảng trường Hùng Vương 5.200 lượt; du lịch cộng đồng Đất Mũi 4.780 lượt; Điện gió Bạc Liêu 2.680 lượt.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng đánh giá, Festival lần này không chỉ là sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm tôm mà còn là dịp để Cà Mau nhìn lại, khẳng định những giá trị, lợi thế và khát vọng phát triển của mình.

Cà Mau có lợi thế đặc biệt về điều kiện tự nhiên, hệ sinh thái rừng ngập mặn, vùng biển, nguồn lực lao động, kinh nghiệm sản xuất và truyền thống gắn bó với nghề nuôi tôm. Con tôm không chỉ là sản phẩm chủ lực, đóng góp quan trọng vào kinh tế, sinh kế của nhiều hộ dân, mà còn là một biểu tượng gắn với vùng đất, con người và câu chuyện phát triển của Cà Mau.

Cùng với ngành tôm, chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) đã tạo nên không gian văn hóa đa dạng, giàu bản sắc, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, sự sáng tạo và sức sống của cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng phát biểu tại buổi lễ bế mạc. Ảnh: BTC

Ông Ngô Vũ Thăng cho rằng, không chỉ ở quy mô tổ chức, thành công của Festival năm nay còn thể hiện qua việc đã tạo thêm cơ hội kết nối văn hóa với kinh tế, du lịch và thương mại, kết nối người sản xuất với doanh nghiệp, nhà khoa học với thực tiễn, địa phương với đối tác và thị trường.

Với 375 gian hàng, sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, hợp tác xã, nghệ nhân và cộng đồng, Festival đã hình thành không gian giao lưu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, kết nối cung cầu và quảng bá những giá trị đặc trưng của địa phương.

Các hội nghị, hội thảo, hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối thị trường đã tạo điều kiện trao đổi về định hướng phát triển ngành tôm, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường.

“Từ kết quả của Festival và chuỗi hoạt động, chúng ta càng nhận thức rõ rằng, phát triển không thể chỉ dựa trên một lợi thế đơn lẻ. Văn hóa tạo nên bản sắc và sức hấp dẫn; ngành tôm tạo nền tảng kinh tế và lợi thế đặc trưng; du lịch, thương mại và các hoạt động kết nối mở rộng không gian quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, thu hút nguồn lực. Sự kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa các lĩnh vực sẽ góp phần tạo động lực mới, nâng cao chất lượng tăng trưởng và hướng đến phát triển bền vững,” ông Ngô Vũ Thăng nhận định.

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng cho biết, thời gian tới tỉnh Cà Mau sẽ tập trung thực hiện một số định hướng trọng tâm.

Thứ nhất, từ hiệu ứng của Festival, địa phương đẩy mạnh phát triển du lịch bền vững, có chiều sâu và bản sắc. Tỉnh tiếp tục tăng cường liên kết các điểm đến, hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hóa, sinh thái, rừng, biển, Đất Mũi và không gian văn hóa khu vực Bạc Liêu; phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, văn hóa tâm linh và ẩm thực địa phương.

“Mỗi sản phẩm, mỗi điểm đến, mỗi người dân tham gia hoạt động du lịch đều cần góp phần tạo nên hình ảnh Cà Mau thân thiện, nghĩa tình, an toàn và đáng nhớ,” ông Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh.

Thứ hai là chuyển các kết quả xúc tiến, kết nối tại Festival thành động lực phát triển mới của ngành tôm.

Địa phương sẽ tiếp tục phát triển các mô hình nuôi tôm sinh thái, tôm - rừng, tôm - lúa và nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao; quan tâm nâng cao chất lượng con giống, kiểm soát dịch bệnh, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn sản phẩm và quản lý môi trường sản xuất.

Đồng thời tăng cường liên kết giữa người nuôi, hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến, nhà khoa học và nhà phân phối; khuyến khích đổi mới công nghệ, chế biến sâu, xây dựng sản phẩm có thương hiệu, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị gia tăng.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã vinh danh và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc ở 5 cuộc thi trong khuôn khổ sự kiện. Ảnh: BTC

Ông Ngô Vũ Thăng khẳng định, thương hiệu Tôm Cà Mau phải được khẳng định bằng chất lượng, uy tín, sự minh bạch, trách nhiệm với môi trường và năng lực cạnh tranh. Phát triển ngành tôm không chỉ hướng đến sản lượng hay kim ngạch, mà cần quan tâm đến hiệu quả kinh tế, thu nhập và sự ổn định của người nuôi; đến khả năng thích ứng trước biến động thị trường, xây dựng chuỗi giá trị có sự hợp tác, chia sẻ lợi ích và trách nhiệm.

Ông Thăng cho rằng, các cơ hội hợp tác, cam kết và kết nối hình thành tại Festival cần được theo dõi, thúc đẩy để trở thành những dự án, chương trình và kết quả cụ thể.

Thứ ba, tỉnh chú trọng đưa tinh thần Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 trở thành động lực phát triển thường xuyên, gắn văn hóa với xây dựng con người và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, địa phương tiếp tục quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, nhất là Đờn ca tài tử Nam Bộ, nghệ thuật truyền thống của đồng bào các dân tộc; nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa cơ sở; tạo điều kiện cho nghệ nhân, cộng đồng, các tổ chức và cá nhân tham gia gìn giữ, truyền dạy, sáng tạo và lan tỏa văn hóa.

Bên cạnh đó, tỉnh khuyến khích ứng dụng công nghệ số, phát triển sản phẩm văn hóa gắn với du lịch, nâng cao khả năng tiếp cận các giá trị văn hóa của người dân và du khách.

Thứ tư là nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý và phát huy các sự kiện xúc tiến, quảng bá trong thời gian tới.

“Chuỗi sự kiện khép lại nhưng những giá trị, cơ hội hợp tác, niềm tự hào và khát vọng phát triển được khơi dậy từ sự kiện sẽ tiếp tục được kế thừa, phát huy bằng hành động cụ thể. Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và quyết tâm, Cà Mau sẽ tiếp tục phát huy tốt tiềm năng, lợi thế; đưa ngành tôm phát triển vững mạnh; bảo tồn, lan tỏa các giá trị văn hóa; phát triển du lịch và thương mại; xây dựng tỉnh ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, bền vững, xứng đáng với vị thế vùng đất cực Nam của Tổ quốc,” ông Ngô Vũ Thăng nhận định.