Những dấu ấn Hà Nội qua triển lãm ảnh 'Hà Nội trong tôi'

Triển lãm ảnh Hà Nội trong tôi lần thứ 21

Hướng tới dấu mốc 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), Triển lãm ảnh Hà Nội trong tôi lần thứ 21 do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội và Trung tâm Hoạt động VХKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám đồng tổ chức. Với chủ đề “Chính quyền địa phương hai cấp: Tinh gọn, hoạt động hiệu quả và gần dân”.

Gần 80 tác phẩm nhiếp ảnh đã phác họa bức tranh toàn cảnh về một Hà Nội đang vươn mình mạnh mẽ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an sinh, văn hóa,... sau hơn một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hơn cả một không gian trưng bày hình ảnh, đây là nơi hội tụ những góc nhìn sâu sắc từ nhiều thế hệ nơi đây.

Du khách ấn tượng và thích thú trước những bức ảnh tại Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi”.

Hà Nội trong đôi mắt của chứng nhân lịch sử

Gắn bó với Thủ đô từ những năm đất nước còn khói bụi chiến tranh cùng quãng thời gian công tác trong cơ quan Trung ương, cụ Hồ Đình Tư (94 tuổi) là người chứng kiến trọn vẹn sự vươn lên và đổi thay của Hà Nội. Nhìn lại chặng đường ấy, cụ chia sẻ đầy xúc động: “Hà Nội bây giờ đã đổi sắc hoàn toàn so với thời kỳ chiến tranh. Nhìn Thủ đô phát triển từng ngày, hạ tầng mở rộng, những đổi thay ấy vượt qua cả những gì chúng tôi từng hình dung trong năm tháng cũ”.

Tuy nhiên, điều khiến cụ trăn trở và suy ngẫm sâu sắc nhất không nằm ở những hào quang bề nổi của những bức ảnh trưng bày. Cụ Tư chậm rãi đúc kết: “Các bức ảnh nói lên hình thức bề ngoài, còn nội dung bên trong như thế nào còn là cả một quá trình. Chính những người trực tiếp lãnh đạo đất nước, bám sát từ cơ sở đến Trung ương mới có thể thấu hiểu rõ ngọn ngành của sự thay đổi ấy”. Với cụ, đằng sau mỗi con đường mới mở, mỗi mô hình chính quyền tinh gọn hay dự án đổi mới là mồ hôi, trí tuệ và sự kiên tâm của cả một bộ máy vận hành từ gốc rễ.

Cụ Hồ Đình Tư trân trọng sự kỳ công của những nhiếp ảnh gia.

Dù đã bước sang tuổi 94, chứng kiến biết bao dâu bể của thời gian, ánh mắt cụ Tư vẫn tràn đầy niềm tin hướng về tương lai. Cụ bộc bạch rằng bản thân rất mong đất nước sẽ thay đổi nhiều hơn nữa, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Cụ thẳng thắn nhìn nhận: “Thủ đô của chúng ta tuy đang vươn mình mạnh mẽ nhưng so với các thủ đô lớn trên thế giới thì vẫn mới chỉ đang bắt đầu giai đoạn xây dựng quy mô. Dù vậy, tôi vô cùng tin tưởng rằng với đà này, đất nước và Thủ đô sẽ còn vươn xa, thay đổi và phát triển rực rỡ hơn nhiều trong tương lai”.

Khi thế hệ trẻ tiếp nối mạch nguồn và khát vọng số

Nếu như những góc máy của cụ Hồ Đình Tư mang lại chiều sâu lịch sử, thì sự hiện diện của các bạn trẻ tại triển lãm lại thổi vào không gian Văn Miếu một bầu không khí tươi mới, năng động và đầy tính thời đại. Trước những bức ảnh phản ánh vẻ đẹp và sự đổi thay của Hà Nội, Khánh Huyền (20 tuổi) chia sẻ: “Mình cảm nhận rõ một Hà Nội đang ‘tăng tốc’. Những cải cách từ cơ sở và tinh thần phục vụ tận tâm khiến chúng mình cảm thấy được lắng nghe và có cơ hội đóng góp. Đó cũng là cơ hội để thế hệ trẻ chúng mình lập nghiệp, sáng tạo nội dung số và đưa văn hóa Thủ đô tiếp cận bạn bè quốc tế qua mạng xã hội một cách rất năng động”.

Các bạn trẻ tìm đến triển lãm để hiểu thêm về sự đổi mới của Thủ đô.

Là thế hệ lớn lên trong thời bình, tiếp cận với công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, những người trẻ tại triển lãm cũng mang trong mình những trăn trở rất đáng trân trọng. Thanh Phong (26 tuổi) bày tỏ sự biết ơn với thế hệ đi trước: “Khi ngắm những bức ảnh của các ông các cụ, mình hiểu rằng để có một Hà Nội khang trang hôm nay là cả một quá trình đánh đổi và vun đắp. Mình mong rằng dù Thủ đô có vươn mình hiện đại đến đâu, những giá trị văn hóa, truyền thống vẫn sẽ được gìn giữ để người trẻ luôn tìm thấy ‘cội nguồn’ của chính mình ”.

Qua những góc nhìn chân thực ấy, Hà Nội không chỉ lớn lên bằng những công trình hiện đại hay mô hình chính quyền tinh gọn mà còn được bồi đắp bởi lòng biết ơn, sự tiếp nối và tình yêu thương sâu sắc của những con người qua nhiều thế hệ. Chính mạch nguồn truyền thống ấy sẽ mãi là ngọn lửa thắp sáng khát vọng vươn xa, đưa Hà Nội bước vào kỷ nguyên mới với một niềm tin vẹn nguyên và bền bỉ.

Theo kế hoạch, triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lần thứ 21 – năm 2026 sẽ diễn ra đến hết 12/10 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, số 58 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội và từ 12 đến 21/10 tại Bảo tàng Hà Nội (số 4 Phạm Hùng).