Những dấu ấn Hà Nội qua triển lãm ảnh 'Hà Nội trong tôi'

Triển lãm ảnh Hà Nội trong tôi lần thứ 21 - năm 2026 do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức với chủ đề "Chính quyền địa phương hai cấp: Tinh gọn, hoạt động hiệu quả và gần dân".

Tác phẩm trưng bày tại Triển lãm ảnh "Hà Nội trong tôi". Ảnh: BTC cung cấp

Triển lãm giới thiệu tới công chúng gần 80 bức ảnh ghi lại những cột mốc đáng nhớ và thành tựu rực rỡ, toàn diện trên các lĩnh vực của Hà Nội trong hơn một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Đó là sự thống nhất cao giữa tư duy chiến lược của Trung ương và hành động cụ thể của Thành phố. Đồng thời, triển lãm phản ánh sự quyết liệt, trách nhiệm của hệ thống chính trị từ Thành phố tới cơ sở để vận hành xuyên suốt chính quyền địa phương hai cấp, hướng tới phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Qua đó, công chúng có thể cảm nhận rõ nét hơn một Hà Nội luôn tiên phong đi đầu, dẫn dắt, truyền cảm hứng cho cả nước, một Thủ đô ngàn năm văn hiến, giàu bản sắc văn hóa và bứt phá vươn mình trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Ảnh: BTC cung cấp

Ban tổ chức cho biết, triển lãm Chính quyền địa phương hai cấp: Tinh gọn, hoạt động hiệu quả và gần dân được chia thành 3 phần. Phần 1: Kiến tạo chính quyền gần dân; Phần 2: Chuyển động từ cơ sở; Phần 3: Hà Nội vươn tầm trong kỷ nguyên mới.

Đó là những bức ảnh ghi nhận sự sâu sát với cơ sở của các đồng chí lãnh đạo Trung ương và Thành phố như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội kiểm tra Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội ngày 1/7/2025 (tác giả Viết Thành), Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và lãnh đạo Thành phố kiểm tra các dự án trọng điểm của Hà Nội (tác giả Quang Thái), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tham quan sa bàn trưng bày Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội (tác giả Viết Thành), Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại Trạm Y tế Quốc Oai (tác giả Nguyễn Liên)… đã cho thấy sự thống nhất cao giữa tư duy chiến lược của Trung ương và hành động cụ thể của Thành phố.

Ảnh: BTC cung cấp

Ngoài ra, với phương châm "Sáng tạo trong công vụ, gần dân trong hoạt động", những hình ảnh ghi nhận sự chuyển đổi số mạnh mẽ ở các bộ phận Trung tâm dịch vụ hành chính công, toàn lực lượng thanh niên, phụ nữ... vào cuộc hướng dẫn người dân ở bộ phận một cửa... có thể thấy những thay đổi lớn của chính quyền để vì một Thủ đô phát triển.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh "Hà Nội trong tôi" với chủ đề "Chính quyền địa phương hai cấp: Tinh gọn, hoạt động hiệu quả và gần dân"

Ở phần 2: Chuyển động từ cơ sở, Hà Nội đang vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển mạnh từ tư duy "quản lý" sang "quản trị" kiến tạo và phục vụ sát sao người dân từ cơ sở. Những mô hình, những hoạt động thể hiện tinh thần gần dân, tất cả vì nhân dân phục vụ đã được thể hiện cụ thể trong các bức ảnh: Hướng dẫn người cao tuổi sử dụng dịch vụ công trực tuyến (tác giả Nguyễn Bích Hường), Đoàn Thanh niên cùng cán bộ cơ sở thực hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) (tác giả Duy Khánh), Học sinh xã Hoài Đức khám sức khỏe trước thềm năm học mới 2026-2027 (tác giả Văn Tuyến)…

Du khách quốc tế tham triển lãm ảnh

Bên cạnh đó, dấu ấn lớn nhất của Hà Nội trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 là hàng loạt cây cầu, các dự án giao thông trọng điểm được khởi công và hoàn thành, các công trình dấu ấn của thế kỷ XXI. Nội dung này được cụ thể trong các bức ảnh: Đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục giúp kết nối trục giao thông hướng tâm quan trọng của Hà Nội (tác giả Nguyễn Lan), Đường Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy - Dương Đình Nghệ dần hình thành (tác giả Phạm Hùng), Hồ điều hòa Thụy Phương 2 - "Túi thu nước" phía Tây Hà Nội (tác giả Duy Khánh), Hồ điều hòa Phú Đô nhìn từ trên cao (tác giả Gia Hân)… Ngoài ra, trong phần này Hà Nội còn được ghi lại ở những khoảnh khắc Thủ đô ngàn năm văn hiến trở nên rực rỡ, hiện đại và đầy sáng tạo sau mỗi sự kiện lớn của đất nước.

Triển lãm ảnh Hà Nội trong tôi là hoạt động thường niên được tổ chức vào tháng 10 hàng năm nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10). Năm 2000, triển lãm ảnh Hà Nội trong tôi lần đầu tiên được tổ chức tại Trung tâm triển lãm Thành phố (45 Tràng Tiền, Hà Nội) theo quy mô nhỏ dưới sự chủ trì của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Người cao tuổi và sự bảo trợ của Báo Kinh tế & Đô thị. Bắt đầu từ năm 2004, Báo Kinh tế & Đô thị đóng vai trò đồng tổ chức và nâng tầm triển lãm thành sự kiện văn hóa cấp Thành phố, quy mô rộng lớn hơn. Từ năm thứ 21, năm 2026, triển lãm ảnh Hà Nội trong tôi được thực hiện với vai trò chủ trì là Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Triển lãm ảnh Hà Nội trong tôi lần thứ 21 - năm 2026 với chủ đề "Chính quyền địa phương hai cấp: Tinh gọn, hoạt động hiệu quả và gần dân" kéo dài từ 7/10 - 12/10/2026 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, số 58 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội; từ 12/10 - 21/10/2026 tại Bảo tàng Hà Nội (số 4 Phạm Hùng).