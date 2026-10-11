Những dấu ấn đầu tiên của Chương trình 'Chinh phục 2026'
Trở lại với mùa thứ 14, Chinh phục 2026 tiếp tục mang đến sân chơi trí tuệ sôi nổi dành cho học sinh THPT. Sau 2 ngày tranh tài, từ 10-11/10, những màn so tài hấp dẫn, khoảnh khắc hồi hộp cùng cảm xúc của các thí sinh ở 3 trận vòng loại đầu tiên đã góp phần tạo nên dấu ấn riêng có, mở đầu hành trình chinh phục tri thức bằng kiến thức, bản lĩnh và niềm đam mê.
Một số hình ảnh ấn tượng sau 2 ngày diễn ra cuộc thi:
Chương trình Chinh phục 2026 do Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, VNPT Quảng Trị tổ chức. Năm nay, 48 thí sinh sẽ tranh tài qua 12 trận vòng loại, lựa chọn những gương mặt xuất sắc bước tiếp vào các vòng bán kết và chung kết. Trong đó, 6 trận được ghi hình tại khu vực phía Nam tại trường quay 37 Khóa Bảo, phường Đông Hà từ ngày 10-18/10; 6 trận phía Bắc ghi hình tại trường quay 54 Quang Trung, phường Đồng Hới từ ngày 31-8/11.
Lê Trường - Nguyên Bảo (thực hiện)
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/phong-su-ky-su/phong-su-anh/202610/nhung-dau-an-dau-tien-cua-chuong-trinh-chinh-phuc-2026-9886669/