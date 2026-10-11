Những dấu ấn đầu tiên của Chương trình 'Chinh phục 2026'

Một số hình ảnh ấn tượng sau 2 ngày diễn ra cuộc thi:

Đại biểu, thầy cô giáo và học sinh tham dự lễ khai mạc chương trình Chinh phục lần thứ 14, năm 2026 tại trường quay 37 Khóa Bảo, phường Đông Hà trong sáng 10/10 - Ảnh: L.T

Ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại lễ khai mạc chương trình Chinh phục 2026 - Ảnh: L.T

Ông Võ Nguyên Thủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị, Trưởng ban Tổ chức chương trình Chinh phục 2026 (đứng thứ 4 từ trái qua) trao cúp lưu niệm cho các thành viên Ban Tổ chức - Ảnh: L.T

Chương trình Chinh phục 2026 do Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, VNPT Quảng Trị tổ chức. Năm nay, 48 thí sinh sẽ tranh tài qua 12 trận vòng loại, lựa chọn những gương mặt xuất sắc bước tiếp vào các vòng bán kết và chung kết. Trong đó, 6 trận được ghi hình tại khu vực phía Nam tại trường quay 37 Khóa Bảo, phường Đông Hà từ ngày 10-18/10; 6 trận phía Bắc ghi hình tại trường quay 54 Quang Trung, phường Đồng Hới từ ngày 31-8/11.

4 thí sinh đầu tiên đến từ các trường: THPT Chuyên Lê Quý Đôn, THPT Cam Lộ, Phổ thông dân tộc nội trú Nam Quảng Trị, THCS và THPT Đakrông tranh tài trận đầu tiên vòng loại chương trình Chinh phục 2026 - Ảnh: L.T

Các thí sinh tranh tài trận 2 vòng loại Chinh phục năm 2026 khu vực phía Nam Quảng Trị - Ảnh: L.T

Đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh các trường đến cổ vũ cho các thí sinh trong 2 ngày thi đấu các trận vòng loại đầu tiên - Ảnh: L.T

4 nam sinh cùng tranh tài trong trận 3 vòng loại Chinh phục năm 2026 trong chiều 11/10 - Ảnh: L.T

Các trận vòng loại được Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị ghi hình và phát sóng trên các nền tảng của QTTV - Ảnh: L.T

Lê Trường - Nguyên Bảo (thực hiện)