Những dấu ấn đáng nhớ tại gala Doanh nhân Thăng Long 2026

Gala Doanh nhân Thăng Long 2026 là sự kiện thường niên được HBA tổ chức nhằm tôn vinh những thành tựu nổi bật của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Thủ đô, đồng thời tạo không gian để lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội, các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp giao lưu, chia sẻ, tăng cường kết nối.

Tối 6/10/2026, tại Phòng Grand Ballroom, Khách sạn Hanoi Daewoo, Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội - HBA tổ chức chương trình Gala Doanh nhân Thăng Long 2026, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) và chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Trong không khí trang trọng nhưng gần gũi, chương trình diễn ra với nhiều hoạt động nổi bật như gặp gỡ, giao lưu, kết nối cộng đồng doanh nghiệp; chia sẻ những thông điệp về bản lĩnh, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên của doanh nhân Thủ đô; đồng thời vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu có thành tích nổi bật trong sản xuất, kinh doanh và đóng góp cho cộng đồng.

Những cuộc hội ngộ, những cái bắt tay và khoảnh khắc vinh danh tại Gala đã góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng đồng hành vì sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp Thăng Long.