Những dấu ấn cuộc đời người cộng sản Trần Trọng Tân trên màn ảnh

Điểm nhấn của bộ phim là những thước phim phỏng vấn được TFS lưu giữ, ghi lại lời kể của ông Trần Trọng Tân về hành trình hoạt động cách mạng, những năm tháng tù đày và các thử thách trong cuộc đời. Qua đó, khán giả có dịp nhìn lại chân dung một người chiến sĩ cách mạng kiên trung, tận tụy với công việc và giàu tình nghĩa.

Bộ phim dẫn dắt người xem theo chân đoàn làm phim cùng gia đình ông Trần Trọng Tân trở về những địa danh gắn với các chặng đường hoạt động cách mạng. Tại Cam Lộ, Quảng Trị, đoàn phim tìm về quê hương đã nuôi dưỡng lý tưởng của người thanh niên Trần Trọng Hoãn - tên thật của ông Trần Trọng Tân, người trở thành Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khi mới 24 tuổi.

Đoàn phim TFS thực hiện các buổi ghi hình tại nhiều địa điểm. Ảnh: NSX

Ở Tây Ninh, bộ phim tái hiện những năm tháng ông Trần Trọng Tân hoạt động trên mặt trận tư tưởng tại Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ.

Còn tại Côn Đảo, ký ức của những người bạn tù đưa khán giả trở lại chốn lao tù khắc nghiệt, nơi ông viết tài liệu trên giấy cuốn thuốc lá, lá bàng để cùng đồng đội học tập. Câu chuyện về chiếc áo bà ba gắn với người bạn tù Lê Quang Vịnh cũng trở thành kỷ niệm xúc động về tình đồng chí, đồng đội trong hoàn cảnh gian khó.

Một dấu mốc đáng chú ý khác là hành trình của ông Trần Trọng Tân tại Campuchia, nơi ông có hơn 5 năm thực hiện nhiệm vụ chuyên gia giúp bạn. Qua cuộc gặp gỡ Samdech Men Sam An cùng những cán bộ từng làm việc với ông, hình ảnh “Chú Hai Tân” hiện lên gần gũi, khiêm nhường, tận tụy và giàu nghĩa tình.

Ông Trần Trọng Dũng (thứ 2 từ phải qua), Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, con trai của ông Trần Trọng Tân, thay mặt gia đình tặng cuốn sách của cha mình cho Samdech Men Sam An - Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia; Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia. Ảnh: TFS

Tại Hà Nội, đoàn phim ghi nhận chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân và ông Đỗ Văn Hoa, nguyên thư ký của ông Trần Trọng Tân, nguyên Trưởng phòng Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ở TP.HCM, những hồi ức của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, bà Hoàng Thị Khánh và bà Thân Thị Thư góp phần làm rõ hơn nhân cách, dấu ấn công tác cũng như những đóng góp của ông Trần Trọng Tân qua các thời kỳ.

Không chỉ tái hiện những chặng đường hoạt động cách mạng, “Đồng chí Trần Trọng Tân - Giữ trọn lòng son” còn là lời tri ân đối với một người cán bộ tận tâm, đồng thời lưu giữ những giá trị tinh thần ông để lại: niềm tin vào lẽ phải, sức mạnh của sự thuyết phục và tình nghĩa sâu nặng với con người.