Những đảng viên “miệng nói tay làm”

Ông Nguyễn Văn Ước (bên phải) - Bí thư Chi bộ thôn Đồng Thanh, xã Lục Yên, vận động người dân hiến đất phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường Phạm Văn Đồng.

Ở mỗi thôn, bản, tổ dân phố, có những công việc tưởng chừng nhỏ nhưng để tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân đòi hỏi sự kiên trì, trách nhiệm và phương pháp vận động phù hợp. Từ hiến đất, góp công làm đường giao thông, chỉnh trang cảnh quan nông thôn đến phát triển các mô hình kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh, trật tự, mỗi công việc đều cần sự chung sức của người dân.

Bà Trần Thị Nguyệt (bên phải) - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Thái Hà, xã Xuân Quang, vận động người dân hiến đất mở đường.

Đầu tháng 4/2026, thôn Thái Hà, xã Xuân Quang triển khai giải phóng mặt bằng để mở mới, nâng cấp 6,4 km đường giao thông nội thôn. Tuyến đường dài, nhiều vị trí cần mở rộng, nắn cua, đòi hỏi thôn tập trung tuyên truyền, vận động người dân hiến đất.

Các đảng viên trong chi bộ đã tiên phong hưởng ứng. Gia đình đảng viên Đỗ Văn Toàn hiến gần 600 m² đất đồi, trên đất có hàng trăm cây quế đang cho thu hoạch. Hai gia đình đảng viên khác có đất nằm trong phạm vi làm đường cũng tự nguyện tháo dỡ tường rào, chặt cây, hiến đất vì lợi ích chung.

Đưa chúng tôi đi trên tuyến đường đã san tạo mặt bằng, chờ đổ bê tông, bà Trần Thị Nguyệt - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Thái Hà, cho biết việc vận động người dân hiến đất trong thời gian ngắn là nỗ lực của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, trong đó có sự đóng góp rất tích cực của các đảng viên.

Trực tiếp tham gia vận động, bà Nguyệt dành thời gian tìm hiểu hoàn cảnh, tâm tư của từng gia đình để lựa chọn cách trao đổi phù hợp.

“Việc tuyên truyền không thể cứng nhắc mà phải lựa thời gian, tìm hiểu tính cách, nắm tâm tư của từng hộ để vận động, không kể ban ngày hay buổi tối. Phải thực sự gần gũi, kiên trì giải thích mới tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân”, bà Nguyệt chia sẻ.

Các đảng viên thôn Thái Hà, xã Xuân Quang khéo léo tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ mở rộng đường giao thông.

Với cách làm phù hợp và sự tiên phong của đảng viên, thôn đã vận động người dân hiến hơn 20.000 m² đất. Chưa đầy hai tháng, tuyến đường hoàn thành phần san tạo mặt bằng, chờ đổ bê tông.

Theo bà Nguyệt, trong năm 2026, thôn Thái Hà sẽ mở rộng, nâng cấp gần 10 km đường liên thôn và nội thôn. Có 91 hộ hiến hơn 30.000 m² đất cùng cây cối, hoa màu trên đất, trong đó có 6 hộ đảng viên.

Ông Đinh Văn Luân - Bí thư Chi bộ tổ dân phố Bản Ngoa, phường Cầu Thia, cùng cán bộ địa phương vận động người dân nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, tạo việc làm tại chỗ.

Sự gương mẫu tạo sức thuyết phục, còn khả năng tập hợp, vận động Nhân dân thể hiện rõ vai trò của người đảng viên ở cơ sở. Để mỗi phong trào thi đua, mỗi nhiệm vụ chính trị nhận được sự đồng thuận, chung sức của người dân, cán bộ, đảng viên luôn kiên trì tuyên truyền, giải thích, đối thoại, lắng nghe và trực tiếp tham gia bằng những việc làm cụ thể.

Không chỉ ở thôn Thái Hà, xã Xuân Quang, tại nhiều thôn, tổ dân phố trong tỉnh, các đảng viên đang tích cực tuyên truyền, vận động, góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Bà Tẩn Thị Cúc - Bí thư Chi bộ thôn Bản Vai, xã Bát Xát, cùng chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Ông Nguyễn Văn Ước - Bí thư Chi bộ thôn Đồng Thanh, xã Lục Yên, vận động người dân hiến đất, di chuyển để giải phóng mặt bằng dự án đường Phạm Văn Đồng.

Ông Đinh Văn Luân- Bí thư Chi bộ tổ dân phố Bản Ngoa, phường Cầu Thia, vận động người dân nhân rộng các mô hình kinh tế, tạo việc làm để đoàn viên, thanh niên ở lại địa phương lao động, sản xuất, qua đó tạo nguồn phát triển đảng viên.

Mô hình kinh tế hiệu quả cao ở tổ dân phố Bản Ngoa, phường Cầu Thia.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, nói đi đôi với làm để quần chúng noi theo. Uy tín của người đảng viên được bồi đắp từ sự tận tụy trong công việc, tinh thần trách nhiệm trước tập thể và những kết quả thiết thực mang lại cho Nhân dân.

Bà Tẩn Thị Cúc, Bí thư Chi bộ thôn Bản Vai, xã Bát Xát, cùng các đảng viên vận động người dân chuyển đổi sinh kế sau khi di chuyển, giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Phùng Nam Trung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng, hình ảnh, vai trò và uy tín của Đảng được thể hiện qua chính hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó đảng viên ở cơ sở có vai trò quan trọng.

Thời gian qua, đội ngũ này đã phát huy trách nhiệm nêu gương trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị và thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Nhiều đảng viên mạnh dạn đảm nhận việc khó, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí và sức ảnh hưởng trong cộng đồng.

Đảng mạnh từ cơ sở, sức mạnh ấy được bồi đắp từ niềm tin của Nhân dân. Khi mỗi đảng viên gương mẫu trong lời nói và hành động, tự giác đi đầu trong công việc chung, họ sẽ trở thành hạt nhân đoàn kết, điểm tựa của cộng đồng. Những việc làm cụ thể, những phong trào ở cơ sở sẽ góp thành sức mạnh, đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống, khơi dậy khát vọng và ý chí vươn lên trong mỗi người dân.