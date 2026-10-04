Những đàn vịt thả đồng sau mùa gặt ở Hà Tĩnh

Từ khoảng tháng 8 đến tháng 11 hằng năm, trên nhiều cánh đồng ở Hà Tĩnh lại xuất hiện những đàn vịt nối nhau kiếm ăn. Sau vụ lúa hè thu, những cánh đồng còn nhiều lúa chét, ốc… trở thành nơi kiếm ăn lý tưởng của những đàn vịt.

Khoảng 5 giờ 30 phút mỗi ngày, ông Nguyễn Đình Ninh (xã Cẩm Bình) lại bắt đầu công việc đưa đàn vịt hơn 1.000 con ra đồng. Công việc này được ông duy trì hơn một tháng qua.

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Vịt được thả tự do trên đồng, tự tìm kiếm thức ăn. Người nuôi di chuyển theo đàn để theo dõi, quản lý và kịp thời xử lý khi có những vấn đề phát sinh.

Để thuận tiện cho việc chăn nuôi, ông Ninh còn tự làm một chiếc xe đẩy di động. Ban ngày, chiếc xe dùng để vận chuyển thức ăn, nước uống và các vật dụng cần thiết; khi phải ở lại ngoài đồng, đây cũng là nơi nghỉ tạm của ông.

Ông Nguyễn Đình Ninh (xã Cẩm Bình) cho biết: “Từ tháng 7, tôi bắt đầu mua vịt con về úm, đến đầu tháng 8 thì thả vịt ra đồng. Vịt thả đồng chủ yếu ăn lúa chét và ốc nên giảm được khoảng 2/3 lượng thức ăn phải cung cấp mỗi ngày, nhờ đó chi phí chăn nuôi cũng giảm đáng kể”.

Việc tận dụng nguồn thức ăn sẵn có trên đồng giúp người nuôi tiết kiệm chi phí, nhất là trong giai đoạn giá thức ăn chăn nuôi có nhiều biến động. Ảnh: Lê Vinh

Không riêng gia đình ông Ninh, nhiều hộ chăn nuôi ở Hà Tĩnh cũng lựa chọn hình thức nuôi vịt thả đồng sau thu hoạch vụ hè thu. Tại xã Thạch Hà, bà Nguyễn Thị Hòa nuôi đàn vịt khoảng 2.000 con. Thời điểm này, vịt chủ yếu thả trên những cánh đồng gần nhà để kiếm ăn.

Bà Nguyễn Thị Hòa (xã Thạch Hà) chia sẻ: “Mỗi ngày, đàn vịt ra đồng từ 6 giờ sáng và đến 6 giờ tối trở về chuồng. Trứng của vịt thả đồng ngon hơn nên được khách hàng rất ưa chuộng. Chúng tôi chỉ tranh thủ thả đồng khoảng 2-3 tháng, khi bắt đầu gieo cấy thì lại đưa vịt về nhà”.

Thời điểm cuối năm, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng, trong khi vịt thả đồng được nhiều người dân lựa chọn.

“Mỗi con vịt thả đồng khoảng 2kg bán với giá từ 100-150 nghìn đồng. Một lứa hơn 1.000 con, nếu không xảy ra dịch bệnh thì lợi nhuận có thể từ 20 -30 triệu đồng" - ông Nguyễn Đình Ninh (xã Cẩm Bình) cho biết thêm.

Từ những cánh đồng sau mùa gặt, nguồn thức ăn tưởng như bỏ đi được tận dụng để phục vụ chăn nuôi. Với cách làm phù hợp theo mùa vụ, những đàn vịt chạy đồng không chỉ tạo thêm nguồn thu cho người dân mà còn tận dụng hiệu quả nguồn thức ăn sẵn có trên đồng ruộng Hà Tĩnh.

VIDEO: Rộn ràng mùa vịt thả đồng.