Những "Đại sứ số" lan tỏa công nghệ trong đời sống cộng đồng

Anh Vũ Quang Huy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện Lý Nhân (tỉnh Ninh Bình) hướng dẫn học viên thực hành hành kỹ năng số tại lớp Bình dân học vụ số.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số, đòi hỏi người dân phải có kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, các tổ công nghệ số cộng đồng khi ấy còn thiếu nhân lực am hiểu công nghệ. Điều này đặt ra yêu cầu bổ sung lực lượng trẻ có kiến thức, kỹ năng số để hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Trước thực tế đó, anh Vũ Quang Huy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện Lý Nhân (tỉnh Ninh Bình) đã huy động đoàn viên, thanh niên trong câu lạc bộ phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã: Bắc Lý, Trần Thương, Vĩnh Trụ, Nhân Hà trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hướng dẫn kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến.

Qua quá trình hỗ trợ, anh Huy nhận thấy rất nhiều người dân còn lúng túng khi sử dụng điện thoại thông minh, chưa biết cách bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện đường link giả mạo và các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Để trang bị kỹ năng số cho người dân một cách bài bản, rộng khắp hơn, anh xác định cần tổ chức các lớp Bình dân học vụ số tại các khu dân cư.

Tuy nhiên, muốn các lớp học đạt hiệu quả, trước hết, phải có lực lượng hướng dẫn đủ kiến thức, kỹ năng chuyên môn. Vì vậy, anh chủ động kết nối với các chuyên gia, tổ chức 15 lớp tập huấn trong 15 ngày cho các tình nguyện viên trong câu lạc bộ, xây dựng đội ngũ 50 trợ giảng làm nòng cốt để triển khai các lớp học.

Anh Vũ Quang Huy cùng lực lượng tình nguyện viên tích cực lan tỏa kỹ năng số, góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với người dân.

Sau khi hoàn thành tập huấn, anh Huy cùng đội ngũ trợ giảng tổ chức các lớp Bình dân học vụ số tại nhà văn hóa xã, thôn. Nội dung của các lớp “Bình dân học vụ số” tập trung vào kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, Zalo, ngân hàng số và nhận diện thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Anh cũng đồng thời chủ động phân nhóm lớp học theo độ tuổi, nhu cầu sử dụng nền tảng số, để xây dựng nội dung hướng dẫn phù hợp.

Đặc biệt, với người cao tuổi, người khuyết tật, người có sức khỏe hạn chế hoặc không thuận tiện đi lại, anh cùng tình nguyện viên “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tranh thủ buổi tối, ngày nghỉ đến tận nhà để phổ cập kỹ năng số, kiên trì theo dõi, hỗ trợ nhiều lần đến khi người dân có thể thao tác thành thạo.

Với cách làm linh hoạt, từ tháng 7/2025 đến nay, anh Huy đã huy động hơn 300 lượt tình nguyện viên tham gia hỗ trợ người dân tại các xã: Bắc Lý, Vĩnh Trụ, Nhân Hà, Trần Thương thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tổ chức 20 lớp Bình dân học vụ số, thu hút hơn 5.000 học viên; tham gia xây dựng, duy trì các tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn, xóm, góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân, đưa chuyển đổi số đến gần hơn với đời sống cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Nga (thôn Chương Lương, xã Bắc Lý) chia sẻ: “Được anh Huy và các đoàn viên, thanh niên đến tận nhà tận tình hướng dẫn, tôi đã biết sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu thông tin, thanh toán trực tuyến và cập nhật thông báo từ khu dân cư”.

Từ những việc làm thiết thực của anh Vũ Quang Huy, chuyển đổi số đang được lan tỏa bằng sự chủ động, trách nhiệm và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Với thanh niên khuyết tật, việc tiếp cận công nghệ số còn mở ra cơ hội học tập, kết nối và hòa nhập xã hội. Đây cũng là hướng đi mà chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm (Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật Nam Định, Hội Người khuyết tật tỉnh Ninh Bình) đang thực hiện, đưa kỹ năng số đến gần hơn với thanh niên khuyết tật, khơi dậy sự tự tin và khả năng làm chủ công nghệ.

Trong quá trình đồng hành cùng hội viên, chị Tâm nhận thấy nhiều người còn lúng túng khi sử dụng thiết bị điện tử và mạng xã hội. Những hạn chế này ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận thông tin, học tập và tìm kiếm việc làm. Từ thực tế đó, chị cùng Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ hội xây dựng kế hoạch, phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Hoa Lư tổ chức lớp “Bình dân học vụ số”, mở ra cơ hội để thanh niên khuyết tật trang bị những kỹ năng sử dụng công nghệ an toàn, hiệu quả.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm (bên trái) hướng dẫn thanh niên khuyết tật tiếp cận, thực hành các kỹ năng số tại lớp Bình dân học vụ số. Ảnh: Khánh Chi

Chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm cho biết: Trước khi tổ chức lớp “Bình dân học vụ số”, tôi khảo sát nhu cầu, vận động thanh niên khuyết tật tham gia để xây dựng nội dung phù hợp. Lớp học được tổ chức trong 2 ngày với 35 học viên tham gia, được hướng dẫn theo phương pháp “cầm tay chỉ việc”, tập trung thực hành sử dụng VNeID, tra cứu thông tin cư trú, thẻ bảo hiểm y tế, mã số thuế và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, lớp học cũng lồng ghép hướng dẫn kỹ năng an toàn số, phân tích các tình huống lừa đảo thực tế, giúp học viên biết cách bảo vệ thông tin cá nhân và cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng.

Thông qua lớp Bình dân học vụ số, nhiều thanh niên khuyết tật từng bước làm chủ kỹ năng số, tự tin ứng dụng công nghệ trong học tập và đời sống. Ảnh: Khánh Chi

Sau lớp tập huấn, tỷ lệ học viên tự tra cứu thông tin về học nghề, việc làm trên các trang chính thống tăng từ 60% lên 91,7%; Nhiều thanh niên khuyết tật tự tin, chủ động tiếp cận thông tin, mở rộng cơ hội học tập, tìm kiếm việc làm, nâng cao khả năng tự lập và hòa nhập cộng đồng.

Không chỉ hướng dẫn hội viên tiếp cận công nghệ, trong các cuộc họp, giao lưu của câu lạc bộ, chị Tâm còn chủ động ứng dụng các nền tảng số để tháo gỡ rào cản đi lại cho người khuyết tật. Thông qua các “phòng họp số” trên Zoom, Google Meet, chị tạo cầu nối giúp các thành viên ở những địa bàn khác nhau duy trì kết nối, chia sẻ và hỗ trợ nhau.

Chia sẻ về định hướng tiếp tục lan tỏa công nghệ số trong cộng đồng người khuyết tật, chị Tâm cho biết: “Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp Hội, chính quyền và tổ chức xã hội tổ chức thêm các lớp tập huấn, hướng dẫn hội viên ứng dụng AI và các nền tảng số vào học tập, công việc. Đồng thời, kết nối thêm các nguồn lực hỗ trợ thiết bị, đồng hành cùng người khuyết tật trong quá trình tiếp cận công nghệ, giúp các bạn vượt qua rào cản tâm lý, phát huy năng lực bản thân và đóng góp tích cực hơn cho cộng đồng”.

Không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số, những “Đại sứ số” còn góp phần lan tỏa kỹ năng ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế.

Bắt đầu từ việc quay lại những công việc thường ngày của nhà nông, năm 2023, anh Nguyễn Văn Lưu, xã Hồng Phong, đã hình thành ý tưởng xây dựng kênh TikTok Lão Nông Vlog, ghi lại những hình ảnh mộc mạc về cuộc sống nhà nông, cảnh sắc và ẩm thực quê hương Ninh Bình,... Những video chân thực, gần gũi được đông đảo người xem đón nhận.

Đồng thời, thông qua kênh Lão Nông Vlog, anh Lưu đã tận dụng để quảng bá mô hình nuôi lươn sinh sản của gia đình, giới thiệu nông sản và đặc sản địa phương, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng trên nền tảng số phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế gia đình.

Từ kinh nghiệm xây dựng kênh Lão Nông Vlog, anh Nguyễn Văn Lưu chia sẻ kỹ năng làm nội dung số, giúp thanh niên và các chủ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ để quảng bá sản phẩm, phát triển kinh tế.

Từ hiệu quả bước đầu và những kinh nghiệm tích lũy được, anh Lưu đã tích cực chia sẻ kinh nghiệm làm nội dung số với các chủ doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; hướng dẫn thanh niên tại địa phương cách ứng dụng mạng xã hội vào công việc. Tùy từng đối tượng, anh hướng dẫn xây dựng tuyến nội dung, phát triển thương hiệu cá nhân, viết kịch bản, quay dựng video; chú trọng kỹ năng quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng.

Anh Vũ Viết Lãm, Bí thư Đoàn xã Hồng Phong, nhận xét: Anh Lưu đã chia sẻ kinh nghiệm làm nội dung số với nhiều thanh niên trên địa bàn. Từ những kiến thức được hướng dẫn, một số bạn đã biết tận dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, phát triển công việc, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Không chỉ dừng ở chia sẻ lý thuyết, anh còn mời mọi người đến nhà, trực tiếp hướng dẫn thực hành trên các thiết bị sẵn có, từ bố trí góc quay, ghi hình đến biên tập video, giúp người học từng bước vận dụng vào hoạt động kinh doanh và phát triển ý tưởng khởi nghiệp.

Anh Lưu chia sẻ: “Bất cứ ai có nhu cầu tìm hiểu về xây dựng nội dung số, quay dựng video hay quảng bá sản phẩm, tôi đều sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong khả năng của mình. Tôi mong muốn những chia sẻ này giúp nhiều người biết ứng dụng công nghệ số để phát triển kinh tế, nâng cao giá trị sản phẩm quê hương tạo thành phong trào ứng dụng công nghệ số thiết thực trong cộng đồng”.

Có thể thấy, từ cách làm của anh Huy, anh Lưu, chị Tâm, sức lan tỏa của chuyển đổi số không chỉ nằm ở những công nghệ mới, mà còn ở tinh thần chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, giúp nhiều người nâng cao kỹ năng và tự tin ứng dụng công nghệ. Khi những người biết công nghệ sẵn sàng hướng dẫn, đồng hành và truyền cảm hứng, cộng đồng sẽ có thêm động lực để chủ động thích ứng, không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình số hóa.