Lê Vương Thiên Ân (ngoài cùng bên trái) cùng các bạn đọc sách tại thư viện trường.

Với Lê Vương Thiên Ân, học sinh lớp 6 Trường Tiểu học và THCS Trần Mai Ninh (khi thi Đại sứ văn hóa đọc lớp 5, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Hạc Thành), cuốn sách “Mưa đỏ” mở ra hành trình trở về với những năm tháng chiến tranh ác liệt. Qua từng trang sách, em cảm nhận sâu sắc lòng dũng cảm, sự hy sinh và mất mát của các thế hệ cha ông trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Những câu chuyện về một thời khói lửa giúp Thiên Ân hiểu hơn giá trị của hòa bình, thêm yêu quê hương, đất nước và tự hào về lịch sử dân tộc. Từ đó, em ý thức hơn về trách nhiệm học tập, rèn luyện để xứng đáng với những hy sinh của thế hệ đi trước.

Không chỉ dừng lại ở những cảm nhận về tác phẩm, Thiên Ân còn mong muốn lan tỏa tình yêu sách bằng những việc làm thiết thực. Em chia sẻ: “Em đọc sách để khám phá những điều mới, biết thêm kiến thức, vốn từ, trau dồi bản thân. Sau đó, em chia sẻ với bạn bè, tặng sách cho cộng đồng để lan tỏa những cuốn sách, lan tỏa tri thức”.

Từ mong muốn ấy, em duy trì thói quen dành từ 20 - 30 phút mỗi ngày để đọc sách phù hợp với lứa tuổi. Sau mỗi trang sách, Thiên Ân chú ý ghi nhớ những kiến thức mới, những bài học ý nghĩa để vận dụng vào học tập và cuộc sống. Em thường giới thiệu những cuốn sách hay với bạn bè trong lớp, khuyến khích các bạn cùng đọc, cùng chia sẻ điều bổ ích. Không dừng lại trong phạm vi trường học, Thiên Ân còn mong muốn góp sách và vận động mọi người quyên góp sách tặng học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp các bạn có thêm điều kiện tiếp cận tri thức.

Cũng tìm thấy trong sách những bài học về lịch sử, lý tưởng sống và trách nhiệm của thế hệ trẻ, Nguyễn Xuân Nhật Sơn, học sinh lớp 8B, Trường Tiểu học và THCS Trần Mai Ninh, lại lựa chọn “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” để chia sẻ cảm nhận. Qua những trang nhật ký chân thực, Sơn cảm nhận tiếng nói trong trẻo, nghị lực sống phi thường, tình yêu nước tha thiết và tình cảm gia đình sâu sắc của người nữ bác sĩ trẻ - Đặng Thùy Trâm đã sống, chiến đấu hết mình vì Tổ quốc. Cuộc đời và lý tưởng của chị giúp em thêm khâm phục thế hệ thanh niên đi trước, biết ơn những hy sinh của cha anh, trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay.

Nhật Sơn chia sẻ: "Em đã lớn lên từ những câu chuyện cổ tích của mẹ. Khi biết đọc, em chủ động tìm kiếm những cuốn sách mình yêu thích. Đọc xong, em thường kể lại nội dung, chia sẻ những điều thú vị với anh chị em họ hàng và hàng xóm. Thói quen ấy vẫn được em duy trì đến nay với ít nhất 30 phút đọc sách mỗi ngày. Sau mỗi cuốn sách, em ghi chép lại những điều tâm đắc, giới thiệu sách hay cho mọi người và tích cực tham gia các hoạt động đọc tại trường. Không dừng lại ở niềm vui riêng, em còn mong muốn trở thành người truyền cảm hứng đọc sách, vận động quyên góp sách để chia sẻ với cộng đồng”.

Hai học sinh, hai lựa chọn tác phẩm và cách thể hiện khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở tình yêu sách và mong muốn đưa những giá trị tốt đẹp từ trang sách vào cuộc sống. Những cảm nhận ấy cho thấy, sách không chỉ là phương tiện cung cấp kiến thức mà còn là người bạn đồng hành trong quá trình hình thành nhân cách, bồi đắp tâm hồn và định hướng lối sống cho mỗi học sinh.

Để tình yêu sách được nuôi dưỡng và lan tỏa, không thể thiếu sự định hướng, đồng hành của gia đình, thầy cô và nhà trường. Những cuốn sách phù hợp, lời giới thiệu tâm huyết của bố mẹ và giáo viên hay không gian đọc thân thiện sẽ khơi gợi hứng thú, giúp trẻ hình thành thói quen tự học. Điều này càng có ý nghĩa trong thời đại công nghệ số, khi video ngắn và các nội dung giải trí trực tuyến ngày càng phổ biến, dễ chiếm dụng thời gian và sự chú ý của các em. Bên cạnh khuyến khích đọc sách, nhà trường và gia đình cần hướng dẫn học sinh lựa chọn, kiểm chứng thông tin, rèn luyện tư duy phản biện và biết khai thác học liệu số một cách an toàn, hiệu quả.