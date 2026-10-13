Những đại công trình giao thông mở rộng không gian Thủ đô
Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều dự án giao thông quy mô lớn, từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối và mở rộng không gian phát triển đô thị.
Nổi bật là 7 cây cầu vượt sông gồm Vân Phúc, Hồng Hà, Thượng Cát, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi và Mễ Sở, cùng các tuyến đường Vành đai 1, Vành đai 2,5 và Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.
Những công trình trải dài từ khu vực trung tâm đến các cửa ngõ phía Bắc, Đông, Nam và Tây đang tạo nên những đại công trường sôi động, với hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng máy móc ngày đêm thi công.
Khi hoàn thành, hệ thống cầu và đường mới sẽ bổ sung những trục giao thông quan trọng, tăng khả năng kết nối hai bờ sông Hồng, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, đồng thời tạo thêm các hành lang phát triển đô thị và liên kết vùng.
Từ những nhịp cầu đang vươn qua dòng sông đến những tuyến đường vành đai dần thành hình, các dự án không chỉ góp phần giải quyết bài toán giao thông mà còn mở ra diện mạo mới cho Hà Nội - một đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ, hiện đại, đồng bộ và ngày càng mở rộng không gian phát triển.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhung-dai-cong-trinh-giao-thong-mo-rong-khong-gian-thu-do-1760826.html