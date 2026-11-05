Những 'đại công trình' định hình diện mạo mới cho Thủ đô

Trên khắp các đại công trường từ nội đô tới các tuyến vành đai huyết mạch, không khí thi công "3 ca, 4 kíp" diễn ra sôi động ngày đêm. Trong đó, sự hiện diện của 3 đại dự án: Sân vận động VinFast - Trống Đồng cùng hai cây cầu vượt sông Hồng trên tuyến Vành đai 4 (cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở) đang vẽ nên bức tranh hạ tầng bứt phá của Thủ đô.

Toàn cảnh sân vận động lớn nhất thế giới mang tên VinFast đang dần được hình thành.

Biểu tượng thể thao mới của Thế giới

Tọa lạc tại Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội với tổng diện tích 73,3ha, Sân vận động VinFast - Trống Đồng có thiết kế lên tới 135.000 chỗ ngồi cùng đường kính 315m.

Công trình lấy cảm hứng từ hình dáng trống đồng Đông Sơn, được định hướng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của FIFA. Khi hoàn thành, đây sẽ là biểu tượng cho tinh thần và khát vọng vươn tầm của Thủ đô.

Để đưa công trình mang tính lịch sử này về đích đúng hẹn, đại công trường luôn sáng đèn đêm ngày với lực lượng nhân sự lớn. Khoảng 16.000 công nhân đang trực tiếp thi công tại khu vực sân vận động chính và các hạng mục phụ trợ. Nếu tính cả các khu vực khác trong khu phức hợp thể thao, số lượng công nhân lên tới gần 20.000 người.

Tại công trường, các hạng mục đang được triển khai đồng thời, từ thi công sàn khán đài, hoàn thiện các phòng chức năng đến tổ hợp, lắp dựng kết cấu thép và chuẩn bị hệ thống thiết bị phục vụ nâng mái. Đây là giai đoạn quan trọng, đặt nền móng cho việc triển khai hạng mục có yêu cầu kỹ thuật cao nhất của công trình.

Ông Nguyễn Phú Quân, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng sân vận động VinFast - Trống Đồng cho biết, phần xây dựng thô dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026. Toàn bộ các hạng mục xây dựng sẽ hoàn thành vào tháng 5/2027, hướng tới mục tiêu khai trương sân vận động vào tháng 7/2027.

Đến nay, các hạng mục nền móng và sàn cơ bản đã hoàn thành. Các đơn vị đang tập trung thi công sàn khán đài, phòng chức năng bên trong sân vận động, đồng thời lắp dựng hệ thống kết cấu thép. Công tác chuẩn bị trụ đỡ, trụ nâng và thiết bị kích nâng cũng được triển khai để lắp đặt mái.

Hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng hệ thống thiết bị siêu trường, siêu trọng đang ngày đêm thi công.

Theo kế hoạch, tháng 12/2026, các đơn vị sẽ hoàn thành hệ thống trụ đỡ, trụ nâng, thiết bị kích nâng và phần kết cấu thép thuộc Zone 1, với khối lượng dự kiến khoảng 40.000 tấn. Tổng khối lượng kết cấu thép của hệ thống mái khoảng 66.000 tấn.

Ông Nguyễn Đình Duyệt, cán bộ kỹ thuật, Tập đoàn Đại Dũng cho biết, đây là công trình có quy mô đặc biệt lớn, yêu cầu kỹ thuật cao và phức tạp. Chủ đầu tư đặt ra tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng và độ chính xác trong thi công.

"Dự án có tiến độ thi công rất áp lực. Trong nhiều năm làm việc, tôi chưa từng chứng kiến một công trình có yêu cầu tiến độ khẩn trương như vậy", ông Duyệt chia sẻ.

Nhịp cầu 10.000 tỷ nối liền hai bờ sông hồng

Song song với các công trình thể thao, hạ tầng giao thông kết nối liên vùng của Hà Nội cũng đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Nằm trên tuyến đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, cầu Hồng Hà là một trong những mắt xích giao thông quan trọng đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, cầu Hồng Hà sở hữu chiều dài khoảng 4,377km với quy mô 70 trụ cầu. Sau hơn một năm khởi công, công trường cầu Hồng Hà hiện lên như một bức tranh đại công trường nhộn nhịp. Khi toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao, 30 mũi thi công đồng loạt tăng tốc, đưa tổng sản lượng công trình đạt khoảng 51% giá trị hợp đồng.

Sau hơn một năm khởi công, công trường cầu Hồng Hà đang khoác lên diện mạo mới với nhiều hạng mục đồng loạt thành hình.

Đến nay, hàng trăm cọc khoan nhồi và bệ trụ đã hoàn thành; phần thân trụ đã vươn cao tại 63/70 vị trí. Những phiến dầm đầu tiên đã được lao lắp thành công trên các đoạn cầu cạn, từng bước định hình nên vóc dáng của một cây cầu vượt sông trọng điểm.

Theo kế hoạch đề ra, cầu Hồng Hà sẽ chính thức thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027 và hoàn thiện toàn bộ hạng mục vào tháng 10/2027. Khi đưa vào khai thác, cây cầu không chỉ giải quyết bài toán kết nối giao thông giữa khu vực phía Bắc và phía Nam sông Hồng mà còn tạo động lực bứt phá, mở rộng không gian phát triển đô thị phía Bắc Thủ đô.

Mắt xích chiến lược mở rộng không gian

Ở phía Nam Thủ đô, cầu Mễ Sở cùng hệ thống đường dẫn dài gần 14km chính là mảnh ghép chiến lược tiếp theo hoàn thiện huyết mạch giao thông. Với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng, dự án kéo dài từ nút giao Quốc lộ 1A và Vành đai 4 đến nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 4.

Cầu Mễ Sở và đường dẫn có tổng chiều dài gần 14km, tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng.

Riêng phần cầu chính Mễ Sở dài hơn 2km, rộng 24,5m, được thiết kế 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, xe máy hai bên. Đây là công trình đóng vai trò then chốt trong việc giảm tải áp lực giao thông cho các tuyến đường hiện hữu và thúc đẩy giao thương hàng hóa giữa Hà Nội với các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Hải Phòng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, tiến độ thi công cầu Mễ Sở hiện đạt khoảng 48,7% giá trị sản lượng. Toàn bộ 116 cọc khoan nhồi phần cầu chính đã hoàn thành.

Các nhà thầu đang tiếp tục thi công bệ và thân trụ cầu. Đối với phần cầu dẫn, các nhà thầu đã hoàn thành 374 cọc khoan nhồi, 46/66 bệ trụ, 34/66 thân trụ và 21/66 xà mũ. Đồng thời, 99/392 phiến dầm Super-T đã được đúc, trong đó 52 phiến được lao lắp.

Sự hình thành đồng thời của Sân vận động VinFast - Trống Đồng cùng hai cây cầu lớn Hồng Hà và Mễ Sở không đơn thuần là những con số về hàng ngàn tấn thép, hàng vạn mét khối bê tông hay hàng nghìn tỷ đồng đầu tư. Đó là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn chiến lược, quy hoạch hiện đại và quyết tâm vươn mình của Hà Nội. Khi những đại công trình này chính thức đi vào hoạt động, diện mạo Thủ đô sẽ bước sang một trang mới, một Hà Nội kết nối hạ tầng thông suốt, sẵn sàng tổ chức những sự kiện văn hóa - thể thao tầm cỡ thế giới, đồng thời khẳng định bản lĩnh và năng lực làm chủ công nghệ xây dựng.