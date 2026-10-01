Những đặc điểm rét của mùa Đông 2026-2027

Những tác động của El Niño đối với cái rét mùa Đông

El Niño rất mạnh là dự báo chung của nhiều bản tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trong thời gian gần đây. Điều này cũng ảnh hưởng tới tần suất các đợt rét đặc trưng thường thấy của mùa Đông.

Hiện tại, trạng thái El Niño đang ở ngưỡng đạt cường độ rất mạnh với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực xích đạo Trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương (khu vực NINO3.4) trong tuần thứ hai của tháng 9/2026 ở mức 2,00C.

El Niño sẽ tiếp tục duy trì và có xu hướng mạnh dần trong thời gian tiếp theo cho đến cuối năm. Dự báo, trong thời kỳ từ tháng 10-12/2026, trạng thái El Niño có khả năng đạt cường độ rất mạnh với xác suất rất cao ở mức 98% và tăng hơn so với dự báo cùng thời kỳ tháng trước là 5% (trong đó xác suất El Niño đạt cường độ mạnh chỉ còn là 2%).

Trong thời kỳ từ tháng 01-3/2027, hiện tượng El Niño tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh, tuy nhiên xác suất giảm hơn so với thời kỳ từ tháng 10-12/2026). Nhiều khả năng hiện tượng El Niño sẽ còn tiếp tục duy trì đến các tháng đầu mùa hè năm 2027.

Về nhiệt độ, từ tháng 10-11/2026 và từ tháng 02-3/2027, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1,0-2,00C, có nơi cao hơn.

Tháng 12/2026 và tháng 01/2027, nhiệt độ trung bình tại các khu vực phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1,50C, riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn 1,5-2,50C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Không khí lạnh hoạt động yếu hơn, nhưng vẫn có các đợt rét đậm

Không khí lạnh hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm nhưng vẫn có khả năng gây ra các đợt rét đậm, tập trung vào tháng 01/2027, vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng băng giá, mưa tuyết.

Cùng với việc không khí lạnh hoạt động yếu hơn các năm; số ngày rét đậm, rét hại tại miền Bắc ít hơn trung bình nhiều năm. Đây cũng chính là điểm khác biệt của mùa Đông năm nay.

Cùng với nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm, không khí lạnh hoạt động yếu hơn sẽ kéo theo những điểm thay đổi trong khí hậu so với các năm trước, người dân vẫn không nên chủ quan và cần đề phòng những đợt rét mạnh.

Ở thời điểm tháng 1/2027 vẫn có khả năng xuất hiện những đợt rét đậm. Tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, khi không khí lạnh mạnh kết hợp với điều kiện địa hình và nhiệt độ giảm sâu, người dân cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm như băng giá, mưa tuyết.

Mùa Đông năm nay, số ngày rét ít hơn nhưng vẫn có những đợt không khí lạnh mạnh. Ảnh minh họa: IT

Ngoài ra, khoảng từ cuối tháng 2/2027 số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực miền Bắc có khả năng xuất hiện ít hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Mưa phùn là kiểu thời tiết đặc trưng miền Bắc, khi xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn dù ít hơn trung bình nhiều năm nhưng cũng có thể khiến những ngày thời tiết nồm ẩm, âm u đặc trưng của giai đoạn cuối mùa Đông - đầu mùa Xuân không xuất hiện với tần suất như thường lệ.

Mặc dù chuẩn bị đón một mùa Đông có nền nhiệt trung bình cao hơn và số ngày rét ít hơn, những đợt không khí lạnh mạnh vẫn có thể xuất hiện và gây rét sâu trong thời gian ngắn. Vì vậy, người dân, đặc biệt tại miền Bắc và vùng núi Bắc Bộ, vẫn cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo chính thức để chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết.

Sự kết hợp giữa nền nhiệt cao hơn, không khí lạnh yếu hơn và mưa phùn cuối mùa ít hơn đang tạo nên một mùa Đông 2026-2027 có nhiều điểm khác biệt. Cần tiếp tục theo dõi các dự báo thời tiết để chủ động ứng phó kịp thời.