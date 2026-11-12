Những đặc điểm kỹ thuật của tàu tuần dương Pháp cập cảng Hải Phòng

Sáng 12/11, tàu tuần dương Vendemiaire của Hải quân Pháp do Chỉ huy Jean-Christophe Dherbécourt cùng các sĩ quan, thủy thủ đã cập bến cảng Green Port (thành phố Hải Phòng), bắt đầu chuyến thăm thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Đón đoàn Pháp có lãnh đạo vùng 1 Hải quân, trưởng đoàn Hải quân nhân dân Việt Nam; đại diện Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng... (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn sĩ quan Hải quân Pháp có các hoạt động chào xã giao lãnh đạo thành phố Hải Phòng và các đơn vị quân đội trên địa bàn; giao lưu thể thao, tham quan tàu, trao đổi chuyên môn về bảo đảm sức sống tàu... (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Ngoài ra, thủy thủ đoàn sẽ tham gia một số hoạt động như: phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an toàn trên biển, huấn luyện trên biển về chống ô nhiễm, tìm kiếm cứu nạn, thăm tàu và thi đấu bóng chuyền với lực lượng hải quân và cảnh sát biển Việt Nam. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Đây là lần thứ 2 lực lượng cảnh sát biển Việt Nam tham gia hoạt động huấn luyện trên biển cùng tàu Vendemiaire. Chuyến thăm cũng thể hiện sự quan tâm của Pháp với việc đảm bảo tự do hàng hải và hàng không trên biển, cũng như bảo vệ các không gian chung. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Tàu Vendemiaire là chiếc thứ 5 thuộc lớp Floréal được đưa vào biên chế sử dụng từ năm 1993. Tàu có trọng lượng không tải 2.600 tấn và tải trọng tối đa là 3.000 tấn. Các tàu lớp Floréal có hệ thống động lực gồm 4 động cơ diesel SEMT Pielstick 6 PA6 L280 BPC dẫn động 2 trục chân vịt với tổng công suất lên tới 8.820 mã lực. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Hệ thống động lực giúp tàu lớp Floréal có thể lướt đi với tốc độ tối đa lên tới 20 hải lý/h (37 km/h), tầm hoạt động đạt tới 9.000 hải lý (17.000 km) đủ khả năng để di chuyển từ châu Âu tới các lãnh thổ của Pháp tại Thái Bình Dương. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Dù được đánh giá là lớp khinh hạm hạng nhẹ với nhiệm vụ chủ yếu là tuần tra nhưng các tàu lớp Floréal lại được trang bị bộ vũ khí khá mạnh. Theo đó, ngay trước tháp chỉ huy là pháo hạm 100mm. Nhờ được đặt trong tháp pháo CADAM, pháo hạm này có khả năng khai hỏa những viên đạn nặng tới 13,5kg có tầm bắn 17km. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Khinh hạm đặc biệt này của hải quân Pháp còn được trang bị hệ thống điện tử tiên tiến bậc nhất thời điểm những năm 1990 với hàng loạt thiết bị như radar phòng không DRBV-21C (Mars), hệ thống dẫn đường Racal Decca RM1290, hệ thống đánh chặn liên lạc vô tuyến RBG-1A Saigon... (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Sở hữu một sàn đáp và hangar bố trí ở đuôi, các tàu lớp Floréal có thể mang theo nhiều loại trực thăng như Eurocopter AS565 Panther, Eurocopter Dauphin N3... (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Tổng cộng đã có 6 tàu lớp Floréal được bàn giao cho hải quân Pháp, ngoài ra còn có 2 chiếc khác được đóng cho hải quân Maroc. Ra đời phục vụ chủ yếu cho công tác tuần tra các lãnh thổ trên Thái Bình Dương của Pháp, các tàu này liên tục thực hiện các hành trình trong suốt hàng chục năm qua. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Dù đã có tuổi đời hơn 30 năm, song với hiệu suất hoạt động tốt và chi phí vận hành rẻ, các tàu lớp Floréal nếu được áp dụng thêm công nghệ hiện đại hoàn toàn có thể phục vụ lâu dài cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng hải trong thế kỷ 21. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)