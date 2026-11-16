Những đặc điểm khí hậu mùa hè năm 2027

Dự báo thời tiết những tháng đầu năm 2027

Theo bản tin dự báo khí hậu thời hạn mùa của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cập nhật đến tháng 12/2026 – tháng 5/2027.

Dữ liệu cho thấy mùa hè năm 2027 có khả năng khởi đầu với nền nhiệt cao, nắng nóng xuất hiện sớm ở một số khu vực, trong khi nguy cơ thiếu mưa và thời tiết cực đoan vẫn cần được theo dõi.

Dự báo về xu thế ENSO, chuyên gia cho biết:

Tháng 12/2026 – 02/2027: Trong thời kỳ từ tháng 12/2026 đến tháng 02/2027, trạng thái El Niño tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất cao ở mức 79% (trong đó xác suất El Niño đạt cường độ trung bình đến mạnh đạt 21%).

Tháng 3 – 5/2027: El Niño có khả năng tiếp tục duy trì với xác suất khoảng 80%, nhưng cường độ suy yếu rõ rệt. El Niño yếu đến trung bình chiếm ưu thế (78%), El Niño mạnh khoảng 2%; khả năng chuyển sang trạng thái ENSO trung tính khoảng 20%.

Dự báo trước đó, trong thời kỳ từ tháng 11/2026 đến tháng 01/2027, El Niño tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất 96%.

Từ tháng 02-4/2027, El Niño tiếp tục duy trì nhưng có xu hướng suy yếu về cường độ, nhiều khả năng El Niño sẽ có cường độ trung bình đến mạnh và còn duy trì đến nửa đầu mùa hè năm 2027 trước khi dần quay trở lại trạng thái trung tính.

Bản tin dự báo cho biết, từ tháng 12/2026 đến tháng 5/2027, nhiệt độ trung bình trên cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,0–2,0°C, một số nơi có thể cao hơn 2,0°C.

Về lượng mưa, trong giai đoạn dự báo (12/2026-5/2027) có xu hướng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm tại nhiều khu vực, đặc biệt là Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Cho đến tháng 2/2027, lượng mưa tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm; các khu vực còn lại thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-30mm; riêng Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.

Trong khi đó, dự báo tháng 02/2027, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ có khả năng phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm; Trung Bộ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-20mm; riêng Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.

Giai đoạn tháng 3 – 5/2027:

Tháng 3/2027, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ, Trung Bộ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-20mm, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.

Tháng 4/2027, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-20mm; Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-40mm.

Tháng 5/2027, tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 10-35% so với trung bình nhiều năm. Ảnh minh họa.

Tháng 5/2027, tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 10-35% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng vùng núi phía Đông Bắc tổng lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Trong khi khả năng bão và áp thấp nhiệt đới những tháng đầu năm 2027 ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông, đồng thời sự tác động của những đợt không khí lạnh hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm... đều là những thay đổi bất thường do biến đổi khí hậu.

Đáng chú ý nhất, ngoài việc đề phòng mưa lớn, đặc biệt ở các tỉnh thuộc khu vực Trung Bộ, từ Hà Tĩnh đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, thì xu thế nắng nóng được dự báo có diễn biến phức tạp trong mùa hè năm 2027.

Cụ thể, dự báo ở miền Đông Nam Bộ có thể xuất hiện nắng nóng từ tháng 02/2027, sớm hơn trung bình nhiều năm.

Từ tháng 3/2027, nắng nóng có xu hướng gia tăng tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ; có thể xuất hiện cục bộ tại Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tháng 4–5/2027, nắng nóng có xu hướng mở rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ.

Ngoài ra, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá đều có thể xảy ra trên phạm vi cả nước. Từ tháng 3–5/2027, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào, dông, cục bộ mưa vừa, mưa to; từ tháng 5, dông có xu hướng gia tăng tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.