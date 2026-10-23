Những cựu chiến binh 'giỏi việc nước, đảm việc nhà'

Giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

Ông Hoàng Xuân Vĩnh, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh nhận xét: Thời gian qua, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tạo sức lan tỏa, tinh thần đoàn kết, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường. Qua đó, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, hội viên, trong đó có hội viên CCB nữ. Với lợi thế của mình, nữ CCB dễ dàng tiếp cận với nhau, hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế hộ gia đình.

Vườn ươm cây giống của nữ CCB Thái Thị Bang ở xã Cam Lộ cho doanh thu mỗi năm hàng tỉ đồng - Ảnh: T.L.

Đến nay, toàn tỉnh có 3.649 mô hình kinh tế do CCB làm chủ, thu hút hơn 21 nghìn lao động; có 5.973 lượt hội viên được Hội CCB Việt Nam và Hội CCB tỉnh công nhận đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ do CCB làm chủ kịp thời nắm bắt cơ chế, chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường liên doanh, liên kết; mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; mở rộng ngành nghề, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ...

Các mô hình hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác của CCB góp phần thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, tạo mối liên kết, hợp tác giữa các hộ gia đình CCB và xã viên; giữa HTX, tổ hợp tác với doanh nghiệp, góp phần gia tăng sản lượng hàng hóa, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để mở rộng sản xuất, phát triển ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần quan trọng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phong trào nữ CCB giúp nhau phát triển kinh tế tại Hội CCB phường Đồng Sơn - Ảnh: T.L

Nhiều doanh nghiệp, mô hình HTX do nữ CCB làm chủ có những đóng góp tích cực vào việc giải quyết các vấn đề xã hội như tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, giúp chị em phụ nữ thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác còn là nơi giáo dục ý thức cộng đồng, đề cao các giá trị văn hóa, đạo đức, phát huy tinh thần "tương thân, tương ái", đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ nhau cùng làm giàu và góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, giữ vững ổn định chính trị ở địa phương.

Trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” các tổ vay vốn tín dụng do nữ CCB phụ trách phát huy hiệu quả rất cao. Hiện nay, tổng các nguồn vốn huy động trên 2.298 tỉ đồng, trong đó vốn vay tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội trên 2.207 tỉ đồng; vay từ nguồn chân quỹ nội bộ 91,33 tỉ đồng.

Với những thành tích đạt được trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021-2026, Hội CCB tỉnh được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc và 1 bằng khen; Trung ương Hội CCB Việt Nam và UBND tỉnh tặng 3 cờ thi đua xuất sắc và 4 bằng khen; 750 tập thể, cá nhân (trong đó có nhiều hội viên CCB nữ) được các cấp khen thưởng về sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế.

Ngoài ra, Hội CCB tỉnh còn phối hợp với nhiều cơ quan, tổ chức hỗ trợ vay vốn không tín lãi 200 triệu đồng và 50 con bò sinh sản luân chuyển cho hộ CCB nghèo phát triển chăn nuôi, đến nay số lượng bò phát triển trên 100 con.

"Dám nghĩ, dám làm”

Năm 1978, bà Phan Thị Hiền (SN 1958) ở thôn Hiển Lộc, xã Ninh Châu nhập ngũ thuộc Sư đoàn 470, Binh đoàn 12, Mặt trận biên giới Tây Nam. Đến năm 1982, bà xuất ngũ trở về quê hương.

Những năm tháng quân ngũ giúp bà Phan Thị Hiền tôi rèn bản lĩnh “dám nghĩ, dám làm”, dù ở bất cứ vị trí nào cũng luôn giữ vững phẩm chất người lính Cụ Hồ. Trở thành nữ CCB xã Ninh Châu, hiện tại bà Phan Thị Hiền đang là Tổ trưởng tổ vay vốn, Chi hội CCB thôn Hiển Lộc, quản lý nguồn vốn vay trên 4,1 tỉ đồng, giúp 44 hội viên CCB vay phục vụ sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt...

Bà Phan Thị Hiền cùng các thành viên trong HTX nuôi hươu sao huyện Quảng Ninh - Ảnh: T.L

Ngoài ra, bà Hiền còn là thành viên HTX Chăn nuôi hươu sao Quảng Ninh do CCB Nguyễn Viết Nghĩa làm giám đốc. “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” không chỉ giúp gia đình mình vươn lên làm giàu chính đáng, bà Phan Thị Hiền còn tạo điều kiện giúp đỡ hội viên CCB, trong đó nhiều hội viên là CCB nữ thoát nghèo.

“Chính việc quản lý tốt nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, điều tiết hợp lý các đối tượng vay vốn... mà vốn vay được các CCB trong Chi hội CCB thôn Hiển Lộc sử dụng hợp lý, trả nợ đúng hạn, không xảy ra tình trạng nợ đọng”, bà Phan Thị Hiền cho biết.

HTX Chăn nuôi hươu sao Quảng Ninh do CCB làm chủ, thành viên đều là CCB, đến nay tập hợp được 17 hộ tham gia nuôi, số lượng hươu trên 30 con, doanh thu hàng năm đạt hơn 500 triệu đồng.

“Tham gia có trách nhiệm vào HTX, bà Phan Thị Hiền sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nuôi cho các thành viên khác, từ đó góp phần duy trì ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh, tạo doanh thu hiệu quả”, ông Nguyễn Viết Nghĩa, Giám đốc HTX Chăn nuôi hươu sao Quảng Ninh chia sẻ.

Chị Cao Thị Lan (SN 1974), nữ CCB sinh hoạt tại Chi hội CCB tổ dân phố Động Lực, phường Đồng Sơn vốn gốc gác ở huyện Minh Hóa (cũ). Chị Cao Thị Lan nhập ngũ năm 1992 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình (cũ), đến năm 1994 thì ra quân. Năm 2009, gia đình chị Lan chuyển về vùng Trạng (nay là tổ dân phố Động Lực) sinh sống.

Nữ CCB Cao Thị Lan trong vườn cây ăn quả của mình - Ảnh: T.L

Những năm đầu ở vùng Trạng, hoàn cảnh gia đình chị Lan rất khó khăn, chị phải bôn ba sang Thái Lan làm thuê. Năm 2019, chị Cao Thị Lan trở về nước, với chút vốn tích cóp được, chị quyết định khởi nghiệp bằng mô hình chăn nuôi kết hợp trồng cây ăn quả.

“Những ngày đầu lập nghiệp, đối mặt trước muôn vàn khó khăn, nhưng nhờ sự động viên kịp thời của Hội CCB, các nữ CCB sinh hoạt cùng chi hội mà bản thân vượt qua dần. Ba năm rèn luyện trong quân ngũ cũng tiếp thêm sức mạnh cho tôi, rèn luyện tính kỷ luật, chịu thương, chịu khó, giúp tôi không cam chịu đói nghèo. Bằng phương châm lấy ngắn nuôi dài, tôi khai hoang, cải tạo vườn tạp trồng rau, trồng cũ, quả, chăn nuôi gà, vịt... nhằm tích trữ nguồn vốn. Khi có vốn, tôi chuyển sang chăn nuôi lợn nái, lợn thịt kết hợp trồng các loại câu ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao như ổi, xoài, hồng xiêm...”.

Kinh tế dần ổn định, chị Cao Thị Lan tham gia tích cực vào các phong trào, hoạt động Hội CCB. Chính từ “gia đình” hội rộng lớn này, chị tìm thấy niềm vui, hạnh phúc khi được chia sẻ những kinh nghiệm của mình cho mọi người, lan tỏa rộng thêm phong trào nữ CCB “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.