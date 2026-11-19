Giáo dục luôn vận động và phát triển, đặt ra những yêu cầu mới đối với đội ngũ nhà giáo. Bên cạnh kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, giáo viên ngày nay cần chủ động cập nhật tri thức, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ và không ngừng nâng cao năng lực nghề nghiệp.

Đồng hành cùng đội ngũ nhà giáo trên hành trình ấy, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giới thiệu một số ấn phẩm với nội dung phong phú, tiếp cận nhiều phương diện của hoạt động giáo dục: ứng dụng trí tuệ nhân tạo, khai thác công nghệ trong dạy học, phát triển năng lực nghiên cứu khoa học, thực hành nghiệp vụ sư phạm, tổ chức dạy học kết hợp và đầu tư phát triển các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.

Ảnh minh họa.

Ứng dụng công nghệ, đổi mới phương pháp tổ chức dạy học

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và công nghệ số đang mở ra nhiều phương thức tổ chức dạy học mới. Việc khai thác hiệu quả những thành tựu này đòi hỏi giáo viên không chỉ nắm bắt công cụ mà còn phải hiểu rõ nguyên tắc sử dụng, biết lựa chọn phương pháp phù hợp với mục tiêu giáo dục và đặc điểm của người học.

Ba cuốn sách Trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong dạy và học, Trợ lí AI trong lớp học – Kết hợp công nghệ và trái tim người thầy và Sử dụng công nghệ trong lớp học phân hoá – Chiến lược và công cụ để thiết kế hoạt động học tập hấp dẫn, hiệu quả, hiệu suất và công bằng mang đến những cách tiếp cận cụ thể đối với vấn đề này.

Cuốn sách Trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong dạy và học cung cấp kiến thức nền tảng, nguyên tắc và quy trình ứng dụng AI tạo sinh trong giáo dục phổ thông. Nội dung được tổ chức thành 5 phần chính và 4 phụ lục, hướng dẫn giáo viên sử dụng AI trong các hoạt động chuyên môn một cách hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm.

Cuốn sách nhấn mạnh vai trò kiểm chứng của giáo viên đối với các sản phẩm do AI tạo ra thông qua ba tầng: tính chính xác của kiến thức, sự phù hợp với chương trình và tính sư phạm. Các vấn đề về an toàn dữ liệu, tôn trọng bản quyền và phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh cũng được chú trọng. Qua đó, sách giúp giáo viên hình thành phương pháp ứng dụng AI có hệ thống, bảo đảm công nghệ được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với yêu cầu giáo dục phổ thông.

Cuốn sách Trợ lí AI trong lớp học – Kết hợp công nghệ và trái tim người thầy giới thiệu những cách thức sử dụng AI để hỗ trợ xây dựng bài giảng, cá nhân hóa việc học, đánh giá kết quả và giảm bớt khối lượng công việc chuyên môn của giáo viên. Các chiến lược thực hành, biểu mẫu, bảng kiểm và tình huống minh họa được cung cấp nhằm giúp giáo viên thuận lợi hơn trong quá trình vận dụng vào lớp học.

Điểm đặc sắc của ấn phẩm là không tuyệt đối hóa vai trò của công nghệ mà nhấn mạnh vị trí trung tâm và vai trò quyết định của người thầy trong hoạt động giáo dục. AI được xem là công cụ hỗ trợ, giúp giáo viên có thêm điều kiện dành thời gian cho việc lắng nghe, thấu hiểu, kết nối và truyền cảm hứng tới học sinh. Qua đó, cuốn sách khẳng định giá trị của công nghệ cần được nhìn nhận từ khả năng hỗ trợ hoạt động giáo dục và phát huy những phẩm chất nhân văn của người thầy.

Trong khi đó, cuốn Sử dụng công nghệ trong lớp học phân hoá – Chiến lược và công cụ để thiết kế hoạt động học tập hấp dẫn, hiệu quả, hiệu suất và công bằng tập trung vào việc ứng dụng công nghệ trong tổ chức dạy học phân hóa, đáp ứng sự khác biệt về năng lực, nhu cầu và tốc độ học tập của học sinh.

Với 9 chương, sách trình bày cơ sở lí luận và hướng dẫn thực hành xoay quanh bốn yếu tố của dạy học phân hóa: nội dung, quy trình, sản phẩm và môi trường học tập. Giáo viên được hướng dẫn lựa chọn công cụ số, xây dựng cộng đồng học tập, tổ chức đánh giá và điều chỉnh hoạt động dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh.

Đáng chú ý, sách giới thiệu bộ tiêu chí gồm bốn yếu tố: hấp dẫn, hiệu quả, hiệu suất và công bằng, giúp giáo viên đánh giá chất lượng ứng dụng công nghệ trong lớp học. Cùng với đó là năm tiêu chí về khả năng tiếp cận, nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm cơ hội học tập cho mọi học sinh. Những chiến lược và công cụ thực hành như mã truy cập nhanh, đồ họa thông tin, tài liệu học tập tương tác, nhiệm vụ khám phá trực tuyến và lộ trình học tập cá nhân hóa mang đến nhiều gợi ý để giáo viên thiết kế, tổ chức hoạt động học tập.

Với những nội dung và hướng tiếp cận khác nhau, những cuốn sách trên đã và đang góp phần làm phong phú thêm nguồn tài liệu phục vụ hoạt động giáo dục và phát triển năng lực nghề nghiệp. Từ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, khai thác công nghệ trong lớp học, tổ chức dạy học kết hợp đến phát triển năng lực nghiên cứu khoa học, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, mỗi ấn phẩm đều mang đến những kiến thức và gợi ý có giá trị tham khảo trong thực tiễn.