Những cuộc trốn chạy khỏi các trại tập trung Đức Quốc xã nổi tiếng

Sobibor: Cuộc nổi dậy tập thể thành công duy nhất

Nổi tiếng nhất trong số này phải kể đến cuộc nổi dậy tại trại tử thần Sobibor ở miền đông Ba Lan. Được thành lập vào tháng 5/1942, cách thành phố Lublin khoảng 80 km, đây không phải là một trại tập trung theo nghĩa thông thường mà là một Sonderkommando - cơ sở đặc biệt được lập ra chỉ nhằm mục đích tận diệt con người.

Tại đây không có những tù nhân bị giam giữ lâu dài, cũng không có thời gian để tổ chức lực lượng kháng chiến bí mật. Phát xít Đức đưa các nạn nhân đến đây và gần như ngay lập tức sát hại họ trong các phòng hơi ngạt.

Chính vì vậy, cuộc nổi dậy tại Sobibor, nổ ra vào ngày 14/10/1943, được các sử gia coi như một phép màu. Trại được bao quanh bởi 4 lớp hàng rào dây thép gai và các bãi mìn, vòng ngoài được tuần tra nghiêm ngặt.

Trong một năm rưỡi tồn tại, khoảng 250.000 người đã bị đưa tới Sobibor; nhưng số người trốn thoát chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, vào mùa thu năm 1943, một nhóm tù binh chiến tranh Liên Xô người Do Thái được đưa đến trại. Trong số họ có Trung úy Hồng quân Alexander Pechersky - người sau này sẽ lãnh đạo cuộc nổi dậy thành công nhất trong lịch sử các trại tập trung của Đức Quốc xã.

Trại tử thần Sobibor

Kế hoạch được thực hiện một cách táo bạo và tính toán kỹ lưỡng. Nhóm cốt cán gồm các binh sĩ Liên Xô quyết định không hành động bột phát mà tiến hành một cách bài bản. Trong vài ngày, họ lần lượt dụ các thành viên SS vào trại với lý do thử quân phục - do nhu cầu may mặc của lính SS rất lớn - rồi tiêu diệt chúng. Tổng cộng, 14 tên thuộc ban chỉ huy trại đã bị tiêu diệt.

Chỉ sau khi Đức Quốc xã phát hiện ra các sĩ quan mất tích, những người nổi dậy mới tiến hành phá vòng vây. Khoảng 400 tù nhân đã lao về phía cổng chính và hàng rào bảo vệ. Nhiều người ngã xuống trước làn đạn của lính gác, nhưng hơn 300 người đã chạy thoát vào rừng.

Số phận của những người vượt ngục vô cùng bi thảm. Đức Quốc xã mở cuộc truy lùng quy mô lớn, bắt giữ và sát hại rất nhiều người. Một số chết dưới tay những kẻ dân tộc chủ nghĩa Ba Lan. Đến khi chiến tranh kết thúc, chỉ còn khoảng 50 người sống sót. Tuy nhiên, bản thân cuộc nổi dậy có ý nghĩa vô cùng to lớn.

Theo lệnh của Himmler, trại Sobibor nhanh chóng bị đóng cửa và tháo dỡ, khu vực trại bị san phẳng và trồng khoai tây để xóa sạch mọi dấu vết về những gì đã xảy ra. Phát xít Đức vô cùng tức giận. Cuộc nổi dậy ở Sobibor không chỉ là một hành động tuyệt vọng, mà còn là bằng chứng cho thấy một hệ thống tưởng chừng như bất khả chiến bại vẫn có thể bị phá vỡ.

Witold Pilecki: Người tù tự nguyện trở thành nhân chứng

Nếu Sobibor là câu chuyện về lòng dũng cảm tập thể, thì cuộc vượt ngục của Witold Pilecki khỏi Auschwitz lại là câu chuyện về lòng dũng cảm của một con người đơn độc, hành động với sự tính toán lạnh lùng của một nhà tình báo. Đại úy Kỵ binh Quân đội Ba Lan Pilecki đã làm điều chưa từng ai làm được trước đó: ông tự nguyện để bị bắt và đưa vào trại tập trung nhằm thu thập thông tin về những gì đang diễn ra bên trong.

Phi công Liên Xô Mikhail Devyataev

Trung úy Alexander Pechersky

Sự việc diễn ra vào tháng 9/1940. Trong một đợt càn quét của Đức tại Warszawa, Pilecki - khi đó đang hoạt động cho lực lượng kháng chiến Ba Lan - đã chủ động bước vào tầm kiểm soát của toán tuần tra Đức. Tại Auschwitz, nơi lúc bấy giờ mới bắt đầu biến thành một cỗ máy giết người, ông đã xây dựng một mạng lưới bí mật rộng khắp, được chia thành các tổ 5 người để giữ bí mật.

Thông qua các giao liên và liên lạc vô tuyến, ông gửi các tin tức tình báo đến London. Chính nhờ Pilecki mà phe Đồng minh phương Tây lần đầu tiên biết được quy mô diệt chủng người Do Thái và việc Auschwitz đã trở thành một cỗ máy diệt chủng khổng lồ.

Pilecki đã đề xuất với phe Đồng minh các phương án hành động: từ việc để Không quân Hoàng gia Anh ném bom trại đến việc đổ bộ lính dù Ba Lan xuống khu vực này. Tuy nhiên, London không có ý định giải phóng Auschwitz. Nhận ra điều đó, Pilecki bắt đầu lên kế hoạch tự vượt ngục. Đêm 26 rạng sáng 27/4/1943, ông cùng hai đồng đội đã hạ gục tên lính gác, cắt dây điện thoại và trốn thoát, mang theo các tài liệu quan trọng của Đức. Mật thám Gestapo đã treo thưởng cho kẻ nào bắt được ông.

Sau chiến tranh, Pilecki viết một bản báo cáo chi tiết về những gì ông đã chứng kiến trong trại. Những lời khai của ông trở thành một trong những nguồn thông tin quan trọng nhất về Holocaust. Pilecki qua đời một cách bi thảm: năm 1948, ông bị chính quyền Ba Lan thời hậu chiến xử tử với cáo buộc làm gián điệp, và phải nhiều thập kỷ sau, tên tuổi ông mới được phục hồi.

Treblinka: Cuộc nổi dậy của những người bị kết án

Cuộc nổi dậy tại Treblinka ở miền trung - đông Ba Lan nổ ra ngày 2/8/1943, thường bị lu mờ bởi cuộc nổi dậy ở Sobibor. Tuy nhiên, xét về quy mô thì không hề kém cạnh, còn về mức độ bi thảm thì có lẽ còn lớn hơn. Treblinka-II là một trại tử thần, nơi đã có khoảng 800.000 người bị sát hại chỉ trong hơn một năm.

Khác với Sobibor, ở đây tổ chức ngầm chuẩn bị cho cuộc nổi dậy trong thời gian dài hơn, nhưng kế hoạch lại thiếu chu đáo. Sáng sớm ngày 2/8, các tù nhân cho nổ một thùng xăng, vụ nổ đã trở thành tín hiệu báo động cho đội lính gác và gây sự hoảng loạn trong tù nhân. Nhiều người già yếu và kiệt sức đã không thể tham gia cùng những người nổi dậy.

Đại úy Witlold Pilecki và vợ con

Mặc dù vậy, khoảng 300 người đã phá hàng rào lao vào rừng. Phần lớn trong số họ bị tiêu diệt từ các vọng gác. Những người trốn chạy một mình có cơ hội sống sót cao hơn: một số đến được các làng quê Ba Lan và nhận được sự giúp đỡ của dân làng.

Không có số liệu chính xác về những người sống sót, có lẽ chỉ vài người hoặc cùng lắm là vài chục người. Thế nhưng, cuộc nổi dậy ở Treblinka, cũng như ở Sobibor, đã đẩy nhanh việc xóa bỏ trại tập trung. Đức Quốc xã nhận ra rằng ngay cả những người đã bị đẩy đến chỗ chết vẫn có khả năng kháng cự, nên chúng quyết định xóa sạch dấu vết.

Stalag Luft III: Cuộc vượt ngục trở thành huyền thoại

Trong số các cuộc vượt ngục khỏi trại tù binh chiến tranh, "Cuộc vượt ngục vĩ đại" (The Great Escape) khỏi trại Stalag Luft III vào tháng 3/1944 giữ một vị trí đặc biệt. Trại này nằm gần thành phố Zagan của Ba Lan ngày nay, được thiết kế đặc biệt để loại bỏ khả năng đào hầm chạy trốn. Nhưng một nhóm sĩ quan không quân Đồng minh - gồm người Mỹ, Anh, Canada, Australia - đã dành ra cả một năm trời để chuẩn bị. Họ đào ba đường hầm mang tên "Tom", "Dick" và "Harry". Công việc diễn ra ngay dưới mũi lính gác, họ sử dụng các công cụ tự chế và hệ thống thông gió thô sơ.

Đường hầm "Harry" hoàn thành vào tháng 3/1944. Dự định có 270 người sẽ vượt ngục, nhưng chỉ có 76 người kịp thoát ra ngoài. Số còn lại bị phát hiện khi một tù binh tiếp theo vừa chui khỏi đường hầm thì gặp ngay toán tuần tra. Trong số 76 người vượt ngục, 73 người bị bắt lại. Hitler đã đích thân ra lệnh xử bắn 50 người trong số họ để trả đũa cho sự táo tợn này.

Nhưng bản thân cuộc vượt ngục đã trở thành biểu tượng cho tinh thần không bao giờ khuất phục. Câu chuyện này đã được viết thành sách và chuyển thể thành bộ phim nổi tiếng “Cuộc vượt ngục vĩ đại”, đưa cái tên Stalag Luft III trở nên nổi tiếng thế giới.

Usedom: Vượt ngục bằng máy bay ném bom

Một kiểu vượt ngục hoàn toàn khác - táo bạo, đậm chất kỹ thuật và tưởng chừng như không thể - đã được thực hiện bởi phi công Liên Xô Mikhail Devyataev. Ngày 8/2/1945, ông cùng 9 tù binh khác đã trốn khỏi trại tập trung trên đảo Usedom bằng cách cướp một chiếc máy bay ném bom Đức Heinkel He 111.

Devyataev là phi công tiêm kích dày dạn kinh nghiệm, máy bay của ông bị bắn rơi vào năm 1944, và ông bị bắt làm tù binh. Sau đó, ông bị đưa đến trại giam, nơi các tù nhân phục vụ các bệ phóng tên lửa V-2. Đây là một căn cứ tuyệt mật, và cơ hội trốn thoát gần như bằng không.

Nhưng Devyataev đã tập hợp một nhóm gồm 10 người, và họ đã làm được điều tưởng chừng bất khả thi. Sau khi hạ gục tên lính áp giải, họ thay quần áo, tiếp cận chiếc máy bay và cất cánh. Quân Đức phát hiện quá muộn: chiếc máy bay tiêm kích được điều động khẩn cấp không thể đuổi kịp những người vượt ngục.

Devyataev hạ cánh xuống khu vực phía sau chiến tuyến, trên lãnh thổ Liên Xô, và cung cấp cho Bộ chỉ huy những thông tin tình báo vô cùng giá trị về căn cứ bí mật. Câu chuyện của ông đã trở thành một trong những trang sử chói lọi nhất trong lịch sử vượt ngục, chứng minh rằng ngay cả trong những hoàn cảnh tuyệt vọng nhất, sự mưu trí và ý chí quật cường vẫn có thể xoay chuyển cục diện.

Lời kết

Mỗi cuộc vượt ngục mang một nét độc đáo riêng, nhưng tất cả đều có chung một điểm: được thực hiện bởi những con người mà cỗ máy phát xít đã định sẵn cái chết. Để giành lại tự do, họ không chỉ cần lòng dũng cảm, mà còn phải biết suy nghĩ, lập kế hoạch, kiên nhẫn chờ đợi và hành động cùng nhau.

Dù kết thúc bi thảm hay thành công, mỗi cuộc vượt ngục đều là một thách thức đối với hệ thống phát xít vốn được xây dựng trên sự kiểm soát tuyệt đối và sự coi thường mạng sống con người.

Ngày nay, khi nhắc lại những câu chuyện ấy, điều đáng nhớ không chỉ là lòng dũng cảm, mà cả cái giá phải trả. Trong hàng trăm nghìn tù nhân tại các trại tử thần, chỉ một số ít có thể trốn thoát. Nhưng chính họ đã để lại những bằng chứng không thể chối bỏ về những gì diễn ra sau hàng rào kẽm gai. Có lẽ, bài học lớn nhất từ những cuộc vượt ngục ấy không phải là con người có thể thoát khỏi địa ngục, mà là ngay cả trong địa ngục, họ vẫn có thể giữ trọn nhân tính.