Những cuộc thi 'chỉ ngủ cũng rinh giải' khó tin nhất hành tinh

Theo trang tin tức FNN của Nhật Bản, hãng đệm Koala Mattress ngày 5/10 tổ chức cuộc thi ngủ có tên “Matt Race” ở Tokyo. Số lượng đăng ký vượt quá 45.000 người, dẫn đến tỷ lệ cạnh tranh lên tới hơn 800:1.

Khác với những cuộc thi thông thường, tại “Matt Race”, các thí sinh không phải chạy, nhảy hay thực hiện bất kỳ động tác nào. Người tham gia chỉ cần nằm trên những chiếc đệm êm ái, thư giãn và cố gắng chìm vào giấc ngủ trong thời gian tối đa 90 phút.

Để xác định người “ngủ giỏi” nhất, ban tổ chức sử dụng thiết bị theo dõi sóng não gắn trên đầu từng thí sinh. Hệ thống đánh giá 3 yếu tố gồm độ sâu và chất lượng giấc ngủ, thời gian cần để chìm vào giấc ngủ và mức độ ổn định của giấc ngủ trong suốt cuộc thi. Các chỉ số sau đó được tổng hợp thành điểm số riêng, người có tổng điểm cao nhất giành chiến thắng.

Cuộc thi ngủ tại Nhật Bản. (Ảnh: Prtimes)

Trong suốt cuộc thi, các thí sinh phải đối mặt với “sự quấy rầy giấc ngủ” như tiếng ồn và ánh sáng. Họ phải duy trì giấc ngủ trong mọi hoàn cảnh. Giải thưởng lên tới 2,22 triệu yên (hơn 350 triệu đồng).

Cuộc thi diễn ra trong bối cảnh người dân Nhật Bản đang phải đối mặt với tình trạng thiếu ngủ. Theo một khảo sát của OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế), thời gian ngủ trung bình của người Nhật là 7 giờ 42 phút, thuộc nhóm thấp nhất trên thế giới.

Swimmy - người giành chiến thắng cuộc thi cho biết: “Tôi rất tự tin vào khả năng ngủ của mình nhưng không bao giờ nghĩ mình sẽ thắng, vì vậy tôi thực sự rất vui. Tôi muốn tiếp tục có những khoảng thời gian yên bình, giống như trước đây”.

Cuộc thi ngủ tại Nhật Bản không phải là duy nhất trên thế giới, trước đây từng có nhiều cuộc thi ngủ độc lạ gây xôn xao mạng xã hội.

Thi ngủ giữa rừng

Hồi tháng 4 vừa qua, mạng xã hội như Threads hay Xiaohongshu lan truyền loạt hình ảnh về một cuộc thi ngủ ngoài trời giữa rừng, thu hút lượng tương tác lớn. Nhiều người đăng ký tham gia nhưng không còn suất.

Theo Tân Hoa Xã, “Cuộc thi ngủ trong rừng Sùng Minh Thượng Hải 2026” diễn ra tại Công viên rừng quốc gia Đông Bình, quận Sùng Minh, thu hút hàng trăm người ở nhiều độ tuổi. Tổng cộng có hơn 400 người đăng ký, chia thành 8 chặng từ ngày 21/3 đến 3/5, mỗi chặng khoảng 50 người.

Cuộc thi ngủ giữa rừng tại Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: Xiaohongshu)

Mỗi lượt thi kéo dài 7 giờ, từ 12h đến 19h. Trong suốt thời gian này, người tham gia phải nằm tại chỗ, không được đứng, ngồi, rời vị trí, sử dụng điện thoại hay rời đi kể cả để vào nhà vệ sinh. Nếu hơn một phần ba cơ thể rời khỏi nệm sẽ bị tính là bỏ cuộc.

Trên bãi cỏ, 50 chiếc giường xếp ngay ngắn thành 5 hàng. Thí sinh nằm im, có người trùm kín đầu, có người che ô. Các thiết bị cảm biến kết nối với chăn nệm theo dõi nhịp tim, hô hấp, chuyển động, từ đó phân tích giấc ngủ sâu và nông theo thời gian thực. Dữ liệu hiển thị công khai trên màn hình lớn để đảm bảo tính minh bạch.

Kết thúc cuộc thi, dựa trên “điểm số giấc ngủ”. Người thắng giải “Ngủ nhanh nhất” nhận 2.000 nhân dân tệ (tương đương gần 8 triệu đồng), còn danh hiệu “Thần ngủ tối cao” có giá trị 3.000 nhân dân tệ (khoảng gần 12 triệu đồng).

Cuộc thi ngủ trưa tại Hàn Quốc

Ngày 2/5, hàng trăm người trẻ tuổi ở Seoul đã tập trung tại một công viên bên sông Hàn theo lời mời của chính quyền thành phố để thử làm điều mà nhiều người Hàn Quốc làm việc quá sức không bao giờ có đủ - ngủ.

Cuộc thi ngủ trưa tại Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, năm nay chính quyền thành phố Seoul tổ chức sự kiện mùa xuân thường niên lần thứ ba mang tên “cuộc thi ngủ trưa” thư giãn, bắt đầu từ 15h. Các điều kiện tham gia được đổi mới: Mặc trang phục giống như nàng công chúa ngủ trong rừng hoặc hoàng tử, đến trong trạng thái mệt mỏi và no bụng.

Bước sang năm thứ ba liên tiếp, cuộc thi về giấc ngủ này càng làm nổi bật một vấn đề kinh niên đối với người Hàn Quốc. Dữ liệu cho thấy Hàn Quốc là một trong những quốc gia làm việc quá sức và thiếu ngủ nhất trong số các thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Theo đó, người dân Hàn Quốc có số giờ ngủ ít nhất.

Khi đồng hồ điểm 15h và những chiếc mặt nạ che mắt được phát khắp công viên, nhân viên đi vòng quanh để đo nhịp tim của thí sinh nhằm đảm bảo họ có chỉ số ổn định - một dấu hiệu của giấc ngủ sâu và ngon giấc. Chiến thắng cuộc thi là một người đàn ông ngoài 80 tuổi. Hwang Du-seong, một nhân viên văn phòng 37 tuổi, giành vị trí Á quân.

Cuộc thi ngủ trưa lạ lùng ở Tây Ban Nha

Ngày 23/10/2010, cuộc thi ngủ trưa cấp quốc gia lần đầu tiên được tổ chức tại Tây Ban Nha, nhằm khơi dậy và thúc đẩy truyền thống ngủ trưa của nước này.

Giữa sự hối hả của một trung tâm mua sắm, với tiếng trẻ sơ sinh khóc và nhạc pop vang vọng trên loa, từng nhóm người cố gắng chợp mắt.

Cuộc thi ngủ trưa ở Madrid. (Ảnh: AP)

Mỗi thí sinh trong số 360 người dự thi có 20 phút nằm trong khi bác sĩ theo dõi họ bằng thiết bị đo nhịp đập để xác định thời gian họ đã ngủ. Thí sinh có thể giành thêm điểm nếu ngáy, nằm ngủ ở những tư thế ngớ ngẩn hoặc mặc đồ ngủ kỳ quặc trước mặt những người mua sắm đang hiếu kỳ.

Pedro Soria Lopez (62 tuổi), một nhân viên an ninh nghỉ hưu, đã trở thành nhà vô địch sau khi ngủ được 17 phút. Ngoài ra, tiếng ngáy của ông, lên tới 70 decibel đã mang lại cho ông thêm điểm. Giải thưởng Pedro Soria Lopez nhận được là 1.000 Euro (gần 30 triệu đồng).