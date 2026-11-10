Những cuộc mưu sinh giữa đêm lạnh Hà Nội

Video: Những người lao động tự do mưu sinh từ đêm đến rạng sáng.

3h sáng 10/11, Hà Nội chìm trong cái lạnh đầu mùa. Đường phố vắng lặng, ánh đèn vàng hắt xuống những con ngõ nhỏ khu vực Láng Hạ. Tiếng bánh xe đạp của chị Tươi (quê Ninh Bình) vang rõ trên mặt đường.

Trên chiếc xe đạp chở đầy bánh rán, bánh khúc, chị Tươi len lỏi qua các con ngõ tìm khách, thi thoảng dừng lại khi có người gọi mua hàng.

Tại một góc phố khác, các quán ăn bắt đầu dọn hàng. Chủ quán chuẩn bị nguyên liệu, đun nước dùng và kê bàn ghế đón khách.

Rạng sáng, công nhân tại các công trường thu dọn dụng cụ ra về sau ca làm đêm, trong khi nhiều người lao động bắt đầu ngày mới.

Anh Hùng, quê Hoài Đức, Hà Nội, cặm cụi bên hàng rau trong tiết trời khoảng 15 độ C. " Rau củ đã chuẩn bị từ trước, vẫn phải ra hàng đúng giờ. Buôn bán, lợi nhuận phụ thuộc hoàn toàn vào khách mỗi ngày nên không thể nghỉ tùy ý dù trời có rét căm căm đi nữa”, anh Hùng nói.

Trước cửa một ngân hàng, ông Xuân (quê Hà Đông, Hà Nội), thức đêm trông xe ở khu vực sảnh chính. “Làm ca đêm, nhất là hôm trời lạnh, thi thoảng chúng tôi phải tranh thủ đi lại để đỡ buốt. Đêm khuya vắng, công việc chủ yếu là quan sát, cảnh giới người lạ, ông Xuân nói.

Quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, công nhân vệ sinh môi trường cần mẫn dọn dẹp đường phố.

Nhịp sống hối hả diễn ra từ rạng sáng trên khắp các nẻo đường Thủ đô.

Những cuộc mưu sinh không ngừng nghỉ tạo nên bức tranh thường nhật của Hà Nội.