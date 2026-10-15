Những cuộc đua doanh số tại Việt Nam có đang nhàm chán vì xe điện?

Làn sóng điện hóa đang giới thiệu ngày càng nhiều lựa chọn ôtô thuần điện đến với khách hàng Việt Nam. Chính sách miễn lệ phí trước bạ cùng với những lợi điểm về chi phí sử dụng, bảo dưỡng dường như là những nguyên nhân giúp ôtô thuần điện đang được khách Việt khá ưa chuộng.

Khi thị trường xe Việt vừa khép lại quý III, cuộc đua doanh số ở nhiều phân khúc xem như đã sớm có kết quả. Ôtô điện dẫn đầu, tạo ra khoảng cách khá lớn với các đối thủ xếp sau khiến những phân khúc này đang trở nên có phần nhàm chán.

Xe gầm thấp cỡ B

Phân khúc hatchback cỡ B tại Việt Nam từng đứng trước khả năng bị "khai tử" khi những cái tên quen thuộc Suzuki Swift, Toyota Yaris lần lượt dừng bán. Đến khi Suzuki Swift quay lại dưới dạng xe hybrid nhập khẩu Nhật Bản, phân khúc này đã có thêm loạt đại diện thuần điện mới tham gia.

Một thống kê chưa chính thức cho thấy trong 8 tháng đầu năm, Geely EX2 bán được khoảng 1.290 xe tại Việt Nam, còn doanh số BYD Dolphin cùng kỳ ở mức xấp xỉ 625 xe.

Xe điện Trung Quốc bán chạy nhất phân khúc hatchback cỡ B. Ảnh: Phúc Hậu.

Trong khi đó, báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy Suzuki Swift kết thúc 3 quý đầu năm nay với doanh số lũy kế 273 xe, thấp nhất trong số các mẫu hatchback cỡ B còn đang bán tại Việt Nam.

Với sức bán như hiện tại, không nhiều cơ sở để tin rằng Suzuki Swift có thể ngược dòng trước loạt đối thủ thuần điện. Geely EX2 nhiều khả năng sẽ lên ngôi ở phân khúc hatchback cỡ B, theo sau là "đồng hương" BYD Dolphin.

Một dòng hatchback cỡ B khác mà khách Việt có thể mua là Mazda2 Sport. Tuy nhiên, doanh số Mazda2 Sport vẫn đang được tính gộp chung biến thể sedan, ghi nhận ở mức 2.134 xe sau 9 tháng.

Giả định 2 biến thể này chia sẻ lượng doanh số bằng nhau, Mazda2 Sport tại Việt Nam vẫn là cái tên bán tốt hơn Suzuki Swift.

SUV cỡ A

Từ năm 2024, VinFast VF 5 đã bắt đầu cho thấy sức bán áp đảo phân khúc SUV cỡ A tại Việt Nam. Mẫu xe điện của VinFast liên tục dẫn đầu, tạo ra khoảng cách lớn với loạt đối thủ thuần xăng gồm Kia Sonet, Toyota Raize và Hyundai Venue.

Sau 9 tháng đầu năm nay, VF 5 tiếp tục là cái tên bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ A. Báo cáo của VinFast cho thấy khách Việt đã mua 30.420 xe VF 5/Herio Green, trung bình 3.380 xe/tháng.

VinFast VF 5 tiếp tục áp đảo các đối thủ trong phân khúc SUV cỡ A tại Việt Nam. Ảnh: VinFast.

Trong khi đó, Kia Sonet tích lũy được 5.792 xe sau 9 tháng tại thị trường Việt Nam. Doanh số cùng kỳ của Toyota Raize, Hyundai Venue lần lượt 2.008 xe và 870 xe.

Với khoảng cách doanh số hơn 24.000 xe khi thị trường xe Việt năm 2026 chỉ còn 3 tháng nữa sẽ khép lại, VinFast VF 5 xem như đã sớm bảo vệ thành công danh hiệu bán chạy nhất phân khúc.

Đây sẽ là lần thứ ba liên tiếp VF 5 được gọi tên cho ngôi đầu phân khúc SUV cỡ A. Trước đó vào năm 2024, mẫu SUV chạy điện thậm chí là xe bán chạy nhất toàn thị trường Việt.

SUV cỡ B

Điểm nóng SUV cỡ B tại Việt Nam từng chứng kiến những màn rượt đuổi hấp dẫn giữa các mẫu xe Hàn Quốc và Nhật Bản, nhưng giai đoạn gần đây cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng từ làn sóng điện hóa.

Nổi bật trong số các mẫu SUV đô thị chạy điện là VF 6 khi doanh số sau 9 tháng hiện đạt 19.026 xe. Thành tích này nhiều khả năng giúp VinFast VF 6 bảo vệ thành công ngôi vương phân khúc SUV cỡ B, bởi khoảng cách doanh số với cái tên xếp sau là tương đối lớn.

VinFast VF 6 tạo ra khoảng cách doanh số tương đối an toàn với nhóm đối thủ chạy xăng xếp sau. Ảnh: Phúc Hậu.

Theo báo cáo của VAMA, Toyota Yaris Cross đã tích lũy được doanh số 12.646 xe sau 3 quý đầu năm. Khoảng cách 6.380 xe giữa 2 bên không quá lớn, nhưng sẽ không dễ để Toyota Yaris Cross có thể khỏa lấp chỉ với 3 tháng cuối năm.

Ở nhóm xếp sau, Mitsubishi Xforce đang sở hữu doanh số 9.456 xe sau 9 tháng. Nhóm xe Hàn Quốc như Kia Seltos, Hyundai Creta cũng không có được doanh số quá ấn tượng, lần lượt đạt 7.109 xe và 6.849 xe.

Xe gầm cao đa dụng MPV

Trong khoảng thời gian khá dài, Mitsubishi Xpander là MPV bán chạy nhất Việt Nam, không chỉ trong phân khúc MPV cỡ nhỏ, mà còn trên bình diện toàn thị trường.

Tuy nhiên, vị thế của Mitsubishi Xpander bắt đầu lung lay từ khi MPV chạy điện Limo Green ra mắt. Thậm chí, mẫu MPV của VinFast đã kết thúc năm 2025 với danh hiệu MPV bán chạy nhất Việt Nam, vượt qua Mitsubishi Xpander chỉ nhờ doanh số tích lũy được trong 5 tháng cuối năm.

VinFast Limo Green nhanh chóng soán ngôi MPV bán chạy nhất từ tay Mitsubishi Xpander. Ảnh: VinFast, Phúc Hậu.

Năm nay, khả năng cao VinFast Limo Green sẽ lại tiếp tục là MPV được khách Việt chọn mua nhiều nhất. Báo cáo của VinFast cho thấy doanh số Limo Green sau 9 tháng đạt 40.018 xe, cao gấp nhiều lần lượng tiêu thụ gần 10.500 xe mà Mitsubishi Xpander có được trong cùng kỳ.

Dù vẫn đang là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Nhật Bản, Mitsubishi Xpander xem như không còn cơ hội đua tranh danh hiệu MPV bán tốt nhất thị trường Việt Nam.

Theo một thống kê, BYD M6 trong 8 tháng đầu năm nay bán được xấp xỉ 940 xe cho khách hàng Việt Nam. Mẫu xe của BYD chính là cái tên "khai phá" phân khúc MPV thuần điện, trước khi Limo Green/VF MPV 7 tham gia.

Xe đô thị cỡ nhỏ

Phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ tại Việt Nam thực tế chỉ có các lựa chọn thuần điện. Những đại diện tiêu biểu cho nhóm xe 3 cửa nhỏ gọn gồm VinFast VF 3, VinFast VF 2/Minio Green, Bestune Xiaoma, Wuling Mini EV.

VF 3 trên đường bảo vệ danh hiệu ôtô bán chạy nhất Việt Nam. Ảnh: VinFast.

Trong số này, VF 3 là dòng xe được khách Việt chọn mua nhiều nhất. Sau 9 tháng, khách Việt đã mua 42.272 xe VF 3, khả năng cao sẽ giúp mẫu xe điện đô thị giữ được ngôi vị ôtô bán chạy nhất toàn thị trường.

Bestune Xiaoma trong 8 tháng đầu năm nay ghi nhận doanh số 504 xe. Mẫu xe này hiện có giá 199-232 triệu đồng tùy phiên bản.

Nơi xe xăng, dầu vẫn bán chạy

Sức ảnh hưởng của ôtô điện lên cuộc đua doanh số tại Việt Nam lúc này vẫn chưa phủ khắp tất cả phân khúc. Một số nhóm xe vẫn có ôtô điện nhưng doanh số không quá ấn tượng, vài phân khúc khác tạm thời chỉ là cuộc cạnh tranh giữa các mẫu xe động cơ đốt trong.

Ở phân khúc bán tải, Ford Ranger lúc này vẫn đang là dòng xe bán chạy nhất, doanh số đạt 9.835 xe sau 9 tháng. Toyota Hilux xếp sau với 5.687 xe, còn doanh số cùng kỳ của Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max lần lượt 3.524 xe và 508 xe.

Trong giai đoạn tiếp theo, VinFast VF Wild sẽ sớm đặt chân vào cuộc đua phân khúc bán tải cỡ trung tại Việt Nam. Theo công bố từ hãng, VF Wild đã nhận được gần 11.000 đơn đặt cọc trong 2 tuần đầu tiên.

Bán tải Ford Ranger tạm thời vẫn là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc. Ảnh: Ford Việt Nam.

Trong nhóm SUV cỡ C, Mazda CX-5 vẫn tiếp tục là cái tên dẫn đầu doanh số với 11.893 xe trong 3 quý đầu năm. Ford Territory ghi nhận doanh số lũy kế 9.019 xe, theo sau là Mitsubishi Destinator với 7.449 xe.

VinFast cho biết sau 9 tháng, doanh số VF 7 hiện đạt 8.912 xe. Như vậy, mẫu SUV điện cỡ C của thương hiệu Việt vẫn thuộc nhóm bán tốt hàng đầu phân khúc, nhưng chưa sở hữu doanh số đủ cao để thách thức vị thế hiện tại của Mazda CX-5.

Ford Everest cũng là trường hợp hiếm hoi tại Việt Nam mà vị thế phân khúc không bị ảnh hưởng bởi ôtô thuần điện. Sau 9 tháng, mẫu SUV cỡ D của Mỹ ghi nhận doanh số 8.716 xe, xếp trên Mazda CX-8 (2.546 xe), Toyota Fortuner (1.480 xe) và Hyundai Santa Fe (1.389 xe).

Trước đây, VF 8 từng được định vị cùng phân khúc SUV cỡ D với Ford Everest. Tuy nhiên khi bước sang thế hệ mới, mẫu SUV điện được "giảm bậc", sở hữu kích thước và giá bán tương đồng nhiều lựa chọn SUV cỡ C tại Việt Nam.