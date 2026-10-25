Những cuộc đời nhỏ được 'hồi sinh' từ chiếc xe lăn đặc biệt

Chế tạo những chiếc xe lăn đặc biệt

Thành lập và phát triển từ năm 2019, trung tâm Forever WheelChair đã duy trì hoạt động cứu hộ chó, mèo và hồi sinh nhiều cuộc đời sinh vật nhỏ qua những chiếc xe lăn đặc biệt. Trong những năm qua, vợ chồng chị Thư - anh Oscar đã không ngừng tìm tòi, cải tiến xe lăn và công tác cứu hộ chó, mèo bại liệt bị bỏ rơi.

Không hài lòng với chất lượng của những chiếc xe lăn trên thị trường, anh Oscar vốn xuất thân từ ngành tài chính đã đầu tư thời gian, công sức để thiết kế, chế tạo nên những chiếc xe phù hợp hơn với chó, mèo. Để làm được điều này, anh đã dành nhiều thời gian tự học những khóa học về giải phẫu cơ thể chó, mèo, công nghệ in 3D, cơ khí…

Anh Oscar Fernando Ruiz Bonilla hạnh phúc bên những chú chó và chiếc xe lăn do chính mình thiết kế. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về những chiếc xe lăn đặc biệt, chị Thư cho biết, mỗi chiếc xe có thể tăng chỉnh kích thước phù hợp với cân nặng của chó, mèo. Mặt khác, chiếc xe còn sử dụng nhựa PLA, là loại vật liệu để in 3D, để tránh trường hợp bị chó, mèo cắn xé khiến tuổi thọ của xe giảm, đồng nghĩa với việc có thể làm tăng lượng rác thải nhựa ra môi trường. “Để làm được một chiếc xe lăn phù hợp với các bé chó, mèo thì trước hết bản thân mình phải hiểu chúng muốn gì và cần gì”, chị Thư chia sẻ.

Hiện nay, trung tâm Forever WheelChair đang chăm sóc hơn 130 chú chó, phần lớn chúng được cứu hộ trong tình trạng bị bỏ rơi hoặc bại liệt. Theo chị Thư, dù đã được cứu chữa nhưng nhiều chú chó chỉ có thể phục hồi một phần khả năng vận động.

Vì số lượng chó quá đông, có thời điểm chị Thư buộc phải tạm dừng tiếp nhận cứu hộ do không đủ điều kiện chăm sóc. Theo chị, trung tâm chỉ nhận thêm chó, mèo khi bảo đảm đủ khả năng chăm sóc và mang đến cho chúng môi trường sống ổn định.

Những chú chó tại Forever WheelChair được chị Trần Anh Thư chăm sóc chu đáo và tận tình. Ảnh: NVCC

Để những "mảnh đời nhỏ bé" được yêu thương

Dù tận tình chăm sóc các “bé” nhưng chị Thư vẫn luôn mong mỏi tìm được một mái nhà cho mỗi chú chó có thể trở về. “Trung tâm khó có thể chăm sóc từng bé chu đáo như một gia đình riêng, bởi số lượng quá đông khiến các bé không thể nhận được sự quan tâm sát sao như khi có chủ”, chị Thư chia sẻ.

Tuy nhiên, tìm chủ mới cho những chú chó bị liệt không hề dễ dàng. Bởi lẽ việc chăm sóc một chú chó vốn đã không đơn giản, với những chú chó bị liệt, quá trình này càng đòi hỏi nhiều công sức và sự kiên nhẫn.

Cookies - chú chó được chị Võ Anh Đào (53 tuổi, tỉnh Vĩnh Long) nhận nuôi từ Forever WheelChair, nay khỏe mạnh, vui vẻ và tràn đầy sức sống. Ảnh: NVCC

Với tình yêu dành cho động vật, chị Võ Anh Đào (53 tuổi, tỉnh Vĩnh Long) đã kết nối với Forever WheelChair và nhận nuôi hai chú chó là Emily và Cookies tại trung tâm.

Dù mang khiếm khuyết về cơ thể, hai chú chó vẫn nhận được tình yêu thương trọn vẹn và sự chăm sóc tận tình từ chị Đào. “Điều đẹp nhất của việc nhận nuôi không phải là mình đã làm được điều gì lớn lao cho những chú chó, mèo, mà là từ nay, "các bé" không còn phải lang thang ngoài đường hay sống chen chúc ở trạm cứu hộ nữa. Sau những tháng ngày chông chênh, "các bé" đã có một mái nhà, có người yêu thương và chăm sóc”, chị Đào bày tỏ.

Ngoài Emily và Cookies được nhận nuôi từ Forever WheelChair, chị Đào còn cưu mang hai chú chó khác, trong đó một chú bị mù và một chú bị liệt hai chân sau.

Theo đó, chị Đào là một trong số nhiều người mà Forever WheelChair đã kết nối để giúp những chú chó bị bỏ rơi, bại liệt tìm được mái ấm mới. Nhờ có những tấm lòng vàng như chị Đào, vợ chồng anh Oscar - chị Thư… mà cuộc đời của những chú chó, mèo bại liệt đã được “hồi sinh”. Đôi bàn tay kỳ diệu của anh chị không xóa đi những khiếm khuyết của chúng mà giúp chúng được hạnh phúc ngay cả khi không còn lành lặn.