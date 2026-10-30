Những cuộc đoàn viên tiếp thêm hy vọng hoàn lương

Trong khuôn viên Trại giam Đắk P’lao, đóng trên địa bàn xã Tà Đùng và xã Quảng Khê (Lâm Đồng), những cuộc gặp gỡ trong khuôn khổ Hội nghị gia đình phạm nhân năm 2026 mang đến những khoảnh khắc đời thường nhưng xúc động. Ở đó, khoảng cách của tháng ngày xa cách dường như được thu hẹp trong một cái nắm tay, một ánh mắt, hay một lời hỏi han giản dị.

Có người cha già ngồi lặng nhìn con, mái tóc bạc thêm sau những năm tháng đợi chờ. Có người mẹ không giấu được đôi mắt đỏ hoe, vừa mừng khi thấy con khỏe mạnh, vừa nghẹn lòng khi nghĩ về những tháng ngày con phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Những người vợ, người chồng đưa con đến gặp người thân, mang theo những câu chuyện gia đình, những đổi thay nơi quê nhà và cả niềm mong mỏi về một ngày sum họp trọn vẹn.

Với phạm nhân N.V.T, điều quý giá nhất trong những cuộc gặp ấy là ánh mắt bao dung của cha mẹ, sự kiên nhẫn của người vợ và tiếng gọi thân thương của con trẻ sau những tháng ngày thiếu vắng vòng tay anh.

Trại Giam Đắk P’Lao tổ chức bữa cơm gia đình cho các phạm nhân.

Những câu hỏi tưởng chừng bình thường như “Dạo này có khỏe không?”, “Ở nhà mọi người thế nào?”, “Con có ngoan không?” bỗng trở nên đặc biệt trong không gian ấy. Phía sau mỗi lời hỏi han là những tháng ngày xa cách, những nỗi nhớ không dễ gọi thành tên. Đó cũng là những điều mà các phạm nhân mong mỏi được bù đắp khi có cơ hội trở về.

Trong giây phút gặp gỡ, không ít phạm nhân xúc động, quyến luyến bên người thân. Có những lời xin lỗi chưa thể nói thành câu, có những giọt nước mắt thay cho lời hứa. Cũng chính từ những phút giây ấy, mỗi người thêm thấm thía giá trị của tự do, gia đình và nhận ra những tổn thương mà lỗi lầm của mình đã gây ra cho những người thân yêu.

Tại Hội nghị gia đình phạm nhân năm 2026 ở Trại giam Đắk P’lao, có những khoảnh khắc tuy ngắn ngủi nhưng thấm đẫm tình mẫu tử. Một cái ôm, một lời thăm hỏi ân cần, một ánh mắt đẫm lệ làm lay động lòng người, khơi dậy trong mỗi phạm nhân những suy ngẫm về lỗi lầm đã qua và trách nhiệm với gia đình.

Phạm nhân N.T.H, xúc động: “Vào trong này, được các cán bộ trại giam cảm hóa, giáo dục và có thời gian suy nghĩ lại những hành vi, việc làm của mình, tôi càng hối hận, càng thương gia đình, vợ con và cha mẹ ở nhà! Với tôi, điều cần làm ngay lúc này là cải tạo cho tốt để sớm nhận được sự khoan hồng!..”

Đại tá Phạm Văn Tôn, Giám thị Trại giam Đắk P’lao cho biết, việc tổ chức hội nghị gia đình phạm nhân nhằm tăng cường phối hợp giữa trại giam với gia đình phạm nhân và chính quyền địa phương, phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc động viên, cảm hóa, giáo dục người thân chấp hành án. Đây cũng là giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án phạt tù, giúp phạm nhân tiến bộ trong cải tạo, sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Giám thị Trại giam Đắk P'lao trao Quyết định khen thưởng cho đại diện tập thể, cá nhân các phạm nhân có thành tích tốt trong học tập, lao động cải tạo.

Theo Đại tá Phạm Văn Tôn, gia đình giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân. Sự quan tâm, động viên của người thân không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn tiếp thêm nghị lực, thôi thúc phạm nhân nỗ lực cải tạo, phấn đấu sớm được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

“Đối với những phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong án phạt tù, gia đình cần chủ động chuẩn bị các điều kiện về nơi ở, việc làm; phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người thân ổn định cuộc sống, vượt qua mặc cảm, tự ti, tránh tái phạm pháp luật!..”, Đại tá Phạm Văn Tôn chia sẻ.

Dù phải tạm chia tay sau mỗi lần gặp ở Hội nghị gia đình phạm nhân, nhưng từ cái nắm tay của mẹ, lời dặn dò của vợ đến tiếng gọi cha trong trẻo của con thơ, những yêu thương bình dị ấy trở thành điểm tựa để phạm nhân thêm quyết tâm cải tạo, nỗ lực sửa chữa lỗi lầm, làm lại cuộc đời, mong sớm có ngày trở về, đoàn tụ bên gia đình.