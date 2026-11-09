Những cung đường tuyệt đẹp để khám phá thế giới động vật hoang dã ở châu Âu

Châu Âu có vô số điều hấp dẫn, trong đó sự đa dạng của thế giới động vật hoang dã chắc chắn là một điểm nhấn đáng chú ý. Trên khắp lục địa, du khách có thể bắt gặp nhiều loài động vật khác nhau, từ hồng hạc, chim sáo đá đến hươu, hải cẩu và đại bàng vàng. Đặc biệt, nhiều loài có thể được quan sát ngay từ các tuyến đường bộ, giúp hoạt động khám phá thiên nhiên trở nên thuận tiện và dễ tiếp cận với phần lớn du khách.

Mới đây, công ty cho thuê xe Avis đã công bố bảng xếp hạng những cung đường lái xe ngắm động vật hoang dã tốt nhất châu Âu. Các tuyến đường được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí, bao gồm khả năng bắt gặp động vật hoang dã, khoảng cách đến sân bay, độ thuận tiện và thời lượng của chuyến đi, cũng như mức độ phổ biến trên mạng xã hội và công cụ tìm kiếm Google.

Kết quả cho thấy khu rừng New Forest ở miền Nam nước Anh đứng đầu danh sách, tiếp theo là vùng biển Wadden của Đan Mạch. Trong khi đó, Tây Ban Nha có hai đại diện góp mặt trong top 10.

Năm cung đường ngắm động vật hoang dã tuyệt đẹp ở châu Âu

Tuyến đường ngắm động vật hoang dã New Forest, Anh

Đứng đầu bảng xếp hạng là khu rừng New Forest ở miền Nam nước Anh. Địa điểm này đạt 93/100 điểm trong chỉ số đánh giá các tuyến đường ngắm động vật hoang dã của Avis nhờ nhiều lợi thế nổi bật.

Cung đường dài 32km bắt đầu từ Lyndhurst, đi qua Bolderwood và tuyến đường cảnh quan Rhinefield Ornamental Drive, trước khi kết thúc tại Brockenhurst. Chuyến đi chỉ mất khoảng 45 phút đến một giờ, trở thành một trong những hành trình ngắm động vật hoang dã ngắn nhất trong danh sách.

Khu rừng New Forest, nổi tiếng với những chú ngựa pony, đã giành vị trí đầu bảng xếp hạng. Ảnh: Annie Spratt/Unsplash

New Forest đặc biệt nổi tiếng với những đàn ngựa bản địa sống tự do trong môi trường tự nhiên. Ngoài ra, du khách còn có cơ hội bắt gặp hươu sao, hươu hoang và những chú chim ưng sải cánh trên bầu trời.

Mùa thu là thời điểm lý tưởng để ghé thăm khu vực này, đặc biệt là tháng 10, khi mùa sinh sản hằng năm của loài hươu bắt đầu.

Biển Wadden (Tuyến đường 11), Đan Mạch

Xếp thứ hai là tuyến đường biển Wadden của Đan Mạch, còn được biết đến với tên gọi Tuyến đường 11, đạt 80/100 điểm.

Hành trình bắt đầu từ Ribe, đi qua vùng đầm lầy Gammel Hviding và kết thúc tại Skærbæk. Với chiều dài khoảng 65km, chuyến đi thường mất từ một giờ đến một giờ 25 phút lái xe.

Dọc tuyến đường, du khách có thể quan sát nhiều loài chim di cư, hải cẩu và cá heo cảng tại khu vực biển Wadden rộng lớn. Đây cũng là tuyến đường có vị trí thuận tiện nhất trong bảng xếp hạng khi sân bay Esbjerg chỉ cách đó khoảng 30km.

Vào mùa thu, du khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên nổi tiếng mang tên Mặt Trời Đen (Black Sun) của Đan Mạch. Khi đó, hàng đàn chim sáo đá cùng bay lượn trên bầu trời, liên tục thay đổi đội hình trước khi trở về tổ vào lúc hoàng hôn.

Chuyến đi ngắm chim ở đồng bằng sông Ebro, Tây Ban Nha

Đứng thứ ba trong danh sách là cung đường ngắm chim tại đồng bằng sông Ebro, thuộc vùng Catalonia của Tây Ban Nha, với 74/100 điểm.

Tuyến đường chỉ dài khoảng 25km và mất từ 45 đến 60 phút lái xe. Tuy nhiên, khu vực này có rất nhiều điều thú vị nên những người yêu thích động vật hoang dã có thể dành cả ngày để dừng chân khám phá.

Ngắm nhìn những con hồng hạc là một điểm nhấn thú vị khi lái xe dọc theo vùng sông Ebro ở Tây Ban Nha. Ảnh: Santiago Lacarta/Unsplash

Hành trình đi qua Poblenou del Delta, Pont de Través, Encanyissada, Migjorn và Alfacada, với cảnh quan đa dạng gồm các đầm phá, vùng đất ngập nước và cánh đồng lúa. Đây là môi trường sinh sống của nhiều loài chim, trong đó có hồng hạc, cò quăm mỏ cong, diệc tím, cò thìa, diều hâu đầm lầy và nhiều loài chim lội nước khác.

Cuối mùa xuân và mùa hè là thời điểm thuận lợi để quan sát các loài chim sinh sản. Trong khi đó, tháng 9 và tháng 10 lại mang đến cơ hội chiêm ngưỡng những đàn chim di cư với số lượng lớn.

Tuyến đường ngắm động vật hoang dã Camargue, Pháp

Đứng ở vị trí thứ tư với 73/100 điểm là hành trình khám phá động vật hoang dã tại vùng Camargue, Pháp.

Tuyến đường dài khoảng 90km, thường mất khoảng 2,5 giờ lái xe. Thời gian có thể kéo dài hơn nếu du khách dừng lại nhiều lần để ngắm cảnh và quan sát động vật. Hành trình bắt đầu từ Arles, đi qua Étang de Vaccarès và Pont de Gau, trước khi tiếp tục đến Saintes-Maries-de-la-Mer.

Những đàn hồng hạc với bộ lông màu hồng đặc trưng là điểm thu hút nổi bật nhất tại đây. Bên cạnh đó, du khách còn có thể bắt gặp cò, những chú ngựa Camargue màu trắng nổi tiếng và đàn bò đen đặc trưng của vùng.

Tháng 9 được xem là thời điểm lý tưởng nhất để ngắm hồng hạc. Tuy nhiên, các loài động vật khác cũng có thể được quan sát khá dễ dàng quanh năm.

Tuyến đường North Coast 500, Scotland

Tuyến đường North Coast 500 nổi tiếng của Scotland đứng thứ năm với 71/100 điểm, đồng thời là hành trình dài nhất trong top 5.

Toàn bộ cung đường kéo dài khoảng 830km, cần từ 14 đến 16 giờ lái xe để hoàn thành. Vì vậy, phần lớn du khách thường chia chuyến đi thành nhiều ngày để có đủ thời gian khám phá cảnh quan và động vật hoang dã dọc đường.

Một chiếc xe tải nhỏ đang chạy dọc theo tuyến đường North Coast 500 ở Scotland. Ảnh: Jason Harris / Getty Images

Hành trình bắt đầu từ Inverness, đi qua Black Isle, Wester Ross, Durness, Dunnet Head và John O'Groats, trước khi quay trở lại Inverness. Trên cung đường này, du khách có thể khám phá môi trường sống của nhiều loài động vật như hươu đỏ, chồn thông, hải cẩu cảng và đại bàng vàng.

Khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9 được xem là thuận lợi cho những chuyến đi đường bộ. Tuy nhiên, mùa thu cũng là thời điểm đặc biệt hấp dẫn đối với những ai muốn chứng kiến mùa sinh sản của hươu đỏ.

10 cung đường lái xe đẹp nhất châu Âu để ngắm động vật hoang dã

1. Tuyến đường ngắm động vật hoang dã New Forest, Anh

2. Biển Wadden (Tuyến 11), Đan Mạch

3. Chuyến đi ngắm chim ở đồng bằng sông Ebro, Tây Ban Nha

4. Tuyến đường ngắm động vật hoang dã Camargue, Pháp

5. Tuyến đường North Coast 500, Scotland

6. Đường A149, bờ biển Bắc Norfolk, Anh

7. Các tuyến đường trong Vườn quốc gia Monfragüe, Tây Ban Nha

8. Tuyến đường Hortobágy 33, Hungary

9. Chuyến tham quan động vật hoang dã quanh hồ Kerkini, Hy Lạp

10. Tuyến đường ngắm cảnh Andoya, Na Uy