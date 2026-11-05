Những cử nhân sinh năm 2004 viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân

Cán bộ Công an phường Sơn Tây hướng dẫn công dân viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân tại phòng làm việc của điểm sơ tuyển sáng 5/11/2026.

Tại điểm khám sơ tuyển ở phường Sơn Tây (Hà Nội), một nam thanh niên mặc áo phông đen, đeo kính cận cúi đầu viết từng dòng chữ lên tờ giấy kẻ ngang. Sát bên phải bàn, nữ cán bộ Công an phường Sơn Tây (Hà Nội) đặt ngón tay lên tờ văn bản mẫu, chỉ từng mục thông tin để công dân đối chiếu và ghi cho chuẩn xác. Phía sau lưng chàng trai trẻ, một nữ cán bộ Công an khác đứng cạnh thành ghế, theo dõi từng nét chữ đang dần lấp đầy trang giấy.

Đó là một trong tám thanh niên của phường Sơn Tây tự nguyện viết đơn đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027 ngay trong sáng 5/11/2026. Giữa tập đơn viết tay được cán bộ Công an phường tiếp nhận trong buổi sáng đầu tháng Mười Một, có hai lá đơn của những cử nhân đại học và một lá đơn của thanh niên đã tốt nghiệp cao đẳng.

Tờ đơn viết trên giấy kẻ ngang của Nguyễn Quốc Huy được trình bày kín một mặt giấy. Huy sinh ngày 8/3/2004, quê quán và nơi ở hiện tại đều ở ngõ 5/3 Chùa Thông, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Ở mục trình độ học vấn và chuyên môn, chàng trai hai mươi hai tuổi ghi rõ bản thân đã tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thông tin và hiện làm lao động tự do.

Cán bộ Công an phường Sơn Tây cùng hai thanh niên vừa hoàn thành đơn tình nguyện trước cổng điểm sơ tuyển sức khỏe.

Sau khi nghe cán bộ Công an phường tuyên truyền về đợt tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027, chàng cử nhân công nghệ đã quyết định đặt bút viết đơn xin nhập ngũ.

Cùng đặt bút ký đơn trong ngày 5/11/2026 là Nguyễn Quang Vinh, sinh ngày 20/1/2004. Vinh có quê quán tại Phú Thọ, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Nghĩa Phủ, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Chàng trai này đã hoàn thành chương trình phổ thông 12/12 và tốt nghiệp trình độ cao đẳng.

Trong những dòng chữ viết tay gửi Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Sơn Tây và Công an phường Sơn Tây, cả Huy và Vinh đều cho biết bản thân nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc sau khi tìm hiểu các quy định tuyển quân.

Hai thanh niên sinh năm 2004 tự nguyện đăng ký dự tuyển, cam kết chấp hành nghiêm mọi quy định của pháp luật, kỷ luật của lực lượng Công an nhân dân và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ở phần cuối đơn, hai chàng trai trẻ bày tỏ mong muốn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường cùng Công an phường Sơn Tây xem xét, tạo điều kiện để được khoác lên mình bộ sắc phục của ngành.

Quyết định nhập ngũ của những chàng trai sinh năm 2004 nối dài truyền thống của vùng đất cổ Sơn Tây. Mảnh đất có tòa Thành cổ rêu phong trăm tuổi vốn là nơi nhiều thế hệ thanh niên từng xếp bút nghiên lên đường giữ nước. Nếp nghĩ ấy truyền từ đời cha anh sang lớp trẻ hôm nay.

Cán bộ Công an phường Sơn Tây phối hợp cùng Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường hướng dẫn thủ tục cho các thanh niên đến sơ tuyển sức khỏe.

Cán bộ Công an phường kiểm tra lại phiếu khám và hướng dẫn công dân trước cửa phòng kết luận

Qua mỗi mùa tuyển quân, chuyện những người con lớn lên bên hào thành cổ tự nguyện viết đơn xin vào lực lượng vũ trang vẫn đều đặn lặp lại. Đến lượt mình, những thanh niên đã có bằng đại học, cao đẳng như Huy và Vinh lại chọn khoác màu áo Công an nhân dân để rèn luyện bản thân và giữ bình yên cho chính mảnh đất quê hương.

Bên trong khoảng sân có mái che, các nam thanh niên mặc trang phục giản dị xếp hàng dài dọc theo hành lang trước cửa phòng hấp sấy và các phòng khám chuyên khoa để chờ tới lượt kiểm tra thể lực...

Thay vì chờ công dân tự tìm đến trụ sở để hỏi thủ tục, Công an phường Sơn Tây đã chủ động đặt bàn hướng dẫn ngay tại sân điểm khám sơ tuyển. Dọc theo dãy bàn dài trải khăn trắng, các cán bộ Công an phường ngồi làm việc trực tiếp cùng lực lượng dân quân và cán bộ cơ sở.

Mỗi thanh niên bước tới bàn đều được cán bộ phát biểu mẫu, kiểm tra giấy tờ tùy thân và giải thích cặn kẽ về tiêu chuẩn độ tuổi, sức khỏe, lý lịch cũng như chế độ chính sách đối với công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân.

Lá đơn viết tay tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân của công dân Nguyễn Quốc Huy, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin

Không dừng lại ở bàn tiếp đón ngoài sân, cán bộ Công an phường còn trực tiếp theo sát công dân tại khu vực hành lang các phòng chức năng để hỗ trợ thủ tục khám tuyển. Trước cửa phòng cấp cứu và điều trị, phòng dược và phòng kết luận, cán bộ Công an phường ứng trực để hỗ trợ các thanh niên. Từng mục khám lâm sàng và chữ ký xác nhận của nhân viên y tế được kiểm tra kỹ tại chỗ để công dân không phải đi lại bổ sung nhiều lần.

Nhờ cách bố trí cán bộ hướng dẫn tại từng khâu của quy trình sơ tuyển, các vướng mắc về hồ sơ đăng ký giữa nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được giải quyết nhanh gọn ngay trong buổi sáng. Những thanh niên có nguyện vọng viết đơn tình nguyện đều được hướng dẫn vào phòng làm việc riêng để hoàn thiện đơn từ và kiểm tra thông tin căn cước ngay trên hệ thống máy tính.

Sau buổi sơ tuyển sáng 5/11/2026, tám bộ hồ sơ kèm đơn tình nguyện đầu tiên này sẽ được Công an phường Sơn Tây tổng hợp, chuyển sang bước thẩm tra tiêu chuẩn và chuẩn bị cho vòng khám tuyển tiếp theo của mùa tuyển quân năm 2027.