Từ chàng Cedric Diggory trong Harry Potter đến Người Dơi của Gotham, Robert Pattinson đã trải qua hành trình gần hai thập kỷ để khẳng định thực lực diễn xuất. Những vai diễn đa dạng, được xem là nền tảng quan trọng giúp tài tử người Anh chinh phục vai diễn James Bond – một trong những biểu tượng lớn nhất lịch sử màn ảnh.

Từ chàng trai Hogwarts đến diễn viên thực lực

Năm 2005, Robert Pattinson gây chú ý khi hóa thân thành Cedric Diggory trong Harry Potter và Chiếc cốc lửa. Dù thời lượng xuất hiện không quá nhiều, nhân vật chàng học sinh Hufflepuff chính trực, lịch thiệp đã để lại ấn tượng mạnh. Cái chết bất ngờ của Cedric ở cuối phim cũng trở thành một trong những phân cảnh đáng nhớ của loạt phim đình đám.

Vai diễn Cedric Diggory trong Harry Potter.

Trong The Lost City of Z (2016), Pattinson đảm nhận vai Henry Costin, người đồng hành cùng nhà thám hiểm Percy Fawcett trong hành trình khám phá rừng Amazon. Với ngoại hình râu tóc phong trần, nam diễn viên gần như xóa bỏ hình ảnh hào nhoáng quen thuộc, cho thấy sự nghiêm túc trong việc làm mới bản thân.

Đến High Life (2018), anh tiếp tục thử thách giới hạn diễn xuất với vai Monte, một tù nhân bị đưa lên con tàu vũ trụ xa xôi. Nhân vật phải sống trong cô độc và một mình chăm sóc con gái nhỏ. Không cần quá nhiều lời thoại, Pattinson vẫn thể hiện được những giằng xé nội tâm thông qua ánh mắt và cử chỉ tinh tế.

Khẳng định sức hút qua những bom tấn Hollywood

Năm 2020, Pattinson xuất hiện trong Tenet của đạo diễn Christopher Nolan với vai Neil, cộng sự bí ẩn của nhân vật chính. Phong thái lịch lãm, sự điềm tĩnh cùng khiếu hài hước khô khan giúp anh trở thành một trong những điểm sáng của bộ phim. Đặc biệt, cái kết đầy cảm xúc của nhân vật Neil khiến vai diễn này được nhiều khán giả nhớ đến.

Phong thái lịch lãm của Robert Pattinson.

Hai năm sau, nam diễn viên tiếp tục đảm nhận vai Bruce Wayne trong The Batman. Khác với hình ảnh tỷ phú hào nhoáng thường thấy, phiên bản Người Dơi của Pattinson là một chàng trai trẻ sống khép kín, mang nhiều tổn thương và bị ám ảnh bởi quá khứ. Cách anh khắc họa một Batman cô độc, trầm lặng nhưng quyết liệt nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới phê bình lẫn khán giả.

Vai diễn nổi tiếng nhất của Robert Pattinson.

Cũng trong năm này, tài tử gây chú ý với vai Antinous trong The Odyssey của Christopher Nolan. Trái ngược với những nhân vật chính diện trước đó, Pattinson hóa thân thành kẻ phản diện mưu mô, ích kỷ và đáng ghét. Vai diễn tiếp tục chứng minh anh không ngại thử sức với những hình tượng có tính cách đối lập.

Vai phản diện được nhận xét hay nhất của Robert Pattinson.

James Bond - cột mốc mới trong sự nghiệp

Nhìn lại hành trình của Robert Pattinson, có thể thấy mỗi vai diễn đều góp phần tạo nên một màu sắc riêng trong sự nghiệp của nam diễn viên. Từ vẻ chính trực của Cedric, sự bí ẩn của Neil đến nét gai góc của Batman và sự xảo quyệt của Antinous, anh cho thấy khả năng thích nghi với nhiều dạng nhân vật khác nhau.

Robert Pattinson trong vai diễn James Bond.

Đây cũng là những yếu tố phù hợp với yêu cầu mà đạo diễn Denis Villeneuve đặt ra khi tìm kiếm người kế nhiệm Daniel Craig. Theo chia sẻ của nhà làm phim, James Bond mới cần có ánh mắt sắc lạnh của một sát thủ, phong thái tự tin, sức hút mạnh mẽ, sự thông minh và khả năng ứng biến trước những tình huống nguy hiểm.

Việc được lựa chọn vào vai điệp viên 007 vì thế được xem là dấu mốc lớn tiếp theo trong hành trình của Pattinson. Giờ đây, chiếc áo vest lịch lãm của James Bond có thể sẽ mở ra chương mới đáng chờ đợi nhất trong sự nghiệp của tài tử người Anh.