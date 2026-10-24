Những công trình ý nghĩa của lòng dân

Nhiều công trình thiết thực như: lắp điện chiếu sáng các tuyến đường nông thôn, đường cờ Tổ quốc đến các dự án an sinh, hạ tầng giao thông... đã và đang hiện hữu, trở thành minh chứng sinh động cho sức mạnh đoàn kết toàn dân.

Khi “ý Đảng” chạm đúng “lòng dân”

Tinh thần xuyên suốt được quán triệt trong đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm là mọi việc làm, mọi mô hình đều phải thực chất, “đo đếm được, kiểm soát được, đánh giá được” và hướng trực tiếp đến đời sống dân sinh.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lộc Tấn phối hợp khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐPCC

Tại xã Lộc Tấn, sự đồng lòng ấy thể hiện rõ qua hàng loạt công trình mang đậm dấu ấn đóng góp của nhân dân. Từ kinh phí xã hội hóa và sức đóng góp của người dân, những tuyến đường cờ Tổ quốc, tuyến đường điện chiếu sáng nông thôn lần lượt ra đời. Điển hình tại ấp Thiện Phát, người dân đã đóng góp trên 28 triệu đồng nghiệm thu hệ thống điện chiếu sáng tổ 5 nối với Bù Núi A và hoàn thành đường cờ dài 3km với 100 cột cờ vững chãi, đồng bộ. Tại ấp Thạnh Tây, tuyến đường dài 4km được lắp 200 bóng đèn (trị giá 117 triệu đồng) cùng 8 cụm camera an ninh đã đưa vào vận hành, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lộc Tấn Hoàng Mạnh Thường nhìn nhận: Khi triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU, Đảng ủy xã xác định các công trình, phần việc đăng ký phải giải quyết đúng nhu cầu sát sườn của nhân dân. Sức mạnh lớn nhất chính là sự công khai, minh bạch.

“Khi người dân thấy nguồn vốn đóng góp được quản lý chặt chẽ, công trình hoàn thành mang lại sự an toàn, thuận tiện cho chính con em mình đi lại mỗi đêm, bà con sẵn sàng chung tay thực hiện. Nhờ đó, từ điện chiếu sáng, camera an ninh cho đến các căn nhà đại đoàn kết... trị giá hàng trăm triệu đồng đều được triển khai nhanh chóng và hiệu quả” - ông Thường nhấn mạnh.

Không chỉ có hạ tầng kỹ thuật, công tác an sinh xã hội cũng bứt phá. Quỹ Vì người nghèo xã Lộc Tấn đã vận động hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà đại đoàn kết trị giá 160 triệu đồng, bàn giao cho các hộ khó khăn về nhà ở. Bà Trần Thị Hòa (ở ấp Lộc Thiện, xã Lộc Tấn), đại diện hộ được nhận căn nhà đại đoàn kết, phấn khởi bộc bạch: “Tôi rất mừng vì xã vừa khởi công xây dựng cho gia đình tôi căn nhà đại đoàn kết, khi hoàn thành sẽ giúp gia đình tôi có chỗ ở kiên cố, ổn định”.

Khơi thông nguồn lực, bứt phá từ cơ sở

Sự bứt phá đồng bộ ấy ghi dấu đậm nét tại xã Sông Ray. Phó Chủ tịch UBND xã Sông Ray Bùi Trung Đông cho rằng: Từ một xã còn nhiều khó khăn sau khi sáp nhập, thực hiện đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm gắn với xây dựng nông thôn mới, xã Sông Ray có những bước phát triển mới, nhất là những công trình mang “sức mạnh lòng dân”.

Chia sẻ trong khi dẫn chúng tôi tham quan các công trình ý nghĩa, Trưởng ấp 2, xã Sông Ray Trần Mã Lương cho hay: Công trình giao thông tuyến 10D có chiều dài gần 2km ở ấp 2 là minh chứng rõ nét cho “sức mạnh của lòng dân” và bài học dân vận mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy.

“Nhờ sự minh bạch, công khai, 54 hộ dân sinh sống dọc tuyến đường đều đồng thuận cao, có nhà hiến hàng chục mét đất, có nhà góp ngày công để thi công công trình. Bởi tất cả cùng chung suy nghĩ đồng sức, đồng lòng thì mọi gian nan đều vượt qua. Tuyến đường 10D từ chỗ lầy lội nhanh chóng trở nên khang trang, sạch đẹp” - ông Lương chia sẻ.

Gia đình bà Nguyễn Thị Hợi (ở ấp 2, xã Sông Ray) bộc bạch: “Mọi việc lớn nhỏ trong xã, chính quyền đều đưa ra bàn bạc công khai với dân. Khi dân hiểu, dân tin thì dân chung tay đóng góp làm đường, làm điểm sinh hoạt hay giữ gìn vệ sinh ai cũng sẵn lòng hưởng ứng vì thành quả trước hết là các hộ dân dọc tuyến đường thụ hưởng”...

Nếu ở xã Sông Ray sức dân được khơi dậy mạnh mẽ qua những công trình tự quản nhỏ nhưng thiết thực, thì tại xã Đại Phước, tinh thần “500 ngày đêm” lại gắn liền với chiến lược khơi thông nguồn lực hạ tầng liên kết và thúc đẩy chuyển đổi số sâu rộng. Địa phương xác định việc đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, nâng cấp hạ tầng giao thông và ứng dụng công nghệ số là “chìa khóa” để tạo đà phát triển bứt phá.

Song song với việc đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm, xã Đại Phước tập trung mạnh mẽ vào phong trào Bình dân học vụ số và triển khai đến tận từng hộ dân. Các kênh tiếp nhận phản ánh trực tuyến giúp chính quyền lắng nghe và xử lý kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của người dân 24/7.

Chia sẻ về kinh nghiệm trong thực hiện đợt thi đua cao điểm, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các địa phương đều cho rằng, Nghị quyết số 05/NQ-TU đi vào thực tiễn chính là nhờ thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ kết quả). Đồng thời, bám sát phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá” từ đó nhận được sự đồng thuận của nhân dân, hiệu quả thiết thực ngay tại những cơ sở khó khăn nhất trên địa bàn...

Chia sẻ quyết tâm của địa phương, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Phước Nguyễn Thế Phong nhấn mạnh: “Đợt thi đua 500 ngày đêm là cơ hội để cả hệ thống chính trị và toàn dân đồng lòng chung tay khơi thông mọi nguồn lực phục vụ phát triển. Trong đó, người dân luôn ở vị trí trung tâm của sự phát triển. Khi chính quyền phục vụ tận tụy, giải quyết dứt điểm các vướng mắc của dân từ sớm thì mọi chủ trương đều đi vào thực tiễn. “Công trình” lớn nhất mà chúng tôi thu nhận được không chỉ là những con đường mới được mở rộng hay các chỉ tiêu đạt được, mà chính là niềm tin vững chắc của nhân dân”.