Những công trình xanh, sạch ở Bát Tràng

Những mô hình tiêu biểu

​Về thôn Khoan Tế những ngày này, không ai nghĩ hồ sen rộng mát giữa làng đang vươn mình xanh tốt đã từng là một “điểm nghẽn” về môi trường. Trước đây, khu vực hồ nghẽn rác thải, bèo tây phủ kín và nước tù đọng lâu ngày.

Công trình “Hồ sen nông dân” xã Bát Tràng giúp làm đẹp cảnh quan môi trường. Ảnh: Phương Lộc

​Thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Hội Nông dân xã Bát Tràng đã phối hợp với cấp ủy chi bộ chỉ đạo Chi hội nông dân thôn Khoan Tế triển khai thực hiện mô hình công trình “Hồ sen nông dân” tại 2 ao thuộc cụm di tích lịch sử chùa Cự Đà, thôn Khoan Tế với tổng diện tích gần 5ha.

Bà Nguyễn Thị Liên ở thôn Khoan Tế chia sẻ: Địa bàn thôn có 4 hồ lớn bao quanh với diện tích mặt nước gần 10ha. Đây là hệ thống hồ điều hòa của thôn, nhưng do chưa được dọn dẹp thường xuyên nên bèo và cỏ dại phát triển, trở thành hồ chứa rác, phế thải gây mất vệ sinh ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường thôn xóm.

Trong quá trình triển khai thực hiện công trình “Hồ sen nông dân”, hàng trăm lượt hội viên nông dân và nhân dân địa phương đã không quản ngại nắng mưa, trực tiếp dọn dẹp, vớt hơn 400m³ bèo tây và rác thải tích tụ nhiều năm. Nguồn nước tù đọng cũng được bơm kiệt, bùn lắng được nạo vét, vi sinh vật được xử lý và tiến hành khử trùng kỹ trong 2 tháng. Sau khi bơm nguồn nước sạch vào hồ, hơn 3 vạn mầm sen Tây Hồ cùng hàng trăm gốc hoa súng được nông dân thôn xuống giống. Với tổng kinh phí xã hội hóa 160 triệu đồng cùng hàng trăm ngày công lao động, công trình không chỉ dẹp bỏ điểm ô nhiễm môi trường, mà còn biến nơi đây thành không gian xanh, điểm sinh hoạt cộng đồng lý tưởng của nhân dân thôn Khoan Tế.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bát Tràng Hoàng Anh Tú khẳng định công trình hồ sen đã góp phần làm đẹp cảnh quan, tạo không gian xanh gắn với khu di tích chùa Cự Đà, mang lại diện mạo mới cho thôn Khoan Tế. Công trình không chỉ có ý nghĩa về bảo vệ môi trường, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, sáng tạo của nhân dân địa phương trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và giữ gìn cảnh quan trên địa bàn xã.

Cảnh quan môi trường ở Bát Tràng xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Trần Bảo

​Cùng với công trình “Hồ sen nông dân”, công trình chiếu sáng đường giao thông nội đồng tại thôn Thượng Đông Dư cũng trở thành "dấu ấn xanh" của nhân dân xã Bát Tràng. Bà Nguyễn Thị Hạnh ở thôn Thượng Đông Dư cho biết: Nhằm giúp người dân đi lại, thu hoạch nông sản an toàn, đồng thời giữ gìn an ninh trật tự và mỹ quan đồng ruộng, Hội Nông dân xã đã vận động triển khai tuyến đường chiếu sáng bằng năng lượng sạch. Công trình gồm 2 tuyến với tổng chiều dài 743m, với hệ thống gồm 20 bộ đèn năng lượng mặt trời công suất 100W tích hợp cảm biến tự động đã được lắp đặt đồng bộ. Đèn tự động chiếu sáng liên tục từ 18h tối đến 6h sáng hằng ngày nên khi đêm xuống, tuyến đường nội đồng khu vực ngoài bãi sông Hồng của xã Bát Tràng bừng sáng mà không cần sử dụng điện lưới. Công trình có tổng trị giá 450 triệu đồng, đều được nhân dân và các chủ trang trại trên địa bàn thôn tham gia ủng hộ.

​Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Bát Tràng Trần Bảo Khánh cho hay: Công tác bảo vệ môi trường ở Bát Tràng không chỉ dừng lại ở việc dọn rác hay trồng cây, mà đã đi sâu vào tư duy sản xuất nông nghiệp với định hướng "Nông dân số, Nông nghiệp sạch, Môi trường xanh" được thẩm thấu qua từng mô hình kinh tế. Tiêu biểu là mô hình “Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao” tại thôn Trung Quan thực hiện trồng dâu tây áp dụng công nghệ cao, kết hợp tham quan du lịch trải nghiệm nông nghiệp tại khu vực bến thuyền của thôn. Việc đưa công nghệ tưới tiết kiệm, phân bón hữu cơ và chế phẩm sinh học vào sản xuất không chỉ đem lại giá trị kinh tế cao trên một diện tích canh tác, mà còn triệt tiêu nguy cơ ô nhiễm nguồn đất, nguồn nước do chất hóa học gây ra.

Nông dân xã Bát Tràng tích cực tham gia dọn dẹp đường làng ngõ xóm. Ảnh: Trần Bảo

Bảo vệ môi trường trở thành nếp sống

​Đóng góp vào việc bảo vệ môi trường ở Bát Tràng không thể không kể đến vai trò nòng cốt của các mô hình tự quản về vệ sinh môi trường ở cơ sở. Hiện nay, xã Bát Tràng duy trì hoạt động hiệu quả của 2 Câu lạc bộ "Nông dân bảo vệ môi trường" tại thôn Khoan Tế và thôn Chử Xá.

​Tại thôn Khoan Tế, Câu lạc bộ “Nông dân bảo vệ môi trường” với 15 thành viên nòng cốt, do bà Nguyễn Thị Liên làm Chủ nhiệm. Hằng tuần, các thành viên trong câu lạc bộ không chỉ tích cực tham gia các đợt ra quân tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm vào sáng thứ bảy và chủ nhật, mà còn kiên trì "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để tuyên truyền, vận động từng hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng rác thải nhựa.

Cảnh quan môi trường ở Bát Tràng xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Phương Lộc

​Bên cạnh đó, phong trào duy trì các mô hình xóm làng sạch đẹp được triển khai sâu rộng và nền nếp. Bát Tràng hiện đang duy trì hiệu quả 6 cánh đồng sạch với tổng diện tích 40ha, 17 hàng cây và tuyến đường nông dân kiểu mẫu có tổng chiều dài 15km được thực hiện từ các năm trước. Hằng năm, Hội Nông dân xã trích kinh phí hỗ trợ các chi hội duy trì chăm sóc các tuyến đường, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi giữa các thôn, chi hội, đồng thời giữ gìn những con đường trở nên sạch đẹp, rợp bóng cây xanh và rực rỡ sắc hoa.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Bát Tràng Trần Thị Hải cho biết: Trong 9 tháng đầu năm 2026, Hội Nông dân xã đã hoàn thành và vượt 14/15 chỉ tiêu công tác. Tích cực bảo vệ môi trường, nông dân xã ký cam kết hưởng ứng cuộc vận động "Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến, sử dụng và bán ra thị trường các sản phẩm nông nghiệp an toàn". Toàn xã duy trì diện tích hơn 650ha trồng rau an toàn, cây ăn quả và hoa cây cảnh. Những cánh đồng trồng rau an toàn Kim Đức, trồng bưởi VietGAP... đang dần hình thành nên chuỗi sản xuất xanh, giúp nâng cao giá trị thương hiệu nông sản của Bát Tràng trên thị trường.

Phó Chủ tịch UBND xã Bát Tràng Đỗ Thành Thuận thông tin thêm: Công tác xây dựng, nâng cao tiêu chí nông thôn mới ở Bát Tràng tiếp tục được quan tâm, hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nâng cấp như giao thông, thủy lợi, trường học, chợ, nước sạch và các thiết chế văn hóa; phong trào “Sáng - xanh - sạch - đẹp” được nhân rộng, làm diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc; an ninh chính trị, trật tự xã hội giữ vững. Toàn xã không còn nhà dột nát, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm; hơn 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 100% số hộ dân của xã được sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh; thu nhập bình quân ước đến cuối năm 2026 đạt 93 triệu đồng/người/năm…

Người dân xã Bát Tràng hôm nay không chỉ khéo léo tạo nên những sản phẩm gốm sứ tinh xảo, hay giỏi giang trên những cánh đồng rau màu, mà còn là những chiến sĩ tiên phong bảo vệ môi trường sống xanh - sạch - đẹp và lan tỏa mạnh mẽ. Bằng hành động thiết thực, trách nhiệm và tinh thần đổi mới sáng tạo, nhân dân xã Bát Tràng quyết tâm nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương ngày càng "Sáng - xanh - sạch - đẹp", đưa Bát Tràng trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới của Thủ đô.

Bài viết có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối các Chương trình Mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội