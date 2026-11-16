Những công trình vì đồng đội, vì nhân dân

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang tặng quà động viên Trung tâm 3 tại công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Đắc Pring.

Với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của TTHL3 đã không quản ngại gian khổ, có mặt ở những nơi khó khăn nhất, chung sức cùng chính quyền và nhân dân xây dựng nên những công trình mang ý nghĩa dân sinh và an ninh - quốc phòng sâu sắc.

Đại tá Nguyễn Văn Mạnh- Giám đốc TTHL3 3 cho biết, theo đề nghị của lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, được sự cho phép của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, từ ngày 3-9 đến nay, đơn vị đã cử 50 cán bộ chiến CBCS tham gia hỗ trợ xây dựng trụ sở Công an các xã biên giới phía tây thành phố gồm trụ sở Công an các xã Hùng Sơn, A Vương, Laêê và La Dêê.

Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm 3 hỗ trợ thi công tại trụ sở Công an xã biên giới La Dêê.

"Nơi đại ngàn vùng biên heo hút, thiếu thốn đủ bề, lực lượng của chúng tôi đã cùng đơn vị thi công "ăn rừng, ngủ núi", bám sát công trường để đẩy nhanh tiến độ thi công. Những trụ sở Công an xã vững chãi mọc lên giữa lưng chừng núi không chỉ đảm bảo điều kiện sinh hoạt, làm việc cho lực lượng Công an cơ sở mà còn trở thành những "pháo đài" an ninh vững chắc, củng cố niềm tin yêu của đồng bào các dân tộc đối với lực lượng Công an nhân dân", Đại tá Nguyễn Văn Mạnh chia sẻ.

Với đặc thù địa hình chia cắt, khí hậu vùng biên giới khắc nghiệt hay mưa nhiều, đường đi cách trở và điều kiện thi công còn nhiều khó khăn khiến quá trình xây dựng tại các địa bàn này không ít trở ngại. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường nhân lực của TTHL3 đã góp phần san sẻ khối lượng công việc, hỗ trợ Công an TP Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác tại địa bàn cơ sở.

Tại công trình trụ sở Công an xã biên giới La Dêê, cán bộ chiến sĩ TTHL3 rất hăng hái tham gia lao động, người vận chuyển vật liệu, người hỗ trợ vác sắt, xi măng… mỗi người một phần việc, cùng hướng đến mục tiêu hoàn thành công trình theo kế hoạch đề ra. Đại úy Đinh Xuân Dũng, cán bộ TTHL3 cho biết, đơn vị thường xuyên quán triệt nhiệm vụ, phân công lực lượng phù hợp với yêu cầu thực tế tại từng công trường; đồng thời duy trì nghiêm chế độ quản lý quân số, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với Công an TP Đà Nẵng và các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, điều chỉnh phương án triển khai khi cần thiết. Mục tiêu là phát huy tốt nhất nhân lực được tăng cường, góp phần bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm 3 ra quân giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Không chỉ huy động lực lượng hỗ trợ việc thi công xây dựng tại các trụ sở Công an trên địa bàn TP Đà Nẵng, trước đó, từ ngày 3-7 đến 6-9, TTHL3 cũng đã điều động 43 cán bộ chiến sĩ vượt hàng trăm cây số đường rừng, trực tiếp có mặt tại công trường để hỗ trợ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Đắc Pring.

Tọa lạc tại vùng cao biên giới, xã Đắc Pring là một trong những địa bàn còn nhiều gian khó ở phía Tây TP Đà Nẵng. Việc nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục tại đây luôn là bài toán cấp thiết để giữ chân "con chữ" cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, việc huy động lực lượng tham gia xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Đắc Pring của TTHL3 càng thêm ý nghĩa.

Suốt hơn 2 tháng ròng rã bám trụ giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt của vùng núi cao, các cán bộ chiến sĩ của TTHL3 đã hòa cùng lực lượng thi công, đào móng, vác gạch, trộn vữa, dựng nên từng bức tường kiên cố. Những bàn tay vốn quen cầm súng, quen thao diễn võ thuật nay thuần thục từng nhát xẻng, đường bay.

Ngày công trình hoàn thành, từng gian phòng học rộng rãi, khang trang mở ra cũng là lúc tiếng cười đùa vang vọng khắp núi rừng. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về mặt sức người, mà còn là tình cảm sâu nặng của lực lượng Cảnh sát cơ động gửi gắm vào thế hệ tương lai nơi biên cương Tổ quốc.

Xa hơn, vào cuối năm 2025, khi thiên tai ập đến, mưa lũ, sạt lở đất gây thiệt hại lớn cho nhân dân các tỉnh miền Trung, trong đó có TP Đà Nẵng, TTHL3 cũng đã khẩn trương huy động lực lượng, nhanh chóng có mặt ở những "điểm nóng" thiên tai. TTHL3 đã triển khai 2 đợt cao điểm khắc phục hậu quả bão lụt vào cuối năm 2025, huy động 300 cán bộ chiến sĩ cùng 19 phương tiện chuyên dụng, dầm mình trong mưa lũ, dọn dẹp bùn đất, khai thông các tuyến đường dốc ngập tràn đất đá, hỗ trợ các xã, phường xung quanh nơi đóng quân nhanh chóng khôi phục đời sống và hoạt động sản xuất.

Và, khi Chiến dịch Quang Trung thần tốc hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho người dân vùng thiên tai được phát động, đơn vị đã cử 50 cán bộ chiến sĩ trực tiếp về các vùng bị sạt lở, ngập sâu để dựng lại nhà cửa cho 7 hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề nhất. Những ngôi nhà mới ấm áp được mọc lên từ gian khó chính là điểm tựa để người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu còn kéo dài với những yêu cầu ngày càng cao, nhưng với nền tảng kỷ luật thép cùng trái tim luôn hướng về nhân dân, tập thể cán bộ chiến sĩ TTHL3 sẽ tiếp tục viết tiếp những trang sử vẻ vang. Những công trình bình yên được dựng xây bằng sức trẻ và tình quân dân thắm thiết hôm nay sẽ mãi là minh chứng sống động, khẳng định vị thế và hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ Cảnh sát cơ động trên dải đất miền Trung kiên cường.