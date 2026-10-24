Những công trình góp phần thay đổi diện mạo Thành phố Đồng Nai

Trong chiến lược phát triển dài hạn, Tp.Đồng Nai xác định hạ tầng giao thông là một trong những động lực quan trọng để mở rộng không gian kinh tế, đô thị và thu hút đầu tư. Trong đó, Cảng hàng không quốc tế Long Thành giữ vai trò đầu mối kết nối hàng không, tạo thêm cơ hội phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và logistics.

Ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Tp.Đồng Nai, cho biết, địa phương đang từng bước cụ thể hóa định hướng phát triển dài hạn, lấy hạ tầng giao thông chiến lược, sân bay Long Thành và hệ thống cảng biển làm động lực mở rộng không gian kinh tế, đô thị. Trong nhiệm kỳ 2026-2030, thành phố dự kiến dành gần 300.000 tỷ đồng đầu tư hạ tầng giao thông.

Cùng với hệ thống giao thông liên vùng, cảng biển và các khu công nghiệp, khu đô thị mới được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng, tăng cường kết nối và tạo nền tảng phát triển hệ sinh thái logistics tại Đồng Nai.

Dưới đây là những công trình trọng điểm đã và đang được triển khai, góp phần hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian phát triển cho Đồng Nai:

Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được xây dựng, hướng tới trở thành đầu mối hàng không quy mô lớn, tăng cường kết nối Đồng Nai với các thị trường trong nước và quốc tế.

Cảng Phước An tại Nhơn Trạch là một trong những công trình hạ tầng cảng biển được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa và phát triển dịch vụ logistics của Đồng Nai.

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu được đầu tư nhằm tăng cường kết nối giao thông giữa Đồng Nai với khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và hành khách.

Các tuyến giao thông liên vùng góp phần tăng khả năng kết nối giữa Đồng Nai với các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp và hệ thống cảng biển trong khu vực. (Ảnh chụp tháng 8/2026).

Khu công nghiệp Amata tại Tp.Đồng Nai là một trong những điểm nhấn công nghiệp của địa phương, tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất, góp phần thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trung tâm phường Nhơn Trạch đang dần hình thành diện mạo đô thị hiện đại với hệ thống đường sá rộng rãi, nhiều công trình xây dựng và không gian dân cư ngày càng mở rộng.

Với quy mô mặt đường rộng, đường 25B tạo không gian lưu thông thuận lợi, hỗ trợ kết nối khu vực Nhơn Trạch với các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. (Ảnh PV chụp tháng 8/2026).

Tuyến đường ven sông Đồng Nai mở ra góc nhìn về không gian đô thị gắn với cảnh quan sông nước, đồng thời góp phần tăng khả năng kết nối giữa các khu vực ven sông.

Không gian đô thị ven sông tại Aqua City cho thấy xu hướng phát triển các khu dân cư quy mô lớn gắn với cảnh quan tự nhiên, mở rộng diện mạo đô thị về phía những vùng đất giàu tiềm năng.

Khu đô thị được quy hoạch với hệ thống nhà ở, hạ tầng nội khu và tiện ích.

Từ khu vực trung tâm, nhịp sống đô thị ngày càng rõ nét với sự đan xen giữa không gian dân cư, các công trình hiện đại và hoạt động thương mại, dịch vụ.

Khu vực quy hoạch trung tâm hành chính Tp.Đồng Nai được định hướng phát triển thành nơi làm việc của các cơ quan quản lý, điều hành, đồng thời gắn với quy hoạch không gian đô thị trong tương lai.