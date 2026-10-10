Những công trình biểu tượng rợp sắc cờ mừng ngày Giải phóng Thủ đô

Quanh khu vực Cột cờ Hà Nội được trang trí pa-nô, áp phích lớn để chào mừng ngày lễ trọng đại.

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh Cột cờ Hà Nội lịch sử - nơi 72 năm trước đã chứng kiến lễ chào cờ đầu tiên của ngày tiếp quản Thủ đô, mở ra trang sử mới đầy tự hào. Trải qua hơn 7 thập kỷ xây dựng và đổi mới, biểu tượng thiêng liêng này vẫn sừng sững giữa lòng thành phố, như một lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của độc lập, tự do và khát vọng vươn mình của một "Thành phố vì hòa bình".

Tòa nhà Quốc hội trong dịp lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Không khí chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô lan tỏa khắp các phố phường Hà Nội. Trên các tuyến phố như Xã Đàn, Tây Sơn, Tôn Đức Thắng, Hoàng Diệu, Đinh Tiên Hoàng... sắc đỏ của cờ Tổ quốc, pa-nô, áp phích lớn nổi bật giữa những hàng cây.

Trước trụ sở UBND TP Hà Nội bên Hồ Hoàn Kiếm, cờ Tổ quốc tung bay và pa-nô "Nhiệt liệt chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Không khí chào mừng ngày lễ tại khu vực Quảng trường Ba Đình.

Những bồn hoa rực sắc đỏ vàng được trang trí quanh khu vực này.

Hàng pa-nô chào mừng được đặt dọc đường Độc Lập.

Hồ Hoàn Kiếm trong không khí chào mừng đại lễ.

Di tích Nhà tù Hỏa Lò rực rỡ cờ hoa.

Những hình ảnh lịch sử được in trên những tấm pa-nô dọc các tuyến phố.

Bồn hoa rực rỡ kết hợp với cụm cờ Tổ quốc, cờ Đảng được đặt dọc các tuyến phố quanh Hồ Hoàn Kiếm.

Hàng cờ đỏ trên đường Thanh Niên.

Sắc đỏ của cờ hoa, pa-nô, băng-rôn tạo nên diện mạo rực rỡ cho Hà Nội trong những ngày kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Một con ngõ nhỏ trên phố Tây Sơn rực sắc cờ đỏ mừng đại lễ.