Một vụ nổ hạt nhân không chỉ tạo ra sức công phá vật lý và bức xạ nhiệt. Xung điện từ phát sinh trong một số điều kiện có thể làm hư hại hoặc vô hiệu hóa nhiều thiết bị điện tử trên phạm vi rộng.

Đối với một sở chỉ huy quân sự phụ thuộc vào hệ thống thông tin, đây là mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng.

E-4B Nightwatch được phát triển để đối phó với nguy cơ đó. Khác với Boeing 747 dân dụng, máy bay được quân sự hóa sâu rộng, với hệ thống điện và thiết bị liên lạc được thiết kế để duy trì hoạt động trong môi trường có nguy cơ xuất hiện xung điện từ.

Theo Không quân Mỹ, E-4B có lớp bảo vệ chống tác động của xung điện từ, cùng những cải tiến về che chắn trước hiệu ứng hạt nhân và nhiệt.

Hệ thống điều hòa không khí cũng được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu làm mát các thiết bị điện tử công suất lớn.

Một đặc điểm dễ nhận biết của E-4B là hàng loạt cấu trúc ăng-ten và chóp lồi bố trí trên thân máy bay. Đây không phải những chi tiết trang trí mà là bộ phận của mạng lưới liên lạc chiến lược.

Máy bay được trang bị hệ thống thông tin vệ tinh, vô tuyến và nhiều phương tiện truyền dữ liệu khác nhau.

Cách bố trí này cho phép sở chỉ huy trên không duy trì kết nối với các cơ quan quân sự, đơn vị chiến đấu và những thành phần quan trọng trong hệ thống chỉ huy quốc gia.

Đáng chú ý, E-4B còn có hệ thống ăng-ten tần số thấp với dây ăng-ten kéo dài phía sau máy bay.

Công nghệ này phục vụ liên lạc với lực lượng tàu ngầm hạt nhân, vốn thường hoạt động dưới mặt nước và không thể sử dụng những phương thức liên lạc thông thường.

Khả năng tiếp dầu trên không cũng là một thành phần quan trọng. Với thời gian bay khoảng 12 giờ khi không tiếp dầu, E-4B có thể kéo dài hoạt động đáng kể khi được máy bay tiếp nhiên liệu hỗ trợ.

Bên trong, máy bay được chia thành các khu vực làm việc gồm phòng chỉ huy, phòng hội nghị, phòng họp báo cáo, khu vực điều hành tác chiến, trung tâm liên lạc và khu nghỉ ngơi.

Điều đáng chú ý là E-4B không cần phải tránh mọi nguy cơ để hoàn thành nhiệm vụ. Nó được thiết kế nhằm duy trì năng lực chỉ huy trong điều kiện mà nhiều hệ thống điện tử và cơ sở hạ tầng thông thường có thể bị gián đoạn.

Tuy nhiên, khả năng chống chịu xung điện từ không đồng nghĩa với việc máy bay bất khả xâm phạm trước mọi tác động của một vụ nổ hạt nhân.

E-4B vẫn phải dựa vào khả năng cơ động, lựa chọn vị trí hoạt động và hệ thống bảo vệ tổng thể để duy trì nhiệm vụ.