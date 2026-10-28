Những cổng làng cổ trăm năm tuổi giữa lòng Hà Nội hiện đại

Bước qua mái cổng phủ màu rêu phong, không gian đô thị dường như lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những con ngõ nhỏ, đình chùa, làng nghề và những giá trị văn hóa lâu đời vẫn được lưu giữ đến hôm nay.

Vẻ đẹp truyền thống giữa phố phường của cổng làng Vòng (phường Cầu Giấy).

Cổng làng Yên Thái (562 Thụy Khuê) có kết cấu như một gian nhà lớn. Vốn nổi tiếng với nghề làm giấy dó, ngày xưa người làng Yên Thái làm các loại giấy để tiến cử triều đình và giấy trắng.

Cổng làng ở phố Thụy Khuê rất "lạ". Bởi lẽ không cổng nào giống cổng nào, từ kích thước đến kiến trúc. Trải qua cả hàng thế kỷ, có những cổng được tôn tạo trùng tu, nhưng cũng có những cổng làng cổ kính, rêu phong và phai màu theo thời gian.

Những mái ngói cũ, cổng gạch phủ rêu và con ngõ nhỏ phía sau cổng làng vẫn là không gian sinh hoạt quen thuộc của nhiều thế hệ.

Mỗi cổng làng đều mang đậm dấu ấn xưa cũ với đôi câu đối được viết ở hai bên.

Những cổng làng có mái thường sẽ được bao phủ một lớp rêu phong xanh mượt.

Bệ đá được chạm khắc theo lối cổ xưa.

Cổng làng Trung Kính Thượng đã được trùng tu nhưng vẫn giữ lại hình dáng xưa.

Những nét kiến trúc mang đậm đời sống văn hóa làng xã xưa.

Làng Hồ Khẩu (phường Tây Hồ) có 3 cổng, mỗi cổng làng có một hình thức, dáng vẻ riêng. Ngoài ghi tên cổng thường có thêm câu đối ở hai bên.

Phía sau cổng làng, những con ngõ nhỏ và mái nhà cũ vẫn tạo nên không gian sống mang đậm dấu ấn của khu dân cư lâu đời giữa lòng Hà Nội.