Những cống hiến của Khóa 25 Sĩ quan Biên phòng trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia rất đáng ghi nhận và trân trọng

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Duy Liêm

Phóng viên: Kính thưa đồng chí Chính ủy! Quá trình học tập, rèn luyện của Khóa 25 (1993 - 1996) diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đổi mới mạnh mẽ và công tác đào tạo, huấn luyện của lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng có nhiều nét mới. Đề nghị đồng chí cho biết rõ hơn về quá trình học tập, rèn luyện của đội ngũ học viên Khóa 25 này?

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn: Đầu những năm 90, bối cảnh đất nước và nhiệm vụ của Quân đội đã đặt ra yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng ngày càng cao và toàn diện. Do đó, công tác đào tạo, huấn luyện của lực lượng Bộ đội Biên phòng đòi hỏi phải có những đổi mới để đào tạo được đội ngũ cán bộ Bộ đội Biên phòng vững vàng về chính trị, tốt về đạo đức, nghiêm về kỷ luật, chắc về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đặt ra.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung xây dựng, đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng toàn diện, thiết thực, sát với yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, đặc biệt chú trọng giáo dục, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; trang bị hệ thống kiến thức toàn diện về chính trị, quân sự, pháp luật, nghiệp vụ biên phòng, đối ngoại và kiến thức xã hội cần thiết; rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong chính quy, phương pháp, phong cách công tác; đồng thời tăng cường gắn lý luận với thực tiễn, chú trọng huấn luyện, thực hành, dã ngoại, tìm hiểu địa bàn, nắm tình hình và phương pháp tiến hành công tác tại cơ sở, nhất là trên các tuyến biên giới, vùng biển, hải đảo.

Đặc biệt, khóa học diễn ra trong giai đoạn có những điều chỉnh quan trọng về tổ chức và nhiệm vụ của lực lượng. Năm 1995, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về xây dựng Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới, lực lượng được chuyển giao từ Bộ Nội vụ sang Bộ Quốc phòng. Đây là bước chuyển quan trọng, đặt ra yêu cầu ngày càng cao về xây dựng lực lượng vững mạnh, chính quy, từng bước hiện đại, đáp ứng đồng thời nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Trước yêu cầu đó, công tác giáo dục, đào tạo đã được chú trọng đổi mới, gắn chặt hơn giữa kiến thức quân sự với nghiệp vụ biên phòng, giữa yêu cầu bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới với xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để mỗi học viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, chủ động thích ứng với yêu cầu phát triển của lực lượng; đồng thời là môi trường để các đồng chí tiếp tục củng cố kiến thức, hoàn thiện phương pháp, tác phong công tác, rèn luyện năng lực tư duy, khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt những nhiệm vụ ngày càng cao hơn sau khi ra trường.

Có thể nói, chính trong bối cảnh chuyển giao quan trọng ấy, các học viên Khóa 25 đã được chuẩn bị những hành trang cần thiết để trưởng thành, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng trong giai đoạn mới, để sau khi tốt nghiệp trở về các đơn vị, địa bàn công tác, mỗi đồng chí nhanh chóng hòa nhập thực tiễn, phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Các học viên Khóa 25 Sĩ quan Biên phòng chụp ảnh kỷ yếu tại nhà trường, lưu giữ những kỷ niệm về tình đồng chí, đồng đội trong những năm tháng học tập, rèn luyện. Ảnh: Tư liệu

Phóng viên: Sau 30 năm, hầu hết các học viên ngày ấy đều đã trưởng thành và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong quá trình công tác. Đồng chí đánh giá như thế nào về những đóng góp và sự thành công của Khóa 25?

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn: Sau khi tốt nghiệp, học viên Khóa 25 được điều động về công tác tại các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng với những đặc thù về vùng miền, văn hóa, dân tộc, tôn giáo... khác nhau. Nhiệm vụ, công tác biên phòng thời điểm này cũng có nhiều thay đổi quan trọng sau khi theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-TW ngày 8/8/1995 về “Xây dựng Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới” của Bộ Chính trị (điều chuyển Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng từ Bộ Nội vụ sang Bộ Quốc phòng). Xác định tốt yêu cầu nhiệm vụ, vượt qua những khó khăn, thách thức, hầu hết học viên Khóa 25 đều đã trưởng thành, thể hiện bản lĩnh, năng lực thực hiện nhiệm vụ, phát huy được những kiến thức, nghiệp vụ công tác biên phòng vào thực tiễn công tác tại đơn vị, địa bàn.

Đến nay, hầu hết các đồng chí nguyên cựu học viên Khóa 25 đều đang đảm nhiệm vị trí quan trọng trên nhiều lĩnh vực công tác khác nhau của lực lượng Bộ đội Biên phòng như chỉ huy, tham mưu, quản lý, huấn luyện hay công tác dân vận, nghiên cứu, giảng dạy... Dù ở cương vị nào, các đồng chí đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện rõ phẩm chất đạo đức, năng lực điều hành, vận dụng kiến thức, bản lĩnh và kinh nghiệm vào thực tiễn công tác, khả năng quy tụ, giữ đoàn kết, xây dựng đơn vị và bồi dưỡng cán bộ kế cận. Một số đồng chí chuyển ngành cũng luôn giữ vững phẩm chất, phát huy truyền thống những người lính mang quân hàm xanh, tiếp tục học tập, phấn đấu và đạt nhiều thành tích, đảm nhiệm những vụ quan trọng trong cơ quan Đảng, chính quyền tại các địa phương, đơn vị công tác sau này... Các đồng chí được nghỉ chính sách cũng luôn giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Bộ đội Biên phòng, tiếp tục đóng góp nhiều công sức, trí tuệ cho sự ổn định và phát triển của địa bàn nơi cư trú.

Cá nhân tôi cho rằng, Khóa 25 là một trong những khóa học viên tiêu biểu, một thế hệ sĩ quan Biên phòng ưu tú được bồi dưỡng, trau dồi và tạo điều kiện phát huy tối đa bản lĩnh, phẩm chất và năng lực từ giảng đường đến biên cương. Thành công của Khóa 25 là minh chứng cho chất lượng đào tạo hiệu quả của nhà trường, là kết quả của sự bồi dưỡng, dìu dắt của tổ chức, sự giúp đỡ của đồng đội, nhân dân và nỗ lực tự rèn luyện của mỗi người. Đồng thời, khẳng định chủ trương sát đúng của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về gắn công tác đào tạo với nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ Biên phòng vững về bản lĩnh, giỏi về chuyên môn, sâu về nghiệp vụ và tinh thông về pháp luật. Những cống hiến của Khóa 25 trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia rất đáng ghi nhận và trân trọng.

Phóng viên: Trên cương vị vừa là người Thủ trưởng, chủ trì về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, vừa là người đồng đội, người anh khóa trước, đồng chí đánh giá như thế nào về cuộc gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày ra trường của Khóa 25?

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn: Là người có thời gian cùng công tác và được chứng kiến sự trưởng thành của nhiều đồng chí nguyên là cựu học viên Khóa 25, tôi thực sự trân trọng và ghi nhận sâu sắc những cống hiến của Khóa 25 trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Có thể nói, tuổi thanh xuân, bản lĩnh, trí tuệ và đời binh nghiệp đầy gian khó nhưng cũng rất đáng tự hào của các đồng chí đều dành trọn cho biên cương Tổ quốc. Vì thế, tôi cho rằng, cuộc gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày ra trường của Khóa 25 là một sự kiện có ý nghĩa sâu sắc; là dịp để các cựu học viên trở lại mái trường, tri ân thầy cô cùng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo dục, phục vụ năm xưa; ôn lại chặng đường học tập, công tác nhiều kỷ niệm và cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tình thầy trò, đồng đội; tiếp tục xác định trách nhiệm của mình trên cương vị công tác hiện nay và tích cực truyền đạt kinh nghiệm, tiếp lửa tình yêu biên giới và niềm tự hào về lực lượng Bộ đội Biên phòng cho thế hệ sau.

Tôi đặc biệt đánh giá cao các hoạt động nhân văn, thắm đượm tình thầy trò, đồng đội như trao tặng công trình phù điêu giáo dục truyền thống “Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia” trong khuôn viên Học viện Biên phòng; thăm hỏi, tặng quà tri ân các thầy cô giáo, cán bộ quản lý, giáo dục, phục vụ, tặng quà kỷ niệm cho các tiểu đoàn học viên của Học viện Biên phòng; thăm hỏi thân nhân các đồng chí nguyên là cựu học viên Khóa 25 đã từ trần; tặng quà hỗ trợ, động viên các đồng chí có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sức khỏe yếu... Sự đoàn kết, thân ái, vẹn toàn trước sau của tập thể học viên Khóa 25 đã và đang tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Nghĩa tình đồng đội trong sáng, thủy chung” của Học viện Biên phòng nói riêng và của người lính quân hàm xanh nói chung.

Nhân dịp này, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí nguyên học viên Khóa 25 và mong muốn rằng, dù ở bất kỳ đâu, trên cương vị công tác nào, tập thể học viên Khóa 25 luôn đoàn kết, nỗ lực để thực sự là một “mẻ thép tốt” của nhà trường, là một thế hệ cán bộ ưu tú của lực lượng Bộ đội Biên phòng và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ hôm nay kính trọng, noi theo.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí Chính ủy!

Thanh Xuân (thực hiện)