Những cọng hành của người cha mắc chứng sa sút trí tuệ

Câu chuyện về một người cha chồng, dù mắc chứng sa sút trí tuệ nhưng vẫn lặng lẽ dành thời gian nhặt hành lá giúp vợ khi bà đi vắng, đã chạm đến trái tim của nhiều cư dân mạng. Mọi người để lại những bình luận đầy xúc động: Dù bị sa sút trí tuệ, dường như trong lòng ông ấy vẫn chỉ còn lại tình yêu thương; Một người đàn ông giàu tình cảm, ngay cả khi đổ bệnh vẫn biết cách thể hiện tình yêu qua hành động của mình; Không hiểu sao, câu chuyện này khiến tôi rơi nước mắt, dù chẳng phải chính tôi là người ngồi cắt hành; Tôi thực sự mong ông sẽ luôn khỏe mạnh trong thời gian dài sắp tới...

Theo thông tin từ các cộng đồng trực tuyến và những nguồn khác vào ngày 26/10, một bài đăng trên mạng xã hội gần đây đã chia sẻ hình ảnh kèm dòng chú thích: "Cha chồng tôi, người đang mắc chứng sa sút trí tuệ, đã dành suốt 4 tiếng đồng hồ để nhặt hành lá trong lúc mẹ chồng tôi đi vắng".

Bức ảnh cho thấy một chiếc rổ màu hồng chứa đầy hành lá đã được cắt tỉa gọn gàng. Người con dâu chia sẻ câu chuyện này cho biết: “Dù tôi đã bảo ông không cần phải làm đâu, nhưng ông vẫn nhất quyết muốn làm. Ông thậm chí còn mang cả ghế đến để ngồi làm cho xong việc”.

Theo lời người con dâu, bố chồng cô đã đảm nhận các công việc bếp núc từ rất lâu trước khi mắc chứng sa sút trí tuệ. Thực tế, ông từng là một đầu bếp chuyên nghiệp. Cô chia sẻ: “Vì từng là đầu bếp, nên có lẽ cơ thể ông vẫn còn ghi nhớ những thao tác đó”.