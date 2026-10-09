Những con tàu mang dấu ấn Việt Nam tại Công ty Đóng tàu Hạ Long

Thực tiễn sản xuất tại Công ty Đóng tàu Hạ Long trong những năm qua là minh chứng sống động cho tư duy đổi mới, dám nghĩ dám làm và làm chủ công nghệ đóng tàu hiện đại.

Một trong những "át chủ bài" khẳng định năng lực thi công kết cấu thép phức tạp của nhà máy chính là chuỗi tàu hàng rời 45.000T.

Tàu được thiết kế với chiều dài lớn nhất (Lmax)185m; chiều dài tàu (L)181.7m; chiều rộng thiết kế (B)31m; chiều cao mạn (D)16m; chiều chìm thiết kế (d) 11m; trọng tải 45000 tấn; thuyền viên (N) 21 người; tốc độ thiết kế V max 14 knots.

Bên cạnh tàu hàng, Đóng tàu Hạ Long còn gây tiếng vang lớn khi bước chân vào lĩnh vực đóng tàu du lịch cao cấp và siêu du thuyền – phân khúc đòi hỏi tiêu chuẩn thẩm mỹ, độ an toàn và tiện nghi nội thất khắt khe bậc nhất.

Tàu EMERALD SKARA là một siêu du thuyền sang trọng thế hệ mới, được chế tạo theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt, với các thông số kỹ thuật ấn tượng như: Chiều dài lớn nhất: 119.88m; chiều rộng thiết kế: 17.44m; chiều cao mạn: 8.2m; mớn nước thiết kế: 4.6m; tốc độ lớn nhất: 15.5 hải lý/giờ (knots); sức chở: 136 khách và 104 thủy thủ đoàn; số phòng chở khách: 64 cabin; số phòng thủy thủ: 52 cabin. Tổng dung tích tàu: 7000 GRT.

Tàu CSOV8720 sản phẩm do Công ty Đóng tàu Hạ Long thực hiện. Chủ đầu tư là Tập đoàn DAMEN (Hà Lan). Tàu có chiều dài lớn nhất =89.48m; chiều rộng tàu= 19.7m; mớn nước mùa hè = 5.3m; chiều cao tĩnh không của tàu =33.0m; tốc độ chạy thử khoảng 12.5 hải lý.

Tàu CSOV 8720 là tàu dịch vụ chuyên hỗ trợ vận hành và bảo dưỡng các dự án điện gió ngoài khơi. Đây là dòng tàu công nghệ cao do Tập đoàn Damen (Hà Lan) đặt hàng Công ty Đóng tàu Hạ Long chế tạo, tích hợp nhiều hệ thống hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và được xuất khẩu sang Hà Lan, Na Uy. Tàu được trang bị sàn đáp trực thăng, hệ thống định vị động, tự động giữ vị trí không cần thả neo, cùng hệ thống cầu dẫn và cần cẩu bù chuyển động, bảo đảm chuyển người, thiết bị an toàn trong điều kiện biển động.