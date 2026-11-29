Những con số tăng trưởng ấn tượng năm 2026 của xã Hạ Bằng
Hơn 10.676 tỷ đồng tổng giá trị sản phẩm, 743 tỷ đồng thu ngân sách, 1.217 lao động được giải quyết việc làm, 100% dữ liệu đất đai được số hóa... Những con số ấn tượng trong năm 2026 cho thấy bức tranh phát triển toàn diện của xã Hạ Bằng, từ tăng trưởng kinh tế, đầu tư hạ tầng đến chuyển đổi số và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhung-con-so-tang-truong-an-tuong-nam-2026-cua-xa-ha-bang-1768149.html