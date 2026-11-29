Thị trường chứng khoán liên tiếp chịu áp lực điều chỉnh, đưa định giá nhiều cổ phiếu về vùng thấp trong lịch sử. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn thận trọng, xu hướng hồi phục chưa rõ ràng. Giữa tâm lý muốn tận dụng cơ hội khi cổ phiếu giảm giá và rủi ro thị trường tiếp tục đi xuống, một câu hỏi đặt ra là: Liệu đã đến lúc nhà đầu tư săn “món hời” trên sàn chứng khoán?