Những con số khó tin giữa hai lần giải nghệ của Lionel Messi

Công nghệ AI

Những con số thú vị giữa hai lần giải nghệ của Lionel Messi

{

Messi có lần cuối mặc chiếc áo đấu của đội tuyển Argentina trong trận giao hữu với Benin, khép lại một sự nghiệp lẫy lừng bằng lòng kiên nhẫn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

}

Anh Tuấn · 7/10/2026

Argentina đã chuẩn bị kỹ cho ngày chia tay Messi. Vé tại Monumental được bán hết, một Fan Fest riêng được tổ chức ở Buenos Aires, còn chiếc áo số 10 được để trống trong những trận trước đó để chờ chủ nhân trở lại lần cuối.

Mọi thứ đều cho thấy AFA muốn biến trận đấu thành một sự kiện đặc biệt, tương xứng với vị trí của Messi trong lịch sử đội tuyển.

Đây không phải là lần đầu tiên Lionel Messi nói lời tạm biệt với đội tuyển quốc gia Argentina. Tuy nhiên, lần này sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Đó là cảm giác của sự trọn vẹn và một buổi lễ tôn vinh, thay vì nghĩa vụ, khi La Albiceleste chính thức nói lời chia tay với một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

{ 01 }

Địa ngục

và thiên đàng của Messi

Năm 2016, sau khi trải qua nỗi đau thấu tim ở trận chung kết quốc tế thứ ba liên tiếp trong ba năm, chưa kể đến ngôi á quân Copa América 2007, "El Pulga" dường như đã gục ngã hoàn toàn.

Messi gục ngã sau khi thất bại ở chung kết Copa America 2016. Ảnh: CONMEBOL.

"Đây là một thời khắc khó khăn. Điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi và những gì tôi đã suy nghĩ là mọi thứ đã chấm dứt với tôi và đội tuyển. Đã 4 trận chung kết trôi qua và thật không may, không vinh quang nào dành cho tôi. Tôi đã tìm kiếm nó, khao khát mãnh liệt, nhưng nó không đến với tôi", Messi nghẹn ngào nói sau thất bại trước Chile ở chung kết Copa América.

Vài ngày sau, quyết định của Messi đã được đưa ra. Anh quyết định nói lời giã từ màu áo xanh, kèm theo sự bất lực khi những vinh quang cấp đội quốc gia luôn lảng tránh.

May mắn thay, chỉ 6 tuần sau đó, trước một chiến dịch tầm cỡ quốc gia kêu gọi thay đổi ý định, Messi xác nhận anh sẽ không bỏ cuộc. 10 năm tiếp theo cùng đội tuyển quốc gia đã mở ra, và đó thực sự là một quãng thời gian vĩ đại.

Nhìn lại những gì Argentina đã đạt được kể từ năm 2021, chuỗi ngày tăm tối kéo dài suốt 16 năm đầu tiên trong sự nghiệp 21 năm quốc tế của Messi giống như một câu chuyện đến từ một thực tại khác.

Lionel Scaloni, cùng với Pablo Aimar dường như đã làm đủ mọi cách để thuyết phục Messi rằng sự vắng mặt của anh không cần phải là mãi mãi.

Và đây thực sự là một sự sắp đặt kỳ lạ của số phận, bởi Scaloni dường như chỉ nhận được công việc này vì ông là một lựa chọn "dễ dàng và rẻ tiền".

7 năm sau, vị chiến lược gia từng bị huyền thoại Diego Maradona chỉ trích gay gắt trở thành HLV Argentina duy nhất giành cả chức vô địch World Cup lẫn nhiều danh hiệu Copa América. Trên hành trình ấy, Messi là chìa khóa cho mọi thành công.

Scaloni cũng là HLV mà Messi thi đấu dưới quyền nhiều nhất tại tuyển Argentina với 79 trận, và con số này mang một ý nghĩa biểu tượng sâu sắc.

Thống kê về Messi trong màu áo tuyển Argentina trước và sau khi giải nghệ vào năm 2016. Ảnh: Opta.

Sự xuất sắc của Scaloni nằm ở việc ông đã tạo ra một tập thể có thể tối đa hóa tầm ảnh hưởng của Messi ở tuyến trên, mà không bắt anh phải lùi về hỗ trợ phòng ngự như những người khác.

Nói cách khác, ông cho phép số 10 của tuyển Argentina tập trung vào những gì mình làm tốt nhất. Các đồng đội xung quanh sẽ đảm nhận phần việc khó nhọc đó, và họ làm nó một cách tự hào, như thể đó là một vinh dự khi được gánh vác những nhiệm vụ được coi là "không xứng tầm" đối với Messi.

{ 02 }

Một chương

lịch sử vẻ vang

Công thức của Scaloni đã mang lại hiệu quả tuyệt đối. Những hình ảnh nổi tiếng về đội tuyển Argentina bước ra sân khởi động tại World Cup 2026, trông như thể Messi đang dẫn đầu một đội quân vệ sĩ riêng của mình, càng củng cố thêm ý tưởng rằng tất cả họ đều đồng lòng vì mục tiêu chung.

Và tại sao họ lại không làm vậy chứ? Sau hai chức vô địch Copa América liên tiếp, xen kẽ vinh quang tại Qatar 2022, chức vô địch World Cup đầu tiên kể từ năm 1986, và việc lọt vào chung kết World Cup 2026, Argentina đã tận hưởng những thành công mà nhiều thế hệ người hâm mộ chưa từng được chứng kiến.

Với riêng Messi, sự trở lại này xứng đáng là một quyết định lịch sử, và di sản của anh ở giải đấu lớn nhất cấp độ quốc gia sẽ không thể phai mờ.

Không cầu thủ nào ra sân ở World Cup nhiều hơn Messi (34 trận). Anh cũng đang chia sẻ kỷ lục tham dự nhiều kỳ World Cup nhất với 6 lần.

Trong số 33 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng tại World Cup, một kỷ lục của giải đấu, có tới 22 lần được thực hiện ở hai kỳ 2022 và 2026.

Lionel Messi ăn mừng trong vòng tay các đồng đội sau khi ghi bàn cuối cùng trong màu áo tuyển Argentina trong trận thắng 3-0 trước Benin vào sáng 7/10. Ảnh: Reuters.

10 lần in dấu giày trên con đường tiến tới đỉnh vinh quang 4 năm trước là thành tích cao nhất tại Qatar 2022, trong khi ở giải đấu tại giải đấu ở Mỹ vừa qua, chỉ có Kylian Mbappé (14 lần) vượt qua con số 12 của "El Pulga".

Messi đã có lúc phá kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup khi đạt cột mốc 18 bàn nhờ cú đúp vào lưới tuyển Áo, vượt qua Miroslav Klose.

Phong độ chói sáng của số 10 tuyển Argentina mùa hè này cũng được tô điểm thêm bởi chuỗi ghi bàn trong 9 trận đấu World Cup liên tiếp, một kỷ lục của giải đấu kéo dài từ chiến dịch thành công tại Qatar 2022.

Anh tiếp tục thiết lập một kỷ lục khác khi có tên trong đội hình xuất phát của Argentina ở trận chung kết trên đất Mỹ, trở thành cầu thủ đầu tiên đá chính trong 3 trận chung kết World Cup nam (2014, 2022 và 2026). Trước đó, Cafu là cầu thủ duy nhất từng góp mặt trong 3 trận chung kết.

Khi chức vô địch Copa América 2021 chưa đủ để làm hài lòng những người luôn lấy Pelé hay Maradona ra làm thước đo World Cup, Messi cuối cùng cũng chạm đến đỉnh cao đó vào năm 2022, trong vai trò nguồn cảm hứng tuyệt đối của Argentina.

Argentina từng "trúng số độc đắc" một lần với Maradona, và chắc chắn sẽ còn rất lâu nữa mới có thể "đào trúng vàng" lần thứ ba. Thật may mắn, Messi đã trao cho họ những ký ức đủ để sống mãi trong một đời người.

Khơi niềm đam mê bóng đá cho trẻ trước thềm World Cup 2026

Trong không khí World Cup 2026 đang tới gần, những cuốn sách trực quan về bóng đá sẽ giúp trẻ hào hứng khám phá môn thể thao vua.

World Cup 2026 đang đến gần, sự quan tâm của trẻ nhỏ với bóng đá cũng trở nên rõ nét hơn. Với nhiều em, tình yêu bóng đá bắt đầu từ một cầu thủ thần tượng, một chiếc áo đấu hay những đêm thức cùng gia đình xem World Cup.