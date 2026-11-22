GTA VI được các chuyên gia trong ngành công nhận là hiện tượng giải trí lớn nhất thập kỷ. Ảnh: Invezz.

Sau 13 năm chờ đợi, Grand Theft Auto VI (GTA VI) chính thức phát hành ngày 19/11 và nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên toàn cầu. Không chỉ thu hút hàng triệu người chơi, bom tấn của Rockstar Games còn lập hàng loạt kỷ lục về doanh thu, lượt xem trực tuyến và lưu lượng Internet.

Theo ước tính của Sensor Tower, GTA VI đã bán khoảng 24,58 triệu bản tính đến tối 19/11, tương đương doanh thu 2,36 tỷ USD. Nếu chính xác, kết quả này gần gấp ba mức doanh thu khoảng 800 triệu USD mà GTA V đạt được trong ngày đầu tiên phát hành năm 2013.

Sức hút của GTA VI còn thể hiện rõ trên các nền tảng phát trực tiếp. Theo thống kê của Streams Charts, trò chơi tạo ra tổng cộng 125,47 triệu giờ xem livestream trong 24 giờ đầu tiên, với lượng khán giả đồng thời đạt đỉnh 7,91 triệu người trên các nền tảng được theo dõi.

Trong đó, Twitch dẫn đầu với 52,3 triệu giờ xem, tiếp theo là YouTube với 44 triệu giờ và Kick đạt 27,8 triệu giờ. Riêng streamer nổi tiếng IShowSpeed thu hút 4,47 triệu giờ xem trên YouTube và Twitch, trở thành nhà sáng tạo nội dung được theo dõi nhiều nhất trong ngày đầu GTA VI ra mắt.

Trong 24 giờ đầu, GTA VI đã thu hút 125,47 triệu giờ xem trên các nền tảng phát trực tuyến và đạt đỉnh điểm 7,91 triệu người xem cùng lúc. Ảnh: StreamChart.

Cơn sốt còn lan ra ngoài các nền tảng game. Theo công ty vận hành hệ thống trao đổi Internet DE-CIX, lưu lượng dữ liệu tại các điểm trao đổi Internet toàn cầu đạt mức kỷ lục 4.128gb/giây vào tối 18/11, trong giai đoạn chuẩn bị phát hành GTA VI.

Mức truyền tải dữ liệu trong thời điểm ra mắt cao hơn khoảng 25% so với một tuần thông thường đầu năm. Đây là dấu hiệu cho thấy lượng truy cập tăng mạnh khi người chơi tải game và theo dõi các nội dung liên quan. Tại Anh, nhà cung cấp Internet Virgin Media O2 ghi nhận lưu lượng băng thông rộng đạt đỉnh cao hơn 9,4% so với kỷ lục trước đó.

The Guardian cho biết GTA VI tạo ra hơn 2,6 triệu bài đăng trong vòng 24 giờ trên các nền tảng mạng xã hội. Trong khi đó, số đơn xin nghỉ phép trên toàn cầu tăng 32% trong ngày phát hành, theo dữ liệu của công ty quản lý nhân sự Remote.

Một con số khác cũng đáng chú ý là dung lượng cài đặt của GTA VI lên tới khoảng 212 GB. Quy mô này phần nào phản ánh lượng nội dung khổng lồ mà Rockstar đưa vào thế giới Leonida. Để so sánh, toàn bộ thương hiệu Grand Theft Auto đã bán hơn 470 triệu bản, riêng GTA V vượt mốc 230 triệu bản, theo Associated Press.

Những thống kê ban đầu cho thấy GTA VI đang tạo ra sức ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực, từ ngành công nghiệp game đến mạng xã hội và hạ tầng Internet. Tuy nhiên, đây mới chỉ là ngày đầu tiên. Với lượng người chơi còn tiếp tục tăng và chế độ trực tuyến chưa được triển khai, quy mô thương mại của bom tấn Rockstar có thể còn lớn hơn nhiều trong những tháng tới.