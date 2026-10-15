Những con số 'biết nói', giúp Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về tăng trưởng GRDP

Theo báo cáo mới đây của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Quảng Ninh, tăng trưởng kinh tế của thành phố tiếp tục duy trì ở mức cao, đứng đầu cả nước cả về tốc độ quý III và 9 tháng. Kết quả 9 tháng cơ bản đạt kịch bản, chỉ thấp hơn 0,02 điểm phần trăm.

“Đây là kết quả từ chỉ đạo khoa học, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền; sự vào cuộc quyết liệt cả hệ thống chính trị, sự kỷ luật, đồng tâm của Nhân dân và doanh nghiệp thành phố Quảng Ninh”, báo cáo nêu rõ.

9 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất nước. (Ảnh minh họa)

Những con số ‘biết nói’

Kết quả trên cho thấy, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản của TP Quảng Ninh tăng 4,70% vượt 0,41% so với kịch bản; Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 14,02% vượt 0,26% so với kịch bản.

Trong đó: Công nghiệp tăng 14,28% vượt 0,43% so kịch bản, các ngành đều duy trì mức tăng trưởng cao và ổn định, trong đó khai khoáng tăng 6,40% cao hơn 0,12% so kịch bản.

Ngành chế biến, chế tạo tăng 26,67% thấp hơn 2,49% so với kịch bản; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 8,97% vượt 4,07% so với kịch bản.

Lĩnh vực cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 13,62% vượt 1,15% so với kịch bản, hoạt động xây dựng tăng 11,66% thấp hơn 1,27% so kịch bản.

Ngành dịch vụ đạt 13,82%, thấp hơn 0,41 điểm phần trăm so với kịch bản, là khu vực cần tập trung nhất, cần được khai thác toàn bộ dư địa trong quý IV để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng của cả năm.

Về kết quả tăng trưởng GRDP ước tính quý III và 9 tháng được Cục thống kê tỉnh Quảng Ninh công bố cho thấy, quý III/2026, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 15,04%, thấp hơn 0,37 điểm phần trăm so với kịch bản quý III (kịch bản là 15,41%).

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 5,10%, cao hơn 1,19 điểm phần trăm so với kịch bản (kịch bản là 3,91%); khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 18,51%, thấp hơn 0,90 điểm phần trăm so với kịch bản (kịch bản là 19,41%).

9 tháng đầu năm, ngành dịch vụ TP Quảng Ninh đạt 13,82%, thấp hơn 0,41 điểm phần trăm so với kịch bản, là khu vực cần tập trung nhất, cần được khai thác toàn bộ dư địa trong quý IV đảm bảo mục tiêu tăng trưởng của cả năm.

Khu vực dịch vụ đạt 14,07%, thấp hơn 0,10 điểm phần trăm so kịch bản (kịch bản là 14,17%); thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 8,68%, cao hơn 0,30 điểm phần trăm so với kịch bản quý III (kịch bản là 8,38%).

Tính chung 9 tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 12,54%, chỉ thấp hơn 0,02 điểm phần trăm so với kịch bản 9 tháng (kịch bản là 12,56%).

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 4,70%, cao hơn 0,41 điểm phần trăm so với kịch bản (kịch bản là 4,29%); khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 14,02%, cao hơn 0,26 điểm phần trăm so kịch bản.

Khu vực dịch vụ đạt 13,82%, thấp hơn 0,41 điểm phần trăm so kịch bản (kịch bản là 4,24%); thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 5,95%, cao hơn 0,01 điểm phần trăm so với kịch bản 9 tháng (kịch bản là 5,94%).

Đối với các ngành kinh tế chủ yếu, tính chung 9 tháng so với kịch bản: Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 26,67%, thấp hơn 2,49 điểm phần trăm so kịch bản (riêng quý III đạt 22,27%, thấp hơn 6,21 điểm phần trăm so kịch bản);

Ngành xây dựng đạt 11,66%, thấp hơn 1,27 điểm phần trăm so kịch bản; khai khoáng đạt 6,40%, cao hơn 0,12 điểm phần trăm so kịch bản;

Ngành sản xuất và phân phối điện đạt 8,97%, cao hơn 4,07 điểm phần trăm so kịch bản.

Ngành bán buôn, bán lẻ đạt 16,57%, cao hơn 0,08 điểm phần trăm so kịch bản; vận tải, kho bãi đạt 15,61%, thấp hơn 2,37 điểm phần trăm so kịch bản.

Ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 12,09%, cao hơn 0,13 điểm phần trăm so kịch bản.

Các hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 9,88%, cao hơn 1,29 điểm phần trăm so kịch bản; kinh doanh bất động sản đạt 9,36%, thấp hơn 0,37 điểm phần trăm so kịch bản.

Cải cách hành chính ở Quảng Ninh (Ảnh minh họa AI).

Điều hành tăng trưởng theo từng tháng

Tại hội nghị giao ban báo chí ngày 13/10 mới đây, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh cho biết, GRDP Quảng Ninh quý III/2026 ước tăng 15,04%, tính chung 9 tháng tăng 12,54%, đứng đầu cả nước ở cả hai chỉ tiêu. Kết quả này tạo nền tảng để địa phương phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 13%.

Chia sẻ kinh nghiệm đạt được kết quả trên, bà Nguyễn Thị Hạnh cho biết, ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xác định chủ đề công tác năm 2026 là “Đột phá trong tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng đô thị, sớm đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương”.

Trên cơ sở đó, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt chú trọng cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương thành những nhiệm vụ có mục tiêu rõ ràng.

Theo bà Hạnh, điểm khác biệt là các nhiệm vụ không được triển khai chung chung mà phải có chỉ tiêu cụ thể, đo đếm và kiểm tra được.

Quảng Ninh đặc biệt coi trọng nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả”, đồng thời áp dụng phương thức điều hành bám sát các chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI), theo dõi đến từng kết quả và số liệu cụ thể.

Quảng Ninh đang triển khai những quyết sách để quý IV và cả năm 2026 đạt mức tăng trưởng cả năm trên 13%. (Ảnh minh họa)

Một trong những kinh nghiệm được bà Nguyễn Thị Hạnh nhấn mạnh là xây dựng và điều hành kịch bản tăng trưởng kinh tế theo từng quý, từng tháng, chủ động điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

Theo đó, khi một lĩnh vực xuất hiện điều kiện thuận lợi, địa phương chủ động điều chỉnh kịch bản để khai thác tối đa dư địa tăng trưởng. Ngược lại, nếu một ngành gặp khó khăn, các lĩnh vực khác phải được thúc đẩy để bù đắp, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng chung.

Chẳng hạn, khi hoạt động nhập khẩu xăng dầu gặp khó khăn hoặc chịu tác động từ chính sách thuế, Quảng Ninh chủ động tìm kiếm dư địa tăng trưởng từ những ngành, lĩnh vực khác.

“Hằng tháng, kết quả thực hiện được kiểm đếm, đánh giá và gắn với trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh cũng được kịp thời xem xét, điều chỉnh để bảo đảm tiến độ và mục tiêu tăng trưởng”, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ninh nói.

Theo kịch bản được UBND TP Quảng Ninh xây dựng, tăng trưởng quý IV cần đạt ít nhất 14,96% để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 13%.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Quảng Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo nguyên tắc “bù đắp phần hụt - phát huy phần vượt - tạo tăng trưởng mới”.

Trong đó, UBND thành phố ưu tiên tháo gỡ ngay các điểm nghẽn đối với công nghiệp chế biến, chế tạo; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và tiến độ các dự án xây dựng, hạ tầng.

TP Quảng Ninh cũng sẽ kích cầu thương mại, du lịch…và các dịch vụ có khả năng tạo giá trị tăng thêm nhanh; đồng thời theo dõi sát kết quả thực hiện theo từng ngành, từng doanh nghiệp, từng dự án, kịp thời điều chỉnh giải pháp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm.